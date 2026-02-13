Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 cierra la semana con una caída del 1,51% y por debajo de los 17.700 puntos
Esta es la segunda semana que el principal selectivo español finaliza en negativo desde finales del mes de noviembre.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 15:36 Así abre Wall Street
- 14:33 La inflación anual de EE. UU. sigue perdiendo intensidad
- 14:32 IPC de EE. UU. sorprende a la baja en el dato general
- 11:01 Zona euro confirma crecimiento estable del PIB
- 10:11 Analizamos el comportamiento de las acciones de IAG
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:45 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:02 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:35 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cae un 1,51%, hasta los 17.672,4 puntos, pasada la media sesión de este viernes. Las caídas del selectivo se han agudizado tras el dato de inflación de EEUU.
- El principal selectivo español firma su cuarta sesión consecutiva en negativo y tuerce la balanza semanal hacia las pérdidas
- En Europa, los parqués de referencia también ven el rojo al término de la sesión. El Mib italiano es con diferencia el más perjudicado y se deja un 2,41%.
- Wall Street también abre en negativo. El Nasdaq lidera los descensos y baja un 0,73%.
- El parqué neoyorquino terminó el jueves aferrado a las pérdidas tras los datos de empleo del país. El fuerte mercado laboral que dibujan las cifras de enero aleja a los inversores de nuevos recortes en los tipos por parte de la Fed.
- En cuanto al contexto macroeconómico, hoy los inversores tendrán importantes referencias en clave nacional y estadounidense.
- En nuestro país se ha conocido el dato referente a la inflación de enero. Las subidas de precios se quedaron en el 2,3% el mes pasado, una décima menos de lo previsto.
- En EEUU también se ha hecho público el termómetro de la inflación del primer mes del año. El IPC estadounidense bajó en enero hasta el 2,4%, tres décimas menos que en diciembre.
- Con un mercado laboral fuerte y una inflación más que controlada y en descenso, la esperanza de los inversores de que la Fed baje los tipos en su próxima reunión se reduce.
- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, vuelve a fracasar en su ataque a la zona de los 70 dólares y ahora amenaza con perder los 67 dólares.
- El precio del oro se dejó ayer un 2,49%, perdiendo los 5.000 dólares que intentará recuperar en el día de hoy.
- El euro se mantiene por debajo de los 1,19 dólares a la espera de los datos de inflación estadounidense.
- El bitcoin mantiene su proceso de goteo incesante y amenaza con perder ahora los 66.000 dólares.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Jornada de descensos para el Ibex 35, que encadena la cuarta sesión consecutiva a la baja, poniendo en riesgo los mínimos semanales previos en los 17.650 puntos. La sesión resultó complicada, con el índice cayendo de más a menos hasta tocar mínimos intradía en los 17.581 puntos.
Por la tarde, los compradores reaccionaron y lograron recuperar parte de la caída.
Cuando faltan pocos minutos para que los índices europeos cierren la semana, el índice español se deja un 1,16% en los 17.691 puntos. El saldo semanal es negativo con un descenso del 1,56%.
El podio de ganadores de la sesión está formado por: Cellnex (+2,25%), Acciona (+2,20%) y Merlin Properties (+1,55%).
Las mayores caídas son, en estos momentos para: CaixaBank (-4,65%), Acerinox (-4,28%) y BBVA (-3,23%).
-
Atención a Amazon que cae un 17% en lo que va de mes
Amazon registra su peor caída mensual desde abril de 2022, con un descenso del 17%, mientras el Nasdaq 100 retrocede un 3,2% en el mismo periodo.
La presión sobre el gigante del comercio electrónico se acentúa.
-
Salesforce lidera las subidas del Dow Jones mientras Visa y Nvidia caen
Salesforce encabeza los avances del Dow Jones con un alza del 3,06%, seguida de Caterpillar con un 2,83% y Merck & Co con un 2,65%.
En el lado contrario, Visa cae un 2,22%, Nvidia un 1,85% y The Travelers un 1,69%, marcando las mayores pérdidas de la sesión.
-
ACS levantará un campus de centros de datos para Meta por 10.000 millones de dólares
Es la tercera infraestructura para IA que la constructora hará para Meta.
-
El euro busca frenar la fase correctiva actual
El euro cae un ligero 0,03% hasta 1,1866 dólares, encadenando su cuarta sesión consecutiva en negativo.
El mes de febrero está siendo volátil, con movimientos que han llevado al cruce desde los 1,21 hasta los 1,1760 y posteriores rebotes antes de volver a ceder terreno.
-
EE. UU. autoriza nuevas inversiones de petroleras en Venezuela
El Departamento del Tesoro emitió licencias que permiten a Chevron, BP, ENI, Repsol y Shell retomar operaciones y realizar nuevas inversiones en el sector de petróleo y gas de Venezuela.
Las transacciones con empresas de Rusia, Irán o China siguen prohibidas y las nuevas inversiones requieren permisos adicionales.
-
Iberia y sindicatos firman preacuerdo para el XXIII convenio colectivo de tierra, con alza salarial del 3,5%
Iberia y los sindicatos CCOO, UGT y Asetma han alcanzado un preacuerdo para el XXIII convenio colectivo del personal de tierra, con una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2029, que incluye incrementos salariales consolidados de hasta el 3,5%, vinculados a la rentabilidad, además de mejoras en carrera profesional, conciliación y beneficios sociales.
Esta firma se suma a los acuerdos ya concretados en términos similares para pilotos y tripulantes de cabina, lo que, para la aerolínea, cierra la renovación de los convenios y constituye "un paso clave" en el despliegue del Plan de Vuelo 2030.
Sobre el preacuerdo, cuenta con incrementos salariales no consolidados de hasta el 4,5%, mientras que también contempla la aportación de las cantidades no realizadas en 2021 al Fondo Social (Loreto) y pagos extraordinarios vinculados a los buenos resultados obtenidos por el Grupo Iberia en los ejercicios de 2022, 2023, 2024 y 2025. Asimismo, se establece una nueva estructura de salario base, que simplifica y unifica conceptos retributivos.
-
Rentabilidad del bono a dos años cae a mínimos desde octubre
La rentabilidad del bono estadounidense a dos años se sitúa en el 3,40%, su nivel más bajo desde octubre.
Los operadores descuentan ahora alrededor de un 50% de probabilidad de un tercer recorte de 25 puntos básicos antes de final de año, ajustando expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.
-
Ceden los mínimos semanales previos del Ibex 35
El Ibex 35 pierde un 1,63%, retrocediendo 293 puntos hasta situarse por debajo de los 17.600.
Con ello, comienzan a ceder los mínimos de la semana pasada, complicando el panorama técnico del selectivo español a corto plazo.
-
EE. UU. eleva la presión sobre grandes grupos chinos
El Pentágono ha añadido a su lista a compañías como Alibaba, BYD, Baidu, COSCO Shipping Holdings, Huawei y NIO, por su presunto apoyo al ejército chino.
La inclusión no implica sanciones automáticas, pero sí puede restringir contratos públicos, inversión institucional y aumentar la presión regulatoria y geopolítica sobre estas empresas.
-
Santa Bárbara activa la vía administrativa contra 7.240 millones en contratos adjudicados a Indra y EM&E
Nuevo capítulo en la pelea entre Santa Bárbara Sistemas, Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por el mayor contrato de Defensa en España del último año.
-
Así abre Wall Street
-
El Ibex 35 se aferra a los 17.700 puntos antes de la apertura americana
-
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado
Así viene Wall Street:
Apple: +0,51% en 263,31 dólares.
Micron: -1,27% en 408,50 dólares.
Nvidia: +0,36% en 187,65 dólares.
Tesla: +0,20% en 418,00 dólares.
Caterpillar: +0,49% en 762,00 dólares.
Western Digital: -1,45% en 279,04 dólares.
Amazon.com: -0,12% en 199,36 dólares.
Palantir: +0,58% en 129,88 dólares.
Alphabet A: +0,08% en 309,24 dólares.
AMD: +1,07% en 208,15 dólares.
-
Solaria acelera su apuesta por el almacenamiento con nuevas baterías
Solaria ha adquirido 516 MWh de baterías para varios proyectos en España, entre ellos El Baldío 2, Tordesillas 3, Valdelosa, Guleve, Draco, Juno 1, Santiz 1 y Pegaso.
Los equipos se gestionarán con software automatizado basado en inteligencia artificial. Con esta operación, la inversión acumulada en baterías asciende ya a 150 millones de euros, reforzando su estrategia de integración y eficiencia energética.
-
Ibex 35 rebota levemente desde mínimos, pero sigue en rojo
El Ibex 35 reacciona tímidamente desde los mínimos de la sesión y recupera los 17.324 puntos. Pese a este movimiento, el índice mantiene caídas del 0,96%, con una amplia mayoría de valores todavía en negativo dentro de la jornada.
-
La inflación anual de EE. UU. sigue perdiendo intensidad
-
IPC de EE. UU. sorprende a la baja en el dato general
El IPC de EE. UU. sube un 0,2% mensual, por debajo del 0,3% esperado y del dato previo. La inflación subyacente avanza un 0,3%, en línea con previsiones y ligeramente por encima del registro anterior.
El mercado vuelve a ajustar expectativas sobre la trayectoria de los tipos de interés.
-
Euríbor diario se sitúa hoy en 2,248%
Tras la subida del Euríbor, la media mensual se sitúa en 2,230% en febrero, lo que supone una disminución de 0,015 puntos respecto al día anterior.