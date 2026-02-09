Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex sube un 1,4%, se asoma a los 18.200 y vuelve a romper récord gracias al Sabadell
Los principales índices europeos siguen la estela de las bolsas asiáticas, que han cerrado con importantes avances.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 1,4% e impulsándose hasta los 18.195 puntos. De esta manera, el principal selectivo español ha vuelto a romper un nuevo récord al término de sesión. Las ganancias han estado lideradas por Banco de Sabadell, que ha ganado un 5,56%.
- Las principales bolsas europeas también acaban la jornada en positivo. El Mib italiano ha liderado las subidas y se ha alzado un 2,07%
- En Wall Street ven también el verde. El Dow Jones sube un leve 0,02%, mientras que el S&P 500 suma un 0,60% y el Nasdaq Composite, un 1,08%.
- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se ha disparado un 3,89 % este lunes, cerrando por encima de los 56.000 puntos por primera vez en su historia.
- El domingo se celebraron en Japón elecciones anticipadas. La primera ministra Sanae Takaichi ha conseguido una victoria histórica: el LPD ha obtenido una mayoría de 2/3 en la Cámara Baja.
- La atención de los inversores se centra ya en la publicación de datos macroeconómicos, especialmente de Estados Unidos, que se publicarán a lo largo de los próximos días.
- El miércoles se dará a conocer el informe de empleo no agrícola de diciembre de Estados Unidos y el viernes, las cifras de inflación estadounidense del mismo mes.
- “Todas estas cifras servirán para que los inversores se hagan una idea más precisa de cómo cerró el año la economía estadounidense, especialmente en lo que hace referencia a la inflación y al mercado laboral, variables cuyo comportamiento es determinante para que la Reserva Federal (Fed) diseñe su política monetaria”, señalan los analistas de Link Securities.
- Además, esta semana continúa la temporada de presentación de resultados empresariales.
- En Europa darán a conocer sus resultados empresas de gran relevancia como Ahold Delhaize, Anheuser-Busch InBev, AstraZeneca, BP, Barclays, Hermes, Michelin, Siemens, TotalEnergies y Unilever.
- En Wall Street lo harán Coca-Cola, CVS Health, Ford Motor, Cisco Systems, McDonald’s, T-Mobile, Airbnb y Applied Materials.
- El oro se coloca por encima de los 5.000 dólares de nuevo y continúa con la recuperación de precios tras las correcciones sufridas a finales del mes de enero.
- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, pelea por no perder los 67 dólares para evitar un testeo a la media móvil de largo plazo que pasa por los 65,44 dólares.
- El euro se hace fuerte por encima de los 1,18 dólares y busca la recuperación del terreno perdido tras las últimas correcciones.
- El bitcoin se coloca por encima de los 70.000 dólares buscando la continuidad de la reacción alcista para atacar la ahora resistencia de los 74.278 dólares.
-
BBVA propone a Jordi Montalbo como consejero independiente
El consejo de administración de BBVA propondrá a la junta general de accionistas el nombramiento de Jordi Montalbo Todolí, con la condición de consejero independiente. "Su formación académica y trayectoria profesional aportarán un profundo conocimiento del sector financiero, así como del ámbito de la gestión de riesgos y de auditoría", según el banco vasco.
Montalbo ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Deloitte (1990-2022), donde se especializó en la auditoría de los sectores financiero y asegurador. En esta firma, alcanzó máximos niveles de responsabilidad como socio responsable de seguros en España, socio de auditoría y seguros para servicios financieros y colíder de la auditoría en el sector seguros en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA).
Asimismo, BBVA propondrá la reelección de los consejeros Sonia Dulá, Raúl Galamba, Ana Revenga y Carlos Salazar. Por su parte, Lourdes Máiz dejará el cargo, tras alcanzar el máximo de doce años previsto para ser considerada consejera independiente.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Cuando faltan pocos minutos para que la renta variable europea cierre sus puertas, el índice español suma un 1,20% en los 18.159 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Banco Sabadell (+5,73%), Solaria (+3,22%) e Indra (+2,86%).
Los valores más rezagados son: Naturgy (-0,57%), Telefónica (-0,53%) y Puig Brands (-0,36%).
-
Nuevos máximos intradía
El índice español acelera la subida y se hace con los 18.150 puntos. Los alcistas han tomado el control de la situación.
-
Nvidia (+3,57%) lidera las subidas en el Dow Jones
En el Dow Jones de Industriales, Nvidia encabeza las ganancias con un 3,57%, seguida de Microsoft con 2,69% y Cisco Systems con 2,02%.
En el lado de las pérdidas, Merck & Co. cae un 3,60%, Amgen un 2,29% y Nike un 1,71%.
-
Solo seis valores se mantienen en negativo en el selectivo español
Dentro del Ibex 35, únicamente seis valores cotizan en negativo: Telefónica (-1,35%), Naturgy, Redella, Puigbrands, Enagás y Amadeus.
-
El euro reconquista los 1,19 dólares
El euro encadena la segunda sesión consecutiva de subidas frente al dólar, superando los 1,19 y avanzando un 0,79%.
Con este movimiento, la divisa europea recupera más del 50% del retroceso registrado en el proceso bajista previo.
-
Fear and Greed Index se mantiene en zona neutral
El índice Fear and Greed se sitúa en 46/100, indicando una postura neutral en el sentimiento del mercado. La lectura refleja equilibrio entre el optimismo y la cautela de los inversores en la actualidad.
-
El selectivo español recupera los 18.100 puntos y acelera el rebote
-
El Ibex 35 se reactiva tras impulsarse desde los 18.000 puntos
El Ibex 35 protagoniza un fuerte repunte desde la zona de los 18.000 puntos, ganando 75 puntos en pocos minutos y elevando la subida al 0,73%.
El índice rompe los máximos de las últimas horas, mostrando un claro impulso alcista en la sesión.
-
Kazimir del BCE advierte sobre volatilidad y estabilidad de inflación
-
El Ibex 35 se mantiene lateral sobre los 18.000 puntos
El Ibex 35 cotiza en plena fase de consolidación, con la parte baja en 18.000 puntos y la alta en 18.063, tras la primera hora de negociación.
El hueco alcista abierto durante la apertura sigue sin cerrarse, mientras el índice avanza un 0,39% hasta los 18.011 puntos.
-
El naufragio tecnológico indica un reinicio del mercado
Es posible que la marea creciente no sostenga ya a todos los sectores, y mucho menos a escoria especulativa como las criptomonedas.
-
Así abre el Ibex 35
-
El Ibex 35 tantea los 18.000 puntos
Atención al Ibex 35, que en el último envite bajista ha tanteado la zona de los 18.000 puntos, nivel que ha perdido de forma puntual, aunque ha logrado recuperarlo con rapidez.
De este modo, el selectivo español marca nuevos mínimos de la sesión y reduce la ganancia al 0,42%, lo que equivale a 75 puntos de subida desde el cierre anterior, a pocos minutos de que Wall Street abra sus puertas.
-
Francia reduce costes en las subastas de letras a corto plazo
El Tesoro francés coloca deuda a 3, 6 y 12 meses con ligeros descensos en las rentabilidades. El BTF a 12 meses se adjudica al 2,038% frente al 2,058% previo, el de 6 meses baja al 2,031% desde 2,036% y el de 3 meses al 2,004% desde 2,007%.
El resultado confirma estabilidad en la financiación a corto plazo dentro del mercado europeo.
-
Los futuros americanos ya cotizan con descensos generalizados
A falta de pocos minutos para el inicio de la sesión en Wall Street, los futuros de los principales índices estadounidenses cotizan de forma sincronizada a la baja, con descensos moderados, lo que adelanta un tono negativo para la preapertura de esta tarde.
-
Villeroy prepara una salida anticipada del BCE
François Villeroy de Galhau ha confirmado que dejará la dirección de la fundación y que su salida del cargo se producirá más de un año antes del final de su mandato.
El dirigente del BCE subraya que hay tiempo suficiente para organizar la sucesión con calma y que la decisión responde a un criterio estrictamente personal.
-
Deutsche Bank: "Es cuestionable que el oro y la plata vuelvan a su tendencia al alza"
La entidad alemana da la bienvenida a la volatilidad y la corrección en los metales porque considera que el posicionamiento en el oro y la plata se había vuelto "demasiado pesado", mientras que la aceleración de los precios era "insostenible".
-
El VIX baja de los 20 puntos pero mantiene la tensión
El índice VIX desciende por debajo de los 20 puntos, aunque no se aleja de forma clara de este nivel tras marcar máximos el jueves y el viernes por encima de esa cota.
Pese a la reducción del riesgo, el indicador avanza un 2,04% y se sitúa en los 18,01 puntos, manteniendo un entorno todavía exigente para los mercados.