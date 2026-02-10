La rentabilidad de las letras del Tesoro a nueve meses resiste ligeramente por encima del 2%

Las claves nuevo Generado con IA El Tesoro Público español ha colocado 3.020,3 millones de euros en letras, recortando la rentabilidad a tres meses pero elevándola a nueve meses. La demanda superó los 5.547 millones de euros, casi el doble del importe adjudicado, reflejando el alto interés por la deuda pública española. En la subasta a nueve meses, la rentabilidad marginal subió al 2,022%, mientras que en la de tres meses bajó ligeramente al 1,947%. El Tesoro prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones de euros para 2026, igual que en 2025, y las emisiones totales brutas alcanzarán los 285.693 millones este año.

El Tesoro Público español ha colocado este martes 3.020,3 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto. Lo ha hecho recortando la rentabilidad ofrecida por la referencia a tres meses, pero elevándola a nueve meses, según los resultados del Banco de España.

La demanda ha superado los 5.547 millones de euros, casi el doble de lo finalmente adjudicado en los mercados, lo que sigue demostrando el interés por los títulos de deuda pública española.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha adjudicado 1.045,38 millones de euros en la subasta de letras a tres meses, frente a unas peticiones que han superado los 2.121 millones de euros. El interés marginal se ha situado en el 1,947%, ligeramente por debajo del 1,978% de la emisión previa.

En la subasta a 9 meses, el Tesoro ha colocado 1.974,877 millones de euros, también por debajo de los 3.424,9 millones de euros demandados por los inversores. La rentabilidad marginal se ha elevado al 2,022%, algo por encima respecto al 2,008% ofrecido en la emisión previa del mismo tipo de papel.

Tras la emisión de este martes, el Tesoro Público español volverá a los mercados de deuda el próximo 19 de febrero, con una emisión de bonos y obligaciones del Estado con la que cerrará las subastas del mes de febrero.

Financiación para 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo. Esto son bonos y obligaciones, deuda en divisas y préstamos y deudas asumidas. Mientras, 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros).

Para letras del Tesoro se prevén 108.758 millones de euros, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años. En concreto, según datos del Ministerio de Economía, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.