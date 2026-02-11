Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Se recomienda vigilar niveles clave en estos valores para posibles inversiones, según la evolución de sus precios.

Inditex, Telefónica, ArcelorMittal y Aena son valores destacados por su buen momento técnico y oportunidades de entrada con órdenes de protección.

El Ibex 35 vuelve a superar los 18.200 puntos, aunque no logra cerrar por encima de ese nivel.

El selectivo español vuelve a cotizar por encima de los 18.200 puntos, pero también se le vuelven a escapar a la hora de cerrar por encima de ellos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense corrige de manera generalizada con la nueva excepción del Dow Jones que vuelve a marcar nuevos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Inditex: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace con los 58 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,30 euros en base cierres.

2) Telefónica: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace con los 3,66 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 3,57 euros en base cierres.

3) ArcelorMittal: El valor se hace con los 49 euros por lo que hemos entrado en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 50,40 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 27,15 euros en base cierres.