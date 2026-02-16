Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,99%) recupera los 17.800 puntos impulsado por ACS, Indra y el sector bancario
Los inversores no han contado este lunes con la referencia de Wall Street, mercado que permanece cerrado por la celebración del Día del Presidente.
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,99%. El impulso lleva al selectivo a situarse en los 17.848 puntos, por encima de la cota de los 17.800 enteros.
- ACS (+4,68%) e Indra (+3,42%) han sido las compañías más alcistas de la jornada. La banca también ha hecho por empujar al índice nacional y sus valores han terminado en la parte más alta de la tabla en el inicio de la semana.
- Las principales bolsas europeas también se han aferrado a las ganancias en este inicio de semana. Los avances han ido del 0,02% al 1%. El Dax alemán ha sido la excepción y se ha dejado un 0,45% en la sesión.
- Los inversores no han tenido este lunes la referencia de Wall Street, mercado que permanece cerrado por la celebración del Día del Presidente.
- En China comienza el Nuevo Año Lunar y su bolsa estará cerrada del 16 al 23 de febrero.
- La agenda macro de esta semana trae referencias relevantes, tales como la publicación el miércoles de las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del pasado mes de enero.
- El viernes se publica la primera estimación del PIB de EEUU del cuarto trimestre de 2025 y del índice de precios del consumo personal, el PCE, de diciembre. Se trata de la variable de precios más seguida por la Fed.
- A lo largo de la semana también se conocerán las lecturas finales de enero de la inflación en las principales economías europeas.
- A su vez, la temporada de resultados sigue su curso. En EEUU informarán de sus cuentas Walmart, Coca Cola, Palo Alto Networks y Analog Devices, entre otras compañías. En Europa lo harán Airbus, Air France-KLM, Carrefour, Danone, Glencore, Nestlé y Orange.
- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, pelea por no perder la zona de los 67 dólares.
- El precio del oro vuelve a colocarse por debajo de los 5.000 dólares tras una semana dominada por la lateralización.
- El euro se mantiene estable por debajo de los 1,19 dólares a la espera de más datos macro y las actas de la última reunión de la Fed.
- El bitcoin fracasa en su intento de consolidar los 70.000 dólares y vuelve a tentar los 68.000 dólares.
Dunas Capital pone en marcha su gestora de alternativos con el objetivo de levantar 500 millones
El grupo Dunas Capital, la plataforma independiente de gestión de activos mobiliarios, inmobiliarios y alternativos, ha reforzado su estructura de gestión mediante la creación de Dunas Capital Alternatives, gestora especializada en activos alternativos e ilíquidos, que operará de forma complementaria a la plataforma de inversiones líquidas del grupo.
Como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, la constitución de Dunas Capital Alternatives se ha formalizado tras el cambio de denominación social de Gesnorte.
Dunas Capital Alternatives, que estará liderada por Borja de Luis, managing director y responsable de inversiones en infraestructuras, aglutinando el área de inversión alternativa de Dunas Capital que inició su actividad en 2019 con las estrategias de aviación y energías renovables, que seguirá dirigiendo Cristina Moreno, managing director.
En este contexto, Dunas Capital Alternatives trabaja en el lanzamiento de dos nuevos fondos para 2026, Dunas Aviation II y el fondo de infraestructuras estratégicas, dando así continuidad a la estrategia del grupo y reforzando su posicionamiento en el segmento de inversiones alternativas.
Actualmente, el grupo gestiona más de 5.200 millones de euros en activos. La nueva gestora nace con el objetivo de consolidar y escalar esta línea del negocio de activos privados, dotándola de una estructura dedicada, capacidades propias y una cartera de producto específica. Cuenta con el objetivo de alcanzar un volumen de activos bajo gestión de 500 millones de euros en el corto plazo para lo cual sigue contando con el liderazgo de Borja Fernández-Galiano, responsable de Ventas del grupo, y Natividad Sierra como especialista en alternativos.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada en verde para el índice español, aunque gran parte del movimiento se produjo en la primera hora de contratación. El índice osciló entre 17.743 puntos de mínimo y 17.902 puntos de máximo, con los compradores manteniendo cierta ventaja.
La ausencia de Wall Street por el Día de los Presidentes condicionó la actividad y el volumen de contratación. La falta de esta referencia internacional dejó al selectivo español sin dirección clara y con volatilidad contenida durante la jornada.
Cuando faltan pocos minutos para que la renta variable europea cierre sus puertas, el índice español suma un 1,11% en los 17.865 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: ACS (+3,86%), Acerinox (+2,10%) y BBVA (+1,78%).
Las mayores caídas son, en estos momentos, para: Amadeus (-2,47%), Fluidra (-0,94%) y Puig Brands (-0,84%).
Apple anuncia evento especial el 4 de marzo en Nueva York
Apple confirmó su “special Apple Experience” en Nueva York el 4 de marzo a las 9:00 AM ET. Se espera la presentación del iPhone 17 SE y posibles actualizaciones de otros productos, generando expectativas en el mercado.
Moodys eleva el rating de Grifols a B1 y cambia la perspectiva a estable
Moodys Ratings ha mejorado este lunes la calificación de familia corporativa (CFR) de Grifols de B2 a B1, lo que refleja el desempeño operativo continuado de la compañía y la "fortaleza" de sus fundamentales de negocio
La red social X sufre una caída a nivel mundial
La red social X (antes Twitter), propiedad del magnate Elon Musk, ha sufrido este lunes una nueva caída de su servicio a nivel mundial, que impide a los usuarios utilizar la plataforma con normalidad.
El selectivo español rebota y se aproxima a los 17.880 puntos
El Ibex 35 registra una leve reacción alcista que lo impulsa hacia la zona de los 17.880 puntos. Entre los valores más destacados figuran ACS con una subida del 3,96%, Ferrovial con un 1,98% y BBVA con avances del 1,99%.
El euro se atasca bajo los 1,19 dólares frente al dólar
OpenAI ficha al creador de OpenClaw, para liderar sus agentes de IA
Sam Altman, CEO de OpenAI, ha anunciado que Peter Steinberger, el creador del popular proyecto de código abierto OpenClaw se unirá a la compañía para liderar el desarrollo de la "próxima generación de agentes personales".
Recuerden que Wall Street cierra hoy por el Día de los Presidentes
La bolsa americana no abrirá este lunes por la festividad del Día de los Presidentes, por lo que Europa operará sin la referencia del mercado de contado de Wall Street durante la sesión.
En cambio, los futuros americanos que sí que cotizan muestran un comportamiento mixto.
El Ibex 35 se mantiene estable aunque gotea levemente a la baja
El selectivo español sigue mostrando un comportamiento muy estable en positivo, aunque se aprecia un ligero goteo a la baja desde los máximos de la sesión.
La mayoría de sus valores continúan en terreno positivo, poniendo fin a cuatro jornadas consecutivas de subidas.
A esta hora, suma un 0,88% en los 17.830 puntos.
Francia coloca letras a corto plazo con tipos estables
Francia adjudica deuda a 3, 6 y 12 meses con rentabilidades muy contenidas. La subasta a 12 meses se sitúa en el 2,040%, ligeramente por encima del 2,038% previo, mientras que la referencia a 3 meses repite en el 2,004%.
En el tramo a 6 meses, el tipo baja hasta el 2,026% desde el 2,031%, confirmando estabilidad en el coste de financiación a corto plazo.
Crescenta afianza su crecimiento con el fichaje de Marta Solé (DWS) como COO
Crescenta, gestora digital pionera en España para la inversión en fondos de capital privado, ha incorporado a Marta Solé como directora de Operaciones para supervisar las áreas de soporte a negocio. Con este nombramiento, la firma avanza en su proceso de consolidación y maduración, y sienta las bases para la apertura de nuevos proyectos y la llegada a nuevos mercados.
Solé se incorpora a Crescenta desde DWS Group (la gestora de Deutsche Bank), donde trabajó durante más de ocho años, primero como responsable de Gestión de Producto para Iberia y posteriormente como COO en esta región.
Previamente, trabajó como gestora sénior de activos en Bankinter en Luxemburgo, y como responsable de Gestión de Activos en A&G Luxemburgo AM, donde desarrolló su carrera durante más de siete años (dos en Madrid y cinco en Luxemburgo).
El VIX supera los 20 puntos
El índice VIX de volatilidad se mantiene por encima de los 20 puntos, nivel alcanzado ya el pasado viernes. Este umbral apunta a un entorno de mayor volatilidad y anticipa nerviosismo entre los inversores, en un contexto en el que gana peso una actitud prudente.
Side Capital lanza sus nuevos fondos industriales con más de la mitad del capital ya comprometido
La gestora Side Capital Partners ha logrado, en sus primeros siete meses tras su inscripción en la CNMV, constituir sus primeros dos fondos para invertir en pymes industriales con los que busca participar en proyectos innovadores de ámbito industrial y alto potencial de crecimiento.
El fondo, bajo la denominación Side Pymes Industriales, apoya el crecimiento y la digitalización de empresas industriales innovadoras para dotarlas de mayor tamaño y competitividad. Ya se han aprobado sus dos primeras operaciones en fase de cierre, tras analizar 75 compañías.
Tras realizar un primer cierre de 14 millones de euros, abre la comercialización para alcanzar 26 millones de euros.
Side Capital es una de las gestoras que ha obtenido fondos del IVF para el apoyo de proyectos industriales.
Las ventas manufactureras de Canadá sorprenden al alza en diciembre
-
EiDF pide a Greening y BME que extienda el plazo para acudir a la opa, que finaliza hoy
Afirma que muchos accionistas no han sido notificados del nuevo cambio y si su anterior aceptación se extendería al nuevo canje o no.
Diaphanum Real Estate compromete más de 250 M€ de inversión en su primer año de actividad
Diaphanum Real Estate, entidad especializada en la inversión, gestión y desinversión de proyectos inmobiliarios, celebra su primer ejercicio con el cierre de diversas operaciones que permitirán movilizar más de 250 millones de euros en inversiones inmobiliarias en los próximos años.
A lo largo de 2025, la firma ha cerrado varias operaciones relevantes en los ámbitos de la rehabilitación de viviendas, la construcción de lujo y el segmento de oficinas.
Entre ellas destacan la compra de un edificio de oficinas en Madrid por un valor de 17 millones de euros; el lanzamiento de un vehículo de inversión de 230 millones destinado a la rehabilitación de viviendas en Madrid y Málaga durante los próximos cuatro años, en colaboración con Clikalia; y la creación de un nuevo vehículo residencial para la construcción de siete villas de lujo en Marbella, con un volumen de inversión cercano a 20 millones.
La entidad, que forma parte del Grupo Diaphanum, opera en tres líneas de negocio: asesoramiento inmobiliario, estructuración y gestión de inversiones inmobiliarias.
Inicios de viviendas en Canadá decepcionan
Sesión tranquila en Europa con el Ibex 35 al frente. Resumen a media sesión
La jornada de este lunes transcurre con calma, con índices europeos en positivo y un Ibex 35 que destaca con subidas del 1% hasta los 17.849 puntos.
El oro pelea por no perder la zona de los 5.000 dólares, mientras el Brent y el West Texas avanzan un 0,25%.
Wall Street permanece cerrado por el Día de los Presidentes, aunque sus futuros cotizan con alzas del 0,35%.
El bitcóin se aproxima a los 70.000 dólares y el euro cede ligeramente hasta los 1,18 dólares.