Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,4%) se gira hacia el rojo pero cierra la sesión por encima de los 18.100 puntos
El selectivo español tiene el reto de superar los 18.271,2 puntos vistos el pasado 3 de febrero.
- El Ibex 35 despide la sesión de este martes con una caída del 0,4%, que le lleva a estancarse en los 18.122,1 puntos.
- El selectivo no ha conseguido superar los máximos que marcó este lunes al cierre de sesión, cuando alcanzó los 18.195,1 puntos. Tampoco ha logrado firmar un nuevo récord intradiario, que está en los 18.271,2 enteros.
- En Europa, el rojo ha teñido los principales parqués. Las caídas han ido desde el 0,39% hasta el 0,01%. Sólo se ha salvado el Cac francés.
- En Wall Street se vive una sesión en signo mixto, con el S&P 500 en negativo. El Dow Jones es el que más sube y gana un 0,51%.
- La atención de los inversores sigue puesta en los resultados empresariales.
- En Europa se cotizan las cuentas de Kering, AstraZeneca, Barclays, BP y Ferrari. En Wall Street lo harán Ford y Coca-Cola.
- “Hasta ahora, la temporada de publicación de resultados está siendo positiva tanto en Europa como en EEUU, lo que entendemos está sirviendo de soporte a las bolsas en su conjunto”, señalan los analistas de Link Securities.
- Este miércoles se publican en Estados Unidos las ventas minoristas de diciembre.
- Dicha variable, junto al informe de empleo de diciembre –que se conocerá el miércoles– y el IPC de enero –que se conocerá el viernes– “pueden ser determinantes para que las bolsas consoliden o no su actual tendencia alcista en el corto plazo”, indican también los expertos de Link Securities.
- El Director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Kevin Hassett, ha alertado de una menor creación de empleos en los próximos meses ante el menor crecimiento de la población.
- El oro se coloca por encima de los 5.000 dólares de nuevo, pero presenta problemas para atacar la importante resistencia de los 5.100 dólares.
- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, intentará mantenerse por encima de los 68,5 dólares conquistados en el día de ayer.
- El euro se hace con el nivel de 1,19 dólares y toca ver si puede estirar la reacción alcista vista en el día de ayer.
- El bitcoin vuelve a perder los 70.000 dólares y abre la posibilidad de un doble testeo a los mínimos en la zona de los 60.000 dólares.
OHLA gana cuatro parques solares en España por 100 millones de euros y supera los 3.000 MW de potencia
OHLA se ha adjudicado cuatro nuevos proyectos fotovoltaicos en Málaga y Valencia por 100 millones de euros, que elevan la potencia total desarrollada por el grupo español de infraestructuras por encima de los 3.000 megavatios (MW).
Entre los contratos, destacan las plantas fotovoltaicas Casares I, Casares II y Casares III, situadas en la provincia de Málaga, que suman una adjudicación conjunta de más de 38 millones de euros, según ha informado en un comunicado.
Casares I y II han sido contratadas por Technique Solaire, compañía francesa especializada en energías renovables, mientras que Casares III se desarrollará para un grupo empresarial de capital español.
Creand WM incorpora a Yeray Martín como responsable de la nueva división de Activos Digitales
Creand Wealth Management ha incorporado un responsable para la nueva división de Activos Digitales, una decisión alineada con la apuesta estratégica del grupo Creand de impulsar el desarrollo y la adopción de iniciativas vinculadas a esta tipología de activos dentro de la organización.
Para liderar esta área, la entidad ha incorporado a Yeray Martín, profesional con amplia experiencia en activos digitales, cumplimiento normativo y gestión de riesgos en entornos financieros regulados. Llega procedente de Onyze Digital Assets, donde ocupó distintos puestos relacionados con estrategia regulatoria, gestión de riesgos y desarrollo de producto. Previamente, acumuló experiencia internacional en mercados B2B europeos y estadounidenses, desempeñando funciones de gestión comercial.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
Jornada la de hoy, martes, que comenzó en verde y en la que el selectivo español tanteó los máximos históricos intradiarios alcanzados el pasado 3 de febrero en 18.271 puntos, quedándose apenas a cuatro puntos de esa cota.
Ante la falta de nuevos catalizadores que permitieran la ruptura al alza, los bajistas intervinieron y provocaron un giro hacia el lado negativo del índice, que buscó apoyo en la zona de 18.135 puntos, donde todavía se libra una intensa lucha entre alcistas y bajistas por el control de la situación.
Cuando faltan pocos minutos para que el mercado europeo cierre sus puertas, el índice español se deja un 0,37% en los 18.127 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: ArcelorMittal (-2,09%), Grifols (-1,67%) y Fluidra (-1,66%).
Los valores más castigados son, a esta hora: Mapfre (-3,04%), IAG (-2,33%) y ACS (-2,08%).
Walt Disney, American Express y Microsoft son los mejores del Dow Jones ahora
En estos momentos, si miramos al Dow Jones Industriales, las acciones de Walt Disney son las más alcistas, con una subida del 2,96%. Le siguen American Express, que gana un 2,23%, y Microsoft, que avanza un 2,01%.
En la parte baja de la tabla, Coca-Cola es el valor más bajista, con una caída del 2,37%, seguida de Amgen, que pierde un 2,26%, y Merck & Co., que cede un 1,15%.
Intensa lucha al filo de los 18.135 puntos del Ibex 35
El Ibex 35 logra aguantar por segunda vez la zona de los 18.135 puntos, mientras la volatilidad se intensifica con una intensa lucha entre alcistas y bajistas por el control de la situación.
El índice se mantiene en terreno negativo con una caída del 0,29%, pese al tirón de ArcelorMittal y Grifols que lideran las alzas con subidas del 3% y 2% respectivamente.
-
El euro muestra signos de indecisión frente al dólar tras repunte
El cruce euro/dólar deja una vela de indefinición tras dos sesiones consecutivas de subidas, tras un rebote iniciado desde niveles próximos a 1,175 dólares.
En estos momentos, la divisa europea se sitúa en torno a 1,19 dólares, aunque los inversores muestran cautela ante la falta de claridad en la continuidad del movimiento.
-
Los inventarios empresariales en EE. UU. moderan su avance
Los inventarios de negocios en EE. UU. suben un 0,1% en noviembre, por debajo del 0,2% esperado y del 0,3% del mes anterior, reflejando un crecimiento más contenido en el stock de mercancías y suministros de las empresas.
-
Tanteo a los mínimos de la sesión
El selectivo español tantea los mínimos de la jornada y profundiza en la caída que ya es del 0,32%. Es importante que los alcistas reaccionen en estos niveles.
Spotify (+15,35%) se dispara tras sus cuentas y el incremento de los suscriptores
Spotify se dispara un 15,35% en Wall Street tras dar a conocer sus resultados del cuarto trimestre de 2025 e informar de un crecimiento del 11% en sus usuarios activos mensuales, hasta los 751 millones, y batir todas las expectativas.
-
Ibex 35 cede los 18.200 puntos y se acerca a mínimos de la jornada
Así abre Wall Street
Soltour inicia un ERE en el marco de una "nueva etapa de transformación" y asegura que no afectará a operativa
El touroperador Soltour, que forma parte del Grupo Piñero, ha anunciado su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) en el marco de su "nueva etapa de transformación" y ha asegurado que no afectará a su operativa diaria.
Fuentes de la compañía han indicado a Europa Press que la decisión, que se adopta por causas "objetivas y de conformidad con la legislación laboral vigente", la comunicaron este lunes.
La puesta en marcha del ERE, han subrayado, no afectará a la operativa diaria de la empresa, que mantendrá su actividad y sus servicios "con total normalidad".
"Cualquier medida relacionada con la plantilla se llevará a cabo bajo los principios de diálogo, responsabilidad y transparencia, priorizando el respeto hacia nuestros profesionales", han garantizado las citadas fuentes.
-
Dos aerolíneas canadienses se unen a Air Canada y suspenden operaciones en Cuba por la escasez de combustible
Las aerolíneas canadienses Air Transat y WestJet han seguido los pasos de Air Canada y han decidido también cancelar operaciones con Cuba, al contrario que las principales compañías mexicanas, que sí mantienen el servicio con la isla, dentro de un contexto de escasez de combustible que sufre el destino caribeño por la asfixia económica impuesta por Estados Unidos.
En concreto, Air Transat ha suspendido temporalmente todos los movimientos aéreos a Cuba hasta el próximo 30 de abril, en tanto que establecerá vuelos de repatriación a Canadá en los próximos días.
Por su parte, la segunda compañía más importante del país norteamericano, WestJet, ya ofrece reembolsos a sus clientes por las cancelaciones y la posibilidad de cambiar reserva a un destino alternativo sin penalización.
-
Los accidentes ferroviarios provocan una caída del 16% de las ventas de billetes de tren, según Fintonic
Los accidentes ferroviarios ocurridos en las últimas semanas han provocado una caída del 16% de las ventas de billetes de tren, según se desprende de un análisis elaborado por Fintonic.
En concreto, según dicho estudio a partir de datos reales de consumo de más de 300.000 usuarios de su plataforma, el gasto en este medio de transporte se redujo un 17% en las dos semanas posteriores a estos acontecimientos.
Además, la reacción no solo se refleja en el volumen de gasto, sino también en el tipo de billetes adquiridos, ya que el número de compras cayó un 16%, siendo especialmente significativa la bajada en importes elevados.
-
Telefónica vende Telefónica Chile
Telefónica, a través de su filial Inversiones Telefónica Internacional Holding SpA, ha transmitido el 100% del capital de Telefónica Móviles Chile S.A. a NJJ Holding SAS y Millicom Spain S.L. por un importe total de aproximadamente 1.215 millones de dólares, con un pago adicional condicionado de 150 millones de dólares.
La operación, que incluye pagos en efectivo y aplazados según resultados financieros, se enmarca en la estrategia del grupo de gestión de cartera y salida de Hispanoamérica, con cierre efectuado hoy mismo.
-
La cartera de crédito de Bankinter en negocio internacional de empresas supera los 11.000 millones
La cartera de inversión crediticia de Bankinter en el segmento de negocio internacional de empresas superó los 11.100 millones de euros, un 12% más que en 2024, lo que supone una cifra récord en la historia de la entidad y multiplicar por por dos estas cifras en cinco años.
-
Los futuros americanos moderan su tono alcista
Ibex 35 sigue estabilizado y en positivo
El Ibex 35 mantiene un comportamiento lateral cerca de los máximos históricos, subiendo un 0,28% y oscilando entre los 18.230 puntos por abajo y los 18.265 puntos por arriba, mostrando consolidación en un rango estrecho.
Mientras tanto, el mercado busca una posible ruptura al alza.
-
Los costes laborales en EE. UU. moderan su avance
El índice de costes laborales de EE. UU. sube un 0,7% en el cuarto trimestre, ligeramente por debajo del 0,8% esperado y del trimestre anterior.
Mientras tanto, las previsiones de ventas de la industria minorista para diciembre caen un 0,1% frente al 0,4% estimado, reflejando un enfriamiento del gasto empresarial y del consumo.