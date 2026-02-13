Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de más caídas

Se recomiendan estrategias de entrada y órdenes de protección específicas para cada uno de estos valores según su evolución en bolsa.

Valores como Inditex, Telefónica, Iberdrola y Aena se consideran opciones atractivas para invertir por su buen momento técnico y protección ante caídas.

El mercado estadounidense también experimenta caídas generalizadas a la espera de los datos de inflación.

El selectivo español encadena tres sesiones consecutivas en negativo y deja en el aire el cerrar con saldo positivo la semana.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense corrige de manera generalizada y contundente en todos sus índices a la espera de los datos de inflación de este viernes.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Inditex: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace con los 58 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,30 euros en base cierres.

2) Telefónica: El valor se hace con los 3,66 euros por lo que hemos entrado, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 3,59 euros en base cierres.

3) Iberdrola: El valor se ha hecho con los 20 euros por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre de la sesión los confirma, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,55 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 27,15 euros en base cierres.