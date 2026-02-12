Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,82%) encabeza las caídas en Europa y pierde los 17.900 puntos

- El Ibex 35 cae un 0,82% al término de la sesión de este jueves, hasta los 17.899 puntos. El descenso le hace retroceder por debajo de la barrera de los 17.900 enteros.

- El selectivo también se aleja de los máximos históricos que marcó el lunes al cierre de una sesión en los 18.195,1 puntos. Los máximos intradiarios los registró el pasado 3 de febrero en los 18.271,2 enteros.

- En Europa, la balanza también ha acabado girándose mayoritariamente hacia las pérdidas, a pesar de mantener una tendencia alcista durante la mayor parte de la sesión. El Cac francés es el único que se libra y gana un 0,33%.

- Wall Street sigue el mismo camino y ve el rojo durante la sesión de este jueves. El Nasdaq es el más afectado y se deja un 1,61%.

- El parqué neoyorquino cerró con ligeras pérdidas una jornada en la que se conoció que la economía estadounidense generó 130.000 puestos de trabajo en enero frente a los 48.000 empleos creados en diciembre. La tasa de paro bajó al 4,3%.

- “Los positivos datos de empleo [...] sirvieron para recordar a los inversores que la solidez del mercado laboral estadounidense aleja, al menos de momento, la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) vuelva a bajar los tipos”, señalan los analistas de Link Securities.

- La única excepción es que “la inflación comience a replegarse”. El viernes se conocerá el IPC de enero de Estados Unidos.

- En una jornada en la que la agenda macroeconómica carece de referencias de relevancia, vuelven a ser los resultados empresariales los que centran la atención de los inversores.

- En Europa se han cotizado las cuentas de L'Oréal, Siemens y AB InBev. En Wall Street, las de Airbnb.

- Mapfre logra un beneficio récord de 1.079 millones en 2025 y propone el mayor dividendo de su historia.

- El oro se mantiene por encima de los 5.000 dólares y mantiene una tensión creciente sobre la resistencia de los 5.092 dólares.

- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, cotizó ayer por encima de los 70 dólares, aunque los dejó escapar de cara al cierre.

- El euro pierde los 1,19 dólares tras unos impresionantes datos de empleo estadounidense.

- El bitcoin intenta frenar la recogida de beneficios sobre los 67.000 dólares, pero ahora debería rebotar si realmente lo peor ya ha pasado.