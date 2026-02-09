Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex sube un 1,4%, se asoma a los 18.200 y vuelve a romper récord gracias al Sabadell

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 1,4% e impulsándose hasta los 18.195 puntos. De esta manera, el principal selectivo español ha vuelto a romper un nuevo récord al término de sesión. Las ganancias han estado lideradas por Banco de Sabadell, que ha ganado un 5,56%.

- Las principales bolsas europeas también acaban la jornada en positivo. El Mib italiano ha liderado las subidas y se ha alzado un 2,07%

- En Wall Street ven también el verde. El Dow Jones sube un leve 0,02%, mientras que el S&P 500 suma un 0,60% y el Nasdaq Composite, un 1,08%.

- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se ha disparado un 3,89 % este lunes, cerrando por encima de los 56.000 puntos por primera vez en su historia.

- El domingo se celebraron en Japón elecciones anticipadas. La primera ministra Sanae Takaichi ha conseguido una victoria histórica: el LPD ha obtenido una mayoría de 2/3 en la Cámara Baja.

- La atención de los inversores se centra ya en la publicación de datos macroeconómicos, especialmente de Estados Unidos, que se publicarán a lo largo de los próximos días.

- El miércoles se dará a conocer el informe de empleo no agrícola de diciembre de Estados Unidos y el viernes, las cifras de inflación estadounidense del mismo mes.

- “Todas estas cifras servirán para que los inversores se hagan una idea más precisa de cómo cerró el año la economía estadounidense, especialmente en lo que hace referencia a la inflación y al mercado laboral, variables cuyo comportamiento es determinante para que la Reserva Federal (Fed) diseñe su política monetaria”, señalan los analistas de Link Securities.

- Además, esta semana continúa la temporada de presentación de resultados empresariales.

- En Europa darán a conocer sus resultados empresas de gran relevancia como Ahold Delhaize, Anheuser-Busch InBev, AstraZeneca, BP, Barclays, Hermes, Michelin, Siemens, TotalEnergies y Unilever.

- En Wall Street lo harán Coca-Cola, CVS Health, Ford Motor, Cisco Systems, McDonald’s, T-Mobile, Airbnb y Applied Materials.

- El oro se coloca por encima de los 5.000 dólares de nuevo y continúa con la recuperación de precios tras las correcciones sufridas a finales del mes de enero.

- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, pelea por no perder los 67 dólares para evitar un testeo a la media móvil de largo plazo que pasa por los 65,44 dólares.

- El euro se hace fuerte por encima de los 1,18 dólares y busca la recuperación del terreno perdido tras las últimas correcciones.

- El bitcoin se coloca por encima de los 70.000 dólares buscando la continuidad de la reacción alcista para atacar la ahora resistencia de los 74.278 dólares.