IAG activará el siguiente tramo de rebote con la superación del nivel crítico de los 5 euros

La estructura alcista se mantiene intacta y se recomienda consolidar posiciones si el valor cierra por encima de los 5 euros, con primer objetivo en los máximos históricos.

Bank of America destaca dos catalizadores para el alza de IAG: el aumento de recompras de acciones y la mejora de previsiones de márgenes tras el Día del Inversor.

Las renovadas dudas sobre las valoraciones ligadas a la inteligencia artificial han enfriado el apetito por el riesgo. Las fuertes caídas registradas en Wall Street, provocadas por el desplome de las grandes tecnológicas, se trasladaron a los mercados asiáticos y acabaron pesando también sobre las bolsas europeas.

En este contexto, el Ibex 35 cedió ayer un 0,82%, encadenando su tercera sesión consecutiva a la baja y perdiendo el nivel de los 17.900 puntos. Entre lunes y jueves, el selectivo español acumula un descenso del 0,26%, aunque en el conjunto del año mantiene una subida del 3,4%. Dentro del índice, destaca el comportamiento de las acciones de IAG, que se mueven con alzas en los primeros compases de la sesión.

Los analistas de Bank of America consideran que IAG aún tiene recorrido adicional en bolsa y sitúan dos catalizadores principales detrás de su potencial de revalorización en los próximos trimestres. Ambos factores refuerzan la confianza en el valor y podrían impulsar su cotización de manera significativa si se materializan. El INE confirma el récord turístico: España recibió casi 97 millones de turistas que gastaron 134.712 millones El primero está vinculado al aumento de las recompras de acciones, apoyado en una rentabilidad del flujo de caja libre cercana al 13%, que permitiría superar los 1.500 millones de euros previstos para 2026. El segundo se centra en una posible mejora de las previsiones de márgenes a medio plazo tras el Día del Inversor de mayo, con especial atención a los negocios de Fidelización y Vacaciones.

Como resultado de este escenario, el precio objetivo de IAG ha sido elevado un 5,6%. En cuanto a su comportamiento bursátil, la compañía no ha tenido un mal arranque de 2026 en el parqué español, con una subida del 4,82%, mientras que en los últimos 12 meses el avance alcanza el 19,14%. Además, desde los mínimos de las últimas 52 semanas, fijados en los 2,45 euros en abril del año pasado, los títulos se han disparado un 103%.

Desde un punto de vista técnico, los títulos de IAG mantienen una marcada tendencia alcista iniciada a comienzos del pasado mes de abril, en la zona de los 2,4 euros por título. Desde entonces, el valor ha desplegado una pauta de mínimos y máximos crecientes que ha impulsado el precio hasta marcar esta semana un máximo histórico en formato intradiario en torno a los 5,15 euros.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches TradingView

Tras alcanzar esta zona inédita, el valor ha experimentado un ajuste que encaja dentro de su estructura alcista de fondo. En este proceso se han respetado los soportes más inmediatos, lo que permite mantener bajo control la presión vendedora y preservar la fortaleza del movimiento principal.

A favor de la tendencia se sitúan también las medias móviles de corto, medio y largo plazo, todas ellas con pendiente positiva. El volumen acompaña al movimiento, pese a haberse moderado en las últimas semanas, sin que por el momento se observen señales de deterioro relevantes a corto plazo.

Además, la corrección desarrollada durante esta semana ha permitido aliviar los niveles de sobrecompra acumulados, generando un escenario técnico más equilibrado. Este contexto incrementa las probabilidades de un nuevo intento alcista hacia la zona de máximos históricos situada en los 5,15 euros por acción.

Así, pese a la volatilidad registrada en las últimas semanas, la estructura alcista de IAG permanece intacta. Si ya se tienen títulos en cartera, la estrategia más prudente pasa por mantener posiciones mientras no se produzcan cierres por debajo de los 4,75 euros, nivel que implicaría la pérdida del soporte horizontal en 4,80 euros, de la media móvil y de la directriz alcista que discurre por la zona de los 4,79 euros.

Para quienes no estén posicionados, se podría valorar una entrada si el valor logra consolidar por encima de los 5 euros, ya sea mediante un cierre semanal o dos cierres diarios consecutivos. Esta señal confirmaría la continuidad de la tendencia alcista y abriría la posibilidad de buscar los máximos históricos como primer objetivo.

Esta pauta permitiría buscar un primer objetivo en los máximos históricos de 5,15 euros y, posteriormente, la entrada en subida libre técnica. En este escenario, la orden de protección debería situarse por debajo de los mínimos de la semana, concretamente bajo los 4,89 euros en base cierres.