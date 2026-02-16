ACS desafía la referencia clave de los 100 euros y apunta a nuevos máximos históricos

Desde el punto de vista técnico, ACS mantiene una tendencia alcista apoyada por medias móviles positivas y superación de resistencias clave, con potencial de revalorización adicional.

Las dudas sobre el retorno a corto plazo de la inteligencia artificial mantienen la cautela en los mercados. Los índices europeos se moverán hoy sin la referencia de Wall Street, cerrado por el Día de los Presidentes, después de una jornada previa con comportamiento dispar de sus principales indicadores.

En España, el Ibex 35 retrocedió el viernes un 1,25% y perdió los 17.700 puntos. En el conjunto de la semana cedió un 1,51%, el peor balance en casi tres meses, aunque en lo que va de año conserva una subida del 2,11%, a la espera de que mejore el contexto internacional. Entre los valores del índice destaca hoy lunes el comportamiento positivo de las acciones de ACS.

La constructora atraviesa un momento especialmente favorable por varios motivos. Por un lado, Meta ha encargado a ACS la construcción de un gran campus de centros de datos en EE. UU., con una inversión de unos 8.500 millones de euros. El proyecto se desarrollará en Lebanon, Indiana, y contará con una potencia de un gigavatio, alimentado íntegramente con energía renovable.

El contrato se ejecutará a través de Turner, en alianza con Mortenson, y consolida a los centros de datos como uno de los pilares del negocio de ACS en EE. UU. Este encargo refuerza la posición del grupo español en uno de los segmentos de mayor crecimiento vinculados al despliegue de infraestructuras digitales.

Además, los analistas de Jefferies han mejorado su recomendación sobre ACS hasta comprar y han elevado su precio objetivo claramente por encima de los 100 euros por acción, concretamente hasta los 116 euros, al considerarla uno de los grandes beneficiados del auge de la inteligencia artificial.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de ACS mantienen una estructura claramente alcista en el corto, medio y largo plazo. El movimiento se apoya en una gran fase de arranque iniciada en los mínimos del pasado mes de abril, en torno a los 40 euros por acción. En una primera fase, el valor desarrolló una sucesión ordenada de mínimos y máximos crecientes que impulsó la cotización hacia la zona de los 70 euros.

Una vez alcanzado ese nivel, ACS aceleró el movimiento y construyó una nueva directriz alcista, con una zona de mínimos crecientes, con mayor pendiente, que sigue impulsando el precio en la actualidad. Esta dinámica permitió al valor marcar máximos históricos en base a cierres durante los primeros compases de la semana pasada, al superar de forma muy ajustada la cota de los 100 euros por título.

Evolución de las acciones de ACS Eduardo Bolinches TradingView

El movimiento cuenta además con el respaldo de las principales medias móviles de corto, medio y largo plazo, todas ellas con pendiente positiva, lo que refuerza el sesgo favorable del valor en los distintos horizontes temporales. A ello se suma que, pese a los elevados niveles de sobrecompra, el precio continúa superando resistencias relevantes sin señales de agotamiento.

El análisis de los gráficos semanal y mensual confirma también un comportamiento muy favorable, con una prolongada secuencia de meses cerrando en positivo. A comienzos de febrero, ACS se enfrentó a una resistencia clave en los 96,75 euros por acción, que fue testeada durante varias sesiones hasta que el pasado lunes logró superarla al alza de forma consistente, convirtiéndola en su principal soporte de corto plazo.

En la sesión de hoy, el valor ha abierto con un interesante hueco alcista y, en el momento de redactar estas líneas, cotiza por encima de los 100 euros por acción, con un potencial de revalorización adicional relevante desde el punto de vista técnico.

Si ya se tienen títulos en cartera, la estrategia pasa por no permitir cierres por debajo de la zona de los 96,30 euros por acción, nivel por el que discurre la directriz alcista de medio plazo. Su pérdida supondría también la ruptura de uno de los soportes horizontales más importantes y un deterioro del aspecto técnico.

Para quienes no tengan acciones en cartera, un cierre por encima de los máximos del pasado 9 de febrero, es decir, por encima de los 100,10 euros por acción, activaría una nueva pauta de entrada que nos permitiría introducir una orden de compra.

En ese escenario, el valor entraría en subida libre técnica y absoluta, en gráfico ajustado por dividendo y ampliación, con un primer objetivo en torno a los 102 euros y un segundo movimiento hacia la zona de los 107 euros.

En cualquier toma de posiciones siguiendo esta estrategia, la orden de protección debería situarse justo por debajo del origen del hueco alcista generado en la sesión de hoy, es decir, por debajo de los 98,30 euros en base cierres.