Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,82%) encabeza las caídas en Europa y pierde los 17.900 puntos
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 16:00 Ventas de viviendas de segunda mano en EE. UU. caen por debajo de lo esperado
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:37 Las peticiones semanales de paro en EE. UU. superan previsiones
- 10:02 Analizamos el comportamiento de las acciones de Unicaja
- 08:57 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:22 Niveles operativos del Ibex 35
- 07:29 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cae un 0,82% al término de la sesión de este jueves, hasta los 17.899 puntos. El descenso le hace retroceder por debajo de la barrera de los 17.900 enteros.
- El selectivo también se aleja de los máximos históricos que marcó el lunes al cierre de una sesión en los 18.195,1 puntos. Los máximos intradiarios los registró el pasado 3 de febrero en los 18.271,2 enteros.
- En Europa, la balanza también ha acabado girándose mayoritariamente hacia las pérdidas, a pesar de mantener una tendencia alcista durante la mayor parte de la sesión. El Cac francés es el único que se libra y gana un 0,33%.
- Wall Street sigue el mismo camino y ve el rojo durante la sesión de este jueves. El Nasdaq es el más afectado y se deja un 1,61%.
- El parqué neoyorquino cerró con ligeras pérdidas una jornada en la que se conoció que la economía estadounidense generó 130.000 puestos de trabajo en enero frente a los 48.000 empleos creados en diciembre. La tasa de paro bajó al 4,3%.
- “Los positivos datos de empleo [...] sirvieron para recordar a los inversores que la solidez del mercado laboral estadounidense aleja, al menos de momento, la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) vuelva a bajar los tipos”, señalan los analistas de Link Securities.
- La única excepción es que “la inflación comience a replegarse”. El viernes se conocerá el IPC de enero de Estados Unidos.
- En una jornada en la que la agenda macroeconómica carece de referencias de relevancia, vuelven a ser los resultados empresariales los que centran la atención de los inversores.
- En Europa se han cotizado las cuentas de L'Oréal, Siemens y AB InBev. En Wall Street, las de Airbnb.
- Mapfre logra un beneficio récord de 1.079 millones en 2025 y propone el mayor dividendo de su historia.
- El oro se mantiene por encima de los 5.000 dólares y mantiene una tensión creciente sobre la resistencia de los 5.092 dólares.
- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, cotizó ayer por encima de los 70 dólares, aunque los dejó escapar de cara al cierre.
- El euro pierde los 1,19 dólares tras unos impresionantes datos de empleo estadounidense.
- El bitcoin intenta frenar la recogida de beneficios sobre los 67.000 dólares, pero ahora debería rebotar si realmente lo peor ya ha pasado.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
El podio de ganadores está compuesto por: Redeia Corporación (+2,04%), Telefónica (+1,92%) y Cellnex (+1,49%).
Los valores más bajistas son, ahora mismo: Solaria (-3,45%), Amadeus (-3,25%) y ArcelorMittal (-2,79%).
-
Walmart y Boeing lideran las subidas del Dow Jones mientras Cisco (-10,08%) se desploma
En el Dow Jones de industriales, Walmart y Boeing se anotan las mayores alzas, superiores al 3%, seguidos de McDonald’s con un repunte del 1,94%.
En la parte baja, Cisco cae más del 10%, Walt Disney pierde un 5,5% e IBM retrocede un 4,07%.
-
Se cierra el hueco alcista en diario del pasado lunes
El selectivo español cierra el hueco alcista abierto el pasado lunes desde la zona de 17.943, situándose en un punto decisivo y cayendo un 0,62% en estos momentos.
Las caídas de Solaria, Amadeus y ArcelorMittal lastran al índice español.
-
Reservas de gas natural en EE. UU. caen menos de lo previsto
Las reservas de gas natural en Estados Unidos disminuyen en 0,249 billones de pies cúbicos, por debajo de la previsión de 0,256 billones y mejorando frente a la caída de 0,360 billones registrada en la semana anterior.
-
El euro consolida tras el repunte frente al dólar
El euro acomete una nueva jornada de consolidación tras subir desde la zona de 1,1750 dólares.
En estos momentos cotiza ligeramente al alza, un 0,07%, situándose en 1,1883 dólares por unidad y por encima de su soporte más inmediato.
-
Atención que el Ibex 35 pierde los 18.000 puntos y cae con fuerza
El Ibex 35 cede los mínimos del día y rompe la cota de los 18.000 puntos de forma acelerada. Los bajistas mantienen el control y el selectivo español retrocede más de 100 puntos desde el cierre anterior, cotizando en 17.930 puntos.
-
Ventas de viviendas de segunda mano en EE. UU. caen por debajo de lo esperado
-
Nissan prevé unas pérdidas de 3.600 millones en su año fiscal 2025
La compañía japonesa ha anunciado unas pérdidas de 1.376 millones de euros en los nueve primeros meses de su año fiscal, que abarca de abril a diciembre de 2025.
-
Aena arranca 2026 con otro récord de tráfico en pleno debate por las tasas
Los aeropuertos registran más de 20 millones de pasajeros y el ritmo de crecimiento se va ralentizando. Sevilla y Málaga elevan sus tráficos con Madrid tras el accidente de Adamuz.
-
Así abre Wall Street
-
El selectivo español consolida antes de la apertura americana
El Ibex 35 se mantiene por encima de los 18.000 puntos, aunque con un sesgo claramente negativo.
Alcistas y bajistas siguen midiendo fuerzas en torno a este nivel psicológico, mientras las caídas de valores como Solaria, Inmobiliaria Colonial, Endesa, Amadeus o ArcelorMittal dificultan cualquier intento de remontada del índice español.
-
La volatilidad se relaja y el VIX baja a los 17 puntos
El índice VIX desciende ligeramente en la sesión y se sitúa en los 17 puntos, tres por debajo de la zona de volatilidad. Los inversores se muestran más tranquilos tras los fuertes movimientos registrados durante la semana anterior.
-
El Ibex 35 intenta reaccionar pero se frena antes de los 18.100 puntos
El Ibex 35 pasa al lado positivo por la mínima, con una subida del 0,03% hasta los 18.050 puntos, sin lograr todavía consolidar los 18.100.
IAG, Banco Sabadell y Banco Santander lideran las alzas, mientras Solaria cae un 3% e Inmobiliaria Colonial, Endesa, Amadeus y ArcelorMittal ceden más del 2%.
-
Las peticiones semanales de paro en EE. UU. superan previsiones
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. se sitúan en 227.000, por encima de las 223.000 esperadas y por debajo del dato previo revisado de 232.000, una referencia que sigue siendo clave para el mercado de bonos y los índices estadounidenses.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: +0,98% en 191,92 dólares.
Microsoft: +0,24% en 405,47 dólares.
Amazon.com: +0,13% en 204,30 dólares.
Apple: -0,68% en 273,63 dólares.
Cisco: -7,53% en 79,05 dólares.
Caterpillar: -0,26% en 773,00 dólares.
Salesforce Inc.: +0,54% en 186,00 dólares.
McDonald´s: +0,71% en 325,50 dólares.
UnitedHealth: -0,11% en 278,61 dólares.
IBM: +0,43% en 273,97 dólares.
-
Europa cotiza con signo mayoritariamente positivo
En estos momentos, una vez superado el ecuador de la sesión, las principales bolsas europeas muestran un tono mayoritariamente positivo, con la excepción del Ibex 35, que cede un 0,08% y se sitúa en los 18.030 puntos.
Por suparte, el Cac 40 de París avanza un 0,90%, el Dax alemán lidera las subidas con un repunte del 1,42% y el Eurostoxx 50 suma un 0,79% hasta los 6.083 puntos, poniendo de relieve la debilidad relativa del selectivo español frente a sus homólogos europeos.
-
Posible formación de suelo redondeado en el Ibex 35 cerca de los 18.000 puntos
-
Mercedes-Benz reduce su beneficio un 48,8% en 2025 por los aranceles de EEUU
Mercedes-Benz ha reducido su beneficio neto un 48,8% en 2025, hasta los 5.331 millones de euros, desde los 10.409 millones de euros del ejercicio previo, debido a los aranceles de EEUU y la caída de las ventas en China.
-
Bitcóin intenta rebote desde los 66.500 dólares