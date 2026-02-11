Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,43%) no logra mantener los 18.100 puntos tras los datos de empleo de EEUU
La primera economía del mundo creó 130.000 empleos en enero, superando con creces las expectativas de los analistas.
LAS CLAVES
- 17:40 Así cierra el Ibex 35
- 16:31 Inventarios de crudo en EE. UU. sorprenden al alza
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:31 Salarios sorprenden al alza en EE. UU.
- 14:31 Desempleo en EE. UU. baja al 4,3%
- 10:05 Analizamos el comportamiento de las acciones de Acerinox
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:50 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:35 Niveles operativos de los valores que componen el selectivo español
- 07:52 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 termina la sesión de este miércoles cayendo un 0,43%, hasta los 18.044,5 puntos. A pesar de una apertura entusiasta, el selectivo no ha logrado cerrar por encima de la cota de los 18.100 enteros.
- El índice nacional se aleja también de los máximos históricos que marcó el lunes al cierre de una sesión, situados en los 18.195,1 puntos. Los máximos intradiarios los registró el pasado 3 de febrero en los 18.271,2 enteros.
- Las principales bolsas europeas han seguido la estela bajista. A excepción del FTSE londinense, los selectivos de referencia ven el rojo al término de la jornada de este miércoles. Las pérdidas han ido del 0,66 del Mib italiano al 0,18 del Cac francés.
- En Wall Street la balanza parece girarse hacia las pérdidas tras una apertura en positivo. El S&P 500 es el único que intenta salvarse y cotiza prácticamente plano.
- Los inversores digieren el informe de empleo de Estados Unidos de enero.
- La primera economía del mundo creó 130.000 empleos en enero, 82.000 más que en diciembre. El dato ha superado con creces las expectativas de los analistas que habían anticipado 65.000 nuevos puestos de trabajo.
- La tasa de paro, por su parte, se ha reducido una décima, al 4,3%.
- El dato de IPC de enero de EEUU, previsto también para este miércoles, se ha pospuesto al viernes. Se espera que la tasa general se haya moderado dos décimas, al 2,5%, y que la subyacente lo haya hecho una, al 2,5%.
- Ambas referencias, “empleo e inflación, serán cruciales para determinar la salud de la economía americana y, por ende, los próximos movimientos de la Reserva Federal”, subrayan desde Renta 4.
- El mercado anticipa entre dos y tres recortes de los tipos de interés de 25 puntos básicos a lo largo de 2026.
- El oro se mantiene por encima de los 5.000 dólares y mantiene la tensión sobre la resistencia de los 5.092 dólares.
- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, se acerca a la resistencia en la zona de los 70 dólares, que será clave para su futuro.
- El euro se encuentra cómodamente por encima de los 1,19 dólares y a la espera de ver qué ocurre con la resistencia de los 1,1929 dólares.
- El bitcoin continúa con la corrección y hace creíble la posibilidad de un doble testeo a los mínimos en la zona de los 60.000 dólares.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Cuando faltan pocos minutos para que las bolsas europeas cierren sus puertas, el índice español se deja un 0,30% en los 18.063 puntos.
Los tres valores más alcistas ahora mismo son: Indra (+4,36%), ArcelorMittal (+4,32%) y Repsol (+2,94%).
Las mayores caídas son para: Amadeus (-4,73%), Banco Santander (-2,69%) y Grifols (-2,48%).
-
Verizon lidera las subidas del Dow Jones mientras Citigroup cae con fuerza
-
Inventarios de crudo en EE. UU. sorprenden al alza
-
Cuidado que el Ibex 35 comienza a perder los 18.000 puntos
Atención que el Ibex 35 tantea la zona de los 18.000 puntos como nivel psicológico importante que en estos instantes está cediendo marcando nuevos mínimos intradiarios.
Lal caída aumenta al 0,66%.
-
Último tuit de Donald Trump
Este es el tuit que acaba de publicar Donald Trump en relación a los datos de empleo que hemos conocido:
-
Atención que el Ibex 35 se deteriora
Las pérdidas se hacen cada vez más profundas desde que el índice trató de buscar la zona de los 18.200 puntos en la última fase de repunte intradiario.
El Ibex 35 cotiza con caídas del 0,27% ahora mismo.
-
ArcelorMittal (+6,52%) e Indra (+5,21%), disparadas
A pesar del giro intradiario del Ibex 35 provocado por la presión bajista, ArcelorMittal lidera la parte alta de la tabla con un avance del 6,52%, seguida de Indra que suma un 5,06%.
En el extremo contrario, Amadeus sigue siendo el farolillo rojo de la sesión al caer un 3,84%
-
Así abre Wall Street
-
Rendimiento del bono estadounidense a 2 años toca máximos semanales
-
El selectivo español rompe los 18.100 y se tiñe de verde
El selectivo español consigue superar la barrera de los 18.100 puntos y gira al alza.
Destacan las fuertes subidas de ArcelorMittal, que avanza un 5,73%, junto a Indra, Endesa y Repsol, que suman un 3%, un 1,90% y un 1,90%, respectivamente.
El impulso de estos valores sostiene el cambio de signo del índice.
-
El Ibex 35 roza el giro al alza tras el dato de empleo americano
-
Canadá sorprende con un fuerte repunte de los permisos de construcción
-
Las nóminas privadas sorprenden al alza en EE. UU.
Las nóminas privadas no agrícolas aumentan en 172.000 empleos en enero, muy por encima de los 70.000 previstos y de los 64.000 del mes anterior. El dato confirma un mayor dinamismo del empleo en el sector privado estadounidense.
-
Salarios sorprenden al alza en EE. UU.
Los ingresos medios por hora suben un 0,4% en enero, por encima del 0,3% previsto y del 0,1% anterior. Las nóminas no agrícolas aumentan en 130.000 empleos, muy por encima de los 66.000 esperados y de los 48.000 del mes previo, reforzando la fortaleza del mercado laboral estadounidense.
-
Desempleo en EE. UU. baja al 4,3%
La tasa de desempleo en Estados Unidos se sitúa en el 4,3% en enero, por debajo del 4,4% esperado y del dato previo. El mercado laboral mantiene así una ligera mejora frente a las previsiones.
-
Ibex 35 se mueve lateral a la espera de EE. UU.
El Ibex 35 se mantiene por debajo de los 18.100 puntos mientras espera la publicación de referencias macroeconómicas de EE. UU. El índice entra en una fase de estabilización, con una consolidación lateral acotada entre los 18.040 y los 18.080 puntos.
-
Atención a los datos macro que conoceremos en unos minutos
En unos minutos se publicarán datos macroeconómicos clave en EE. UU., como las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y los ingresos medios por hora, referencias que previsiblemente incrementarán de forma notable la volatilidad en los mercados.
La tasa de desempleo se espera que se mantenga en el 4,4%, mientras que las nóminas no agrícolas podrían repuntar hasta las 66.000, frente a las 50.000 del dato anterior, en una cita especialmente seguida por su impacto en las expectativas de política monetaria.
-
Informe mensual de la OPEP deja señales mixtas para el crudo
La OPEP sitúa la producción de crudo de la OPEP+ en 42,45 millones de barriles diarios en enero, lo que supone un descenso de 439.000 barriles frente a diciembre, con Kazajistán como principal responsable del recorte.
El cártel mantiene sin cambios sus previsiones de demanda y estima que el consumo de crudo de la OPEP+ alcanzará una media de 42,6 millones de barriles diarios en el primer trimestre de 2026 y 42,2 millones en el segundo, apoyado por la fortaleza del tráfico aéreo, la movilidad por carretera y el retroceso del dólar en EE. UU., factores que siguen dando soporte al mercado.
-
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura
Así viene Wall Street:
Micron: +2,42% en 382,37 dólares.
Nvidia: +0,65% en 189,75 dólares.
Tesla: -0,24% en 424,37 dólares.
Shopify Inc.: +11,28% en 141,55 dólares.
Palantir: -1,37% en 137,53 dólares.
Strategy: -1,62% en 130,83 dólares.
Applovin: +0,08% en 470,89 dólares.
Microsoft: +0,19% en 414,33 dólares.
Alphabet A: +0,07% en 318,81 dólares.
Amazon.com: +0,31% en 207,60 dólares.