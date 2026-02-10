Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,4%) se gira hacia el rojo pero cierra la sesión por encima de los 18.100 puntos

- El Ibex 35 despide la sesión de este martes con una caída del 0,4%, que le lleva a estancarse en los 18.122,1 puntos.

- El selectivo no ha conseguido superar los máximos que marcó este lunes al cierre de sesión, cuando alcanzó los 18.195,1 puntos. Tampoco ha logrado firmar un nuevo récord intradiario, que está en los 18.271,2 enteros.

- En Europa, el rojo ha teñido los principales parqués. Las caídas han ido desde el 0,39% hasta el 0,01%. Sólo se ha salvado el Cac francés.

- En Wall Street se vive una sesión en signo mixto, con el S&P 500 en negativo. El Dow Jones es el que más sube y gana un 0,51%.

- La atención de los inversores sigue puesta en los resultados empresariales.

- En Europa se cotizan las cuentas de Kering, AstraZeneca, Barclays, BP y Ferrari. En Wall Street lo harán Ford y Coca-Cola.

- “Hasta ahora, la temporada de publicación de resultados está siendo positiva tanto en Europa como en EEUU, lo que entendemos está sirviendo de soporte a las bolsas en su conjunto”, señalan los analistas de Link Securities.

- Este miércoles se publican en Estados Unidos las ventas minoristas de diciembre.

- Dicha variable, junto al informe de empleo de diciembre –que se conocerá el miércoles– y el IPC de enero –que se conocerá el viernes– “pueden ser determinantes para que las bolsas consoliden o no su actual tendencia alcista en el corto plazo”, indican también los expertos de Link Securities.

- El Director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Kevin Hassett, ha alertado de una menor creación de empleos en los próximos meses ante el menor crecimiento de la población.

- El oro se coloca por encima de los 5.000 dólares de nuevo, pero presenta problemas para atacar la importante resistencia de los 5.100 dólares.

- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, intentará mantenerse por encima de los 68,5 dólares conquistados en el día de ayer.

- El euro se hace con el nivel de 1,19 dólares y toca ver si puede estirar la reacción alcista vista en el día de ayer.

- El bitcoin vuelve a perder los 70.000 dólares y abre la posibilidad de un doble testeo a los mínimos en la zona de los 60.000 dólares.