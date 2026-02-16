Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,99%) recupera los 17.800 puntos impulsado por ACS, Indra y el sector bancario

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,99%. El impulso lleva al selectivo a situarse en los 17.848 puntos, por encima de la cota de los 17.800 enteros.

- ACS (+4,68%) e Indra (+3,42%) han sido las compañías más alcistas de la jornada. La banca también ha hecho por empujar al índice nacional y sus valores han terminado en la parte más alta de la tabla en el inicio de la semana.

- Las principales bolsas europeas también se han aferrado a las ganancias en este inicio de semana. Los avances han ido del 0,02% al 1%. El Dax alemán ha sido la excepción y se ha dejado un 0,45% en la sesión.

- Los inversores no han tenido este lunes la referencia de Wall Street, mercado que permanece cerrado por la celebración del Día del Presidente.

- En China comienza el Nuevo Año Lunar y su bolsa estará cerrada del 16 al 23 de febrero.

- La agenda macro de esta semana trae referencias relevantes, tales como la publicación el miércoles de las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del pasado mes de enero.

- El viernes se publica la primera estimación del PIB de EEUU del cuarto trimestre de 2025 y del índice de precios del consumo personal, el PCE, de diciembre. Se trata de la variable de precios más seguida por la Fed.

- A lo largo de la semana también se conocerán las lecturas finales de enero de la inflación en las principales economías europeas.

- A su vez, la temporada de resultados sigue su curso. En EEUU informarán de sus cuentas Walmart, Coca Cola, Palo Alto Networks y Analog Devices, entre otras compañías. En Europa lo harán Airbus, Air France-KLM, Carrefour, Danone, Glencore, Nestlé y Orange.

- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, pelea por no perder la zona de los 67 dólares.

- El precio del oro vuelve a colocarse por debajo de los 5.000 dólares tras una semana dominada por la lateralización.

- El euro se mantiene estable por debajo de los 1,19 dólares a la espera de más datos macro y las actas de la última reunión de la Fed.

- El bitcoin fracasa en su intento de consolidar los 70.000 dólares y vuelve a tentar los 68.000 dólares.