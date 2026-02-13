Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 cierra la semana con una caída del 1,51% y por debajo de los 17.700 puntos

- El Ibex 35 cae un 1,51%, hasta los 17.672,4 puntos, pasada la media sesión de este viernes. Las caídas del selectivo se han agudizado tras el dato de inflación de EEUU.

- El principal selectivo español firma su cuarta sesión consecutiva en negativo y tuerce la balanza semanal hacia las pérdidas

- En Europa, los parqués de referencia también ven el rojo al término de la sesión. El Mib italiano es con diferencia el más perjudicado y se deja un 2,41%.

- Wall Street también abre en negativo. El Nasdaq lidera los descensos y baja un 0,73%.

- El parqué neoyorquino terminó el jueves aferrado a las pérdidas tras los datos de empleo del país. El fuerte mercado laboral que dibujan las cifras de enero aleja a los inversores de nuevos recortes en los tipos por parte de la Fed.

- En cuanto al contexto macroeconómico, hoy los inversores tendrán importantes referencias en clave nacional y estadounidense.

- En nuestro país se ha conocido el dato referente a la inflación de enero. Las subidas de precios se quedaron en el 2,3% el mes pasado, una décima menos de lo previsto.

- En EEUU también se ha hecho público el termómetro de la inflación del primer mes del año. El IPC estadounidense bajó en enero hasta el 2,4%, tres décimas menos que en diciembre.

- Con un mercado laboral fuerte y una inflación más que controlada y en descenso, la esperanza de los inversores de que la Fed baje los tipos en su próxima reunión se reduce.

- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, vuelve a fracasar en su ataque a la zona de los 70 dólares y ahora amenaza con perder los 67 dólares.

- El precio del oro se dejó ayer un 2,49%, perdiendo los 5.000 dólares que intentará recuperar en el día de hoy.

- El euro se mantiene por debajo de los 1,19 dólares a la espera de los datos de inflación estadounidense.

- El bitcoin mantiene su proceso de goteo incesante y amenaza con perder ahora los 66.000 dólares.