Hermès sigue mandando en el lujo

La compañía muestra una transición clara desde fase correctiva hacia una estructura de recuperación con sesgo alcista.

Las claves nuevo Generado con IA Hermès mantiene su liderazgo en el sector del lujo al registrar un crecimiento de doble dígito en varios segmentos, pese a la debilidad generalizada del sector. La compañía aumentó sus ingresos un 8,9% interanual a tipo de cambio constante, destacando especialmente el crecimiento en Europa (10,4%), América (12,4%) y Asia-Pacífico (4,9%). El segmento de bienes de cuero, su principal motor, creció un 13,1% en el año y un 14,6% en el cuarto trimestre, mostrando la fortaleza de la marca frente a competidores como Kering o LVMH. A nivel técnico, Hermès consolida una estructura alcista, con indicadores favorables que apuntan a posibles extensiones de precio si supera niveles clave, manteniendo su sesgo positivo mientras no pierda soportes relevantes.

Los resultados de Hermès volvieron a mostrar que la compañía es la reina del sector del lujo. A pesar de la debilidad generalizada del sector, Hermès mostró un crecimiento de doble dígito en muchos de sus segmentos y una fortaleza que destaca en el contexto actual.

Hermès consiguió incrementar sus ingresos a tipo de cambio constante un 8,9% interanual en el año completo, con Europa y América reportando crecimientos del 10,4% y del 12,4% respectivamente. De hecho, tenemos que destacar el gran desempeño de Asia-Pacífico, con un aumento del 4,9% interanual a pesar de que China muestra signos negativos en la mayoría de sectores relacionados con el textil.

Sin embargo, Hermès tiene más exposición a un lujo alto, en lugar del aspiracional, lo que le ha permitido tener un mejor desempeño que otras marcas como las del grupo Kering o LVMH.

Su segmento estrella, que son bienes de cuero (donde se incluyen bolsos, artículos de viajes y otro tipo de accesorios y ropa), han crecido un 13,1% interanual a tipo de cambio constante en el año completo y un 14,6% en el cuarto trimestre.

Por tanto, podemos decir que la empresa continuará con un crecimiento sano en términos generales, a pesar de que algunos segmentos como el de perfumería muestran cierto deterioro.

El modelo de negocio de Hermès ha demostrado ser el mejor, con el foco en la exclusividad y el control de la cadena de valor, lo que ha evitado que su marca se vea deteriorada como ha ocurrido con Gucci del grupo Kering, muy expuesta y finalmente algo denostada por los consumidores. Esto es clave en el lujo, donde se debe encontrar el equilibrio entre exclusividad y precio para que los ingresos crezcan cada año.

Desde el punto de vista técnico, Hermès muestra una transición clara desde fase correctiva hacia una estructura de recuperación con sesgo alcista. Tras varios meses de consolidación, el precio ha construido una base sólida en la zona de 2.050–2.080 euros, generando mínimos más estables y comenzando a presionar la resistencia clave en torno a 2.215 euros, nivel que coincide con anteriores techos del rango lateral.

Las medias móviles empiezan a alinearse favorablemente, con la media corta girándose al alza y aproximándose a un posible cruce alcista sobre la media de mayor periodo, lo que sugiere cambio progresivo de tendencia.

Hermés

El ADX muestra fortalecimiento del momentum con la línea direccional positiva imponiéndose sobre la negativa, mientras que el RSI se mantiene en zona neutral-alcista, alrededor de 55–60 puntos, sin señales de sobrecompra y con estructura de mínimos crecientes, lo que deja margen para continuidad.

Si el precio logra consolidar por encima de 2.215 euros, el escenario más probable sería una extensión hacia 2.280 euros en primera instancia, posteriormente 2.350 euros y, en caso de ruptura estructural más amplia, la zona de 2.430 euros, manteniéndose el sesgo constructivo siempre que no pierda con claridad el soporte de 2.080 euros.

*** Javier Cabrera es analista de XTB.