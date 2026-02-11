Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,43%) no logra mantener los 18.100 puntos tras los datos de empleo de EEUU

- El Ibex 35 termina la sesión de este miércoles cayendo un 0,43%, hasta los 18.044,5 puntos. A pesar de una apertura entusiasta, el selectivo no ha logrado cerrar por encima de la cota de los 18.100 enteros.

- El índice nacional se aleja también de los máximos históricos que marcó el lunes al cierre de una sesión, situados en los 18.195,1 puntos. Los máximos intradiarios los registró el pasado 3 de febrero en los 18.271,2 enteros.

- Las principales bolsas europeas han seguido la estela bajista. A excepción del FTSE londinense, los selectivos de referencia ven el rojo al término de la jornada de este miércoles. Las pérdidas han ido del 0,66 del Mib italiano al 0,18 del Cac francés.

- En Wall Street la balanza parece girarse hacia las pérdidas tras una apertura en positivo. El S&P 500 es el único que intenta salvarse y cotiza prácticamente plano.

- Los inversores digieren el informe de empleo de Estados Unidos de enero.

- La primera economía del mundo creó 130.000 empleos en enero, 82.000 más que en diciembre. El dato ha superado con creces las expectativas de los analistas que habían anticipado 65.000 nuevos puestos de trabajo.

- La tasa de paro, por su parte, se ha reducido una décima, al 4,3%.

- El dato de IPC de enero de EEUU, previsto también para este miércoles, se ha pospuesto al viernes. Se espera que la tasa general se haya moderado dos décimas, al 2,5%, y que la subyacente lo haya hecho una, al 2,5%.

- Ambas referencias, “empleo e inflación, serán cruciales para determinar la salud de la economía americana y, por ende, los próximos movimientos de la Reserva Federal”, subrayan desde Renta 4.

- El mercado anticipa entre dos y tres recortes de los tipos de interés de 25 puntos básicos a lo largo de 2026.

- El oro se mantiene por encima de los 5.000 dólares y mantiene la tensión sobre la resistencia de los 5.092 dólares.

- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, se acerca a la resistencia en la zona de los 70 dólares, que será clave para su futuro.

- El euro se encuentra cómodamente por encima de los 1,19 dólares y a la espera de ver qué ocurre con la resistencia de los 1,1929 dólares.

- El bitcoin continúa con la corrección y hace creíble la posibilidad de un doble testeo a los mínimos en la zona de los 60.000 dólares.