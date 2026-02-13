El Ibex 35 cierra el viernes con una caída del 1,51%, por debajo de los 17.700, y rompe dos semanas consecutivas al alza

La semana estuvo marcada por datos de inflación y empleo en España y Estados Unidos, influyendo en el ánimo de los inversores y en los movimientos de los mercados.

Acerinox, CaixaBank, BBVA y Santander lideraron las pérdidas, mientras Cellnex fue el valor que más intentó impulsar el índice.

La jornada del viernes fue especialmente negativa, con descensos diarios desde el martes y una caída del 1,25% solo en la última sesión.

El Ibex 35 cierra la semana con una caída del 1,51%, terminando en 17.672,4 puntos y rompiendo dos semanas consecutivas al alza.

Viernes agridulce para el principal selectivo español. La semana del Ibex no es positiva y retrocede un 1,51% en el cómputo semanal.

El descenso ha hecho caer al índice nacional por debajo de la cota de los 17.700 enteros. En concreto, el Ibex 35 ha terminado la semana en los 17.672,4 puntos.

Esta es la segunda semana del 2026 que el índice se tuerce hacia las pérdidas. En el penúltimo registro semanal de enero, el Ibex también vio los números rojos después de acumular ocho semanas en positivo.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

La sesión de este viernes ha sido especialmente dura para el selectivo español. El Ibex ha caído un 1,25% en la última jornada bursátil de la semana. Un descenso diario que ha ocurrido todos los días desde el martes.

La jornada ha estado marcada por los datos de inflación. El IPC español se conocía coincidiendo con la apertura del selectivo.

La inflación se contuvo en enero hasta el 2,3%, una décima menos que lo esperado.

El Ibex parecía dudar tras conocerse dato (positivo para la economía española). Pero apenas un cuarto de hora después de que la sesión empezase, el índice se giraba de manera clara hacia las pérdidas.

Además, los datos de inflación de Estados Unidos agudizaban la tendencia hacia los descensos. El índice llegaba a caer más de un 1,5% e incluso ha cotizado por debajo de los 17.600 enteros en algunos momentos de la sesión.

En cuanto a la tabla de valores, Acerinox es el valor que más ha lastrado al Ibex 35. Los títulos de la compañía han caído un 4,5% este viernes.

Por detrás de la acedera, algunos de los pesos pesados del selectivo nacional se han teñido de rojo, CaixaBank (-4,53%), BBVA (-3,23%) y Santander (-2.62%) han visto retroceder fuertemente el valor de su cotización.

La banca en su conjunto ha tenido una jornada negativa. Todas las entidades han visto números rojos al final de la sesión.



En el otro extremo, Cellnex (+2,01%) ha sido la compañía que más ha hecho por intentar impulsar, aunque sin suerte, al selectivo español. Detrás de ella, Acciona e Indra.

Nuevos máximos

Sin embargo, no todo han sido malas noticias para el Ibex durante la semana. El parqué de la Bolsa de Madrid sumaba el lunes un nuevo hito. El índice español firmó nuevos máximos al cierre de sesión y fijaba el registro en los 18.195,10 puntos, muy cerca de la barrera de los 18.200 enteros.

La alegría, sin embargo, se ha ido esfumando conforme avanzaba la semana en la plaza madrileña. Sólo el lunes el Ibex conseguía ver el verde al término de la sesión.

Si bien las pérdidas rondaban el 0,4% el martes y el miércoles, este jueves se elevaron al 0,82% en la primera sesión bursátil después de que los datos de empleo y paro de Estados Unidos vieran la luz.

En el resto de los parqués europeos, la tónica ha sido muy parecida. A pesar de que los principales índices de referencia del Viejo Continente empezaban la semana desprendiendo cierto optimismo, las últimas sesiones no han despertado el entusiasmo de los inversores.

A pesar de ello, los descensos menos abultados de los homólogos europeos del Ibex 35 han permitido firmar un balance semanal positivo a la mayoría de ellos.

El Mib italiano, sin embargo, sí que ha sufrido bastante durante la sesión de este viernes. La Bolsa de Milán veía cómo el selectivo descendía a lo largo de la jornada y ha acabado cerrando con una caída del 1,80%.

En términos macroeconómicos, la semana ha estado marcada por dos variables clave: el empleo y la inflación de Estados Unidos.

Este viernes se ha publicado el dato de la inflación del país. El IPC estadounidense de enero se ha moderado hasta el 2,4%, tres décimas por debajo del dato correspondiente a diciembre.

La tasa también era una décima más baja que la esperada por los analistas. La inflación subyacente -que no incluye alimentos ni energía- también ha descendido una décima respecto al último mes de 2025 y se sitúa en el 2,5% en el primer balance de 2026.

Los inversores conocían el miércoles que el mercado estadounidense ha creado 30.000 empleos en enero, 82.000 más que en diciembre. El dato sorprendía y superaba con creces las expectativas de los analistas, que habían anticipado 65.000 nuevos puestos de trabajo en el primer mes de 2026.

Esta fuerte creación de empleo también se vio reflejada en la tasa de paro. El registro se redujo una décima, hasta el 4,3%.

Con estas referencias, los inversores empiezan a hacerse sus propias ideas sobre las próximas decisiones que tomará la Fed respecto a los tipos y ya dudan sobre si habrá un nuevo recorte en las tasas en marzo.

Por el momento, en Wall Street los inversores dudan. El parqué neoyorquino vive una sesión en signo mixto y con muchos movimientos hacia ambos lados de la balanza.

En cuanto a las materias primas, el petróleo Brent, de referencia en Europa, se ha movido en la semana en el entorno entre los 67 y 69 dólares por barril. Su precio ha retrocedido un 0,70% en el balance semanal.

Por su parte, el precio del crudo de Texas también ha retrocedido en la semana. En concreto, ha caído un 1,26%, hasta los 62,75 dólares por barril. El oro salda una semana en positivo y por encima de los 5.000 dólares por onza.

El bitcoin, aunque con mucha menos fuerza que la semana anterior, cae en el cómputo semanal. La criptomoneda volvió a bajar el martes por debajo de la cota de los 70.000 dólares.