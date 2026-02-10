La euforia por Sanae Takaichi arrastra al Nikkei a máximos y se convierte en el índice que más despunta en 2026

Expertos destacan perspectivas optimistas para la renta variable japonesa, aunque advierten sobre posibles riesgos ligados al yen, la deuda y factores demográficos.

El índice japonés lidera los mercados globales en 2026, con una subida del 11,97%, por delante de otros selectivos asiáticos, europeos y estadounidenses.

La coalición liderada por Takaichi controlará dos tercios de la Cámara Baja, reforzando la estabilidad política en Japón.

El Nikkei alcanza los 57.000 puntos por primera vez tras la victoria electoral de Sanae Takaichi y el Partido Liberal Democrático.

Lejos de vivir una resaca electoral, el Nikkei se ha agarrado a la euforia tras las elecciones en Japón. La cotización del selectivo de referencia japonés alcanzó los 57.000 puntos por primera vez en su historia después de que se conocieran los resultados de los comicios.

Takaichi Sanae ha revalidado y ampliado su mayoría en unas elecciones anticipadas convocadas por ella misma para poder afianzar su poder. Su grupo —el Partido Liberal Democrático (PLD)— controlará junto a su socio —el Partido de la Innovación de Japón (Ishin)— dos tercios de la Cámara Baja del Parlamento después de ganar los comicios.

De manera casi inmediata, la emoción se trasladaba a la Bolsa de Japón. Su principal índice, el Nikkei se alzaba un 3,89% en la sesión de este lunes y fijaba nuevos máximos intradiarios en los 57.337,07 puntos.

Este repunte, sumado a la trayectoria alcista del selectivo nipón, coloca al Nikkei como la mejor promesa entre los indicadores de referencia mundial para este año. En lo que llevamos de 2026, el índice japonés ha escalado un 11,97%.

Sus homólogos asiáticos también han seguido la senda de ganancias. En la sesión del lunes, las subidas del resto de índices de referencia iban entre el 1,76% y el 0,68%.

El más beneficiado de la jornada era el Hang Seng, aunque su liderazgo también refleja el tirón del índice chino en 2026. El selectivo de la Bolsa de Hong Kong ha ganado un 5,45% en lo que llevamos de año.

Así, ambos dibujan las mejores proyecciones en el cómputo desde enero. Lo hacen, además, visiblemente por encima de otras grandes referencias.

Los competidores, aunque lejos, especialmente del Nikkei, se reparten entre Wall Street y los parqués europeos. Desde la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones es el índice que viene con más fuerza.

El selectivo estadounidense ha sumado un 4,27% en lo que llevamos de año. Desde Europa, el Ibex y el FTSE 100 son los que mejor pinta tienen.

El selectivo nacional se apunta una revalorización del 5,13% en los primeros cuarenta días del año. Por su parte, el índice londinense ha sumado un 4,2% en este periodo.

A expensas de saber qué le deparará a la renta variable este 2026, las tendencias parecen pronosticar que se seguirá la senda del 2025. El año pasado, el Ibex se coronó como uno de los mejores selectivos a nivel global con una subida del 49,27% anual. El Nikkei también estuvo bastante destacado tras ganar un 26,18%.

Perspectivas

El resultado de las elecciones generales en Japón es más que un aliciente para pensar que las perspectivas de cara a este año serán buenas para el país nipón.

Aunque los inversores no esperan un gran cambio en las políticas, la clave está en la solidez que alcanza el Gobierno con esta mayoría renovada. En este sentido, la fortaleza del Ejecutivo podría impulsar iniciativas fiscales expansivas, así como mantener una agenda económica más activa.

Los planes de la coalición liderada por Sanae Takaichi pasarían por estimular la economía japonesa mediante un gasto fiscal expansionista y un aumento de las inversiones estratégicas en IA, defensa o semiconductores, entre otros campos, según la gestora de activos Aberdeen Investments.

Sin embargo, los analistas piden mantener la calma. El selectivo puede estar viviendo una ‘fiesta’ irreal que es posible que se corrija con el tiempo, aunque siguiendo una tendencia claramente alcista.

“Optimismo y cautela” es la definición del clima bursátil japonés para los analistas de XTB. A pesar de que las reacciones están siendo muy positivas, podrían ser volátiles por los futuros impactos del yen y la deuda japonesa.

A pesar de ello, a largo plazo, los expertos ven “potencial de inversión en las acciones japonesas”. Así lo manifiestan desde la cadena de gestión de activos T. Rowe Price, avalados por el contexto macroeconómico.

La inflación moderada, el consumo interno y los sólidos beneficios empresariales en el país sostienen estas perspectivas, aunque hay otros factores que impiden ser tan optimistas.

Japón cuenta con limitaciones estructurales que frenan su crecimiento, como el envejecimiento y la disminución de la población.

Asimismo, habrá que estar pendiente de los movimientos de la divisa nipona y la deuda del país, ya extremadamente elevada.

El yen también se ha contagiado del repunte de la renta variable. La divisa japonesa ha aprovechado el impulso para poner fin a sus siete jornadas de caídas y ha logrado apreciarse un 0,81% tras el resultado electoral.