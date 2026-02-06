Ibex 35, la bolsa en directo hoy |El Ibex 35 termina por encima de los 17.900 puntos con Sabadell liderando las pérdidas
El selectivo cae en una semana marcada por los resultados de los grandes bancos del índice español.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 16:02 La confianza del consumidor en EE. UU. sorprende al alza en febrero
- 15:36 Así abre Wall Street
- 14:30 El empleo canadiense mejora en tasa pese a la pérdida de puestos
- 10:10 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 10:07 Analizamos el comportamiento de las acciones de Banco Sabadell
- 09:12 Así abre el Ibex 35
- 08:21 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:56 Resultados del Banco Sabadell
- 07:39 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 sube un 1,11%, hasta los 17.943,3 puntos, al término de la sesión de este viernes. El selectivo se ha salvado de firmar una segunda semana consecutiva en negativo y en el cómputo de los últimos cinco días gana un 0,41%.
- Banco Sabadell redujo su beneficio un 2,8% en 2025, hasta 1.775 millones. La publicación de sus resultados no ha convencido a los inversores y la entidad ha caído un 4,7%, situándose al frente de los descensos del índice.
- Los principales parqués europeos también ven el verde. Detrás del Ibex, el Dax alemán ha encabezado las ganancias y ha firmado una subida del 1,11%.
- Stellatis se ha desplomado en la Bolsa de Milán. La compañía de la industria automotriz se hundía más de un 25% tras conocerse que asumió un coste de 22.000 millones de euros en el segundo semestre por la caída del vehículo eléctrico.
- En Wall Street viven una sesión protagonizada por las subidas. Los índices neoyorquinos despidieron la sesión del jueves con pérdidas. Este viernes el Dow Jones es el más optimista y gana un 1,31%.
- El BCE mantuvo el jueves tipos sin cambios y reiteró que se siente cómodo con el nivel actual para afrontar un entorno incierto, tras rebajas de 200 puntos básicos desde junio 2024 —la última fue en junio de 2025—, y con la inflación habiendo alcanzado su objetivo (2%).
- El Banco de Inglaterra mantuvo tipos estables en 3,75% por un ajustado 5-4 votos, en un contexto de desempleo al alza combinado con una inflación aún por encima del objetivo.
- Hoy los inversores tendrán como referencia la publicación de la producción industrial de Alemania y la balanza comercial mensual de diciembre. En Estados Unidos se conocerá la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
- El bitcoin rebota tras perder el jueves los 70.000 dólares.
- La plata vuelve a caer (-0,8%), pero muy alejada del bache de ayer. El metal blanco se hundió más de un 9%.
- El oro devuelve la mitad de la caída de ayer y pelea por reconquistar los 4.900 dólares como paso previo para tentar la cifra psicológica de los 5.000 dólares.
- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, reconquista los 68 dólares y es momento de ver si hay fuerza para seguir con la reacción alcista.
- El euro pelea por mantenerse por encima de los 1,18 dólares tras perderlos en el día de ayer.
- El bitcoin se dejó ayer casi el 14% y hoy viene con un rebote del 4,5% que le lleva por encima de los 65.000 dólares.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión. Saldo semanal
El Ibex 35 mantuvo el tono positivo durante toda la sesión, con los inversores buscando un cierre semanal en verde, que se está logrando por la mínima. El índice español evolucionó de menos a más en una jornada de baja volatilidad, donde los alcistas lograron imponerse.
Cuando faltan pocos minutos para que la renta variable europea cierre sus puertas, el índice español gana un 1,10% en los 17.943 puntos. El saldo semanal es ligeramente positivo con una ganancia del 0,29% ahora mismo.
El podio de ganadores está compuesto por: ArcelorMittal (+5,114%), Sacyr (+4.83%) y Acerinox (+4,86%).
Las mayores caídas son para: Banco Sabadell (-4,87%), Puig Brands (-2,24%) y Amadeus (-1,91%).
-
Nvidia (+6,34%) y Amazon (-7,93%) son la cara y la cruz
-
Tranquilidad en el selectivo español con el color verde que domina
El índice español avanza un 1,02% en una jornada de poca volatilidad, con predominio de valores en positivo.
La estabilidad por encima de los 17.900 puntos refleja un mercado calmado, donde los alcistas mantienen un leve control sin grandes sobresaltos.
-
El euro frena la caída e inicia un rebote técnico
-
Última hora: Irán se niega a poner fin al enriquecimiento nuclear
Teherán rechaza eliminar su programa de enriquecimiento de uranio, insistiendo en que es un derecho soberano no negociable. EE. UU. condiciona el alivio de sanciones a la reducción de esta actividad, lo que mantiene las conversaciones estancadas y hace improbable un acuerdo a corto plazo.
-
Expectativas de inflación de los consumidores se modera
Las expectativas de inflación a corto plazo de la Universidad de Michigan bajan a 3,5%, frente al 4,0% anterior, mientras que las previsiones a cinco años suben ligeramente a 3,4% desde 3,3%.
El dato sugiere que los consumidores perciben un alivio temporal en la presión de precios, aunque mantienen cierta preocupación sobre la inflación a largo plazo. Esto podría influir en las decisiones de gasto y ahorro en EE. UU.
-
La confianza del consumidor en EE. UU. sorprende al alza en febrero
El índice de confianza de la Universidad de Michigan sube a 57,3, por encima del consenso de 56,4 y de los 55,0 de enero. Las expectativas se mantienen estables en 56,6 frente a los 57,0 previstos.
El avance refleja un aumento del optimismo entre los consumidores, lo que podría impulsar el gasto privado sin alterar las perspectivas a medio plazo.
-
El selectivo español (+1,16%) sigue escalando
Los alcistas del Ibex 35 continúan avanzando a medida que transcurre la sesión y han aprovechado la apertura de Wall Street para recuperar los 17.957 puntos, marcando nuevos máximos del día.
-
Bostic insiste en política restrictiva para contener la inflación
El miembro de la Fed, Bostic, afirma que la política monetaria debe seguir siendo restrictiva para acercar la inflación al 2%. Señala que la economía ha mostrado un patrón en K desde antes de la pandemia y advierte sobre la posible necesidad de apoyarse en datos no oficiales.
Además, descarta que la misión de la Fed se esté expandiendo y considera posible un retorno a la escasez de reservas.
-
Así abre Wall Street
-
El Ibex 35 espera la apertura americana en máximos del día
El Ibex 35 espera la apertura de Wall Street en plena zona de máximos de la sesión y respetando el nivel de los 17.900 puntos. Con la mayoría de sus valores en positivo, el índice español avanza un 0,99% en este momento.
-
Última hora: Von der Leyen anuncia nuevas sanciones contra el crudo ruso
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunica que el vigésimo paquete de sanciones incluye una prohibición total de servicios marítimos para el crudo ruso, ampliando las medidas de presión sobre el sector energético de Rusia.
-
Fuertes caídas en Hims & Hers tras la amenaza de Novo Nordisk de acciones legales
Las acciones de Hims & Hers caen un 8% tras la amenaza por parte de Novo Nordisk de emprender acciones legales horas después de que la compañía anunciara sus planes de lanzar una copia de Wegovy.
-
Así ha reaccionado el dólar frente al dólar canadiense tras datos de empleo
En el siguiente gráfico puede ver la reacción del dólar americano frente al dólar canadiense tras el dato de empleo en Canadá.
-
Cae la participación laboral y se modera el salario en Canadá
La tasa de participación en Canadá desciende al 65%, por debajo de lo esperado y del dato previo, mientras que los salarios por hora crecen un 3,3% interanual, también inferiores a las previsiones.
Los datos apuntan a una pérdida de tracción en el mercado laboral y refuerzan la idea de una presión inflacionista más contenida desde el lado de los salarios.
-
El empleo canadiense mejora en tasa pese a la pérdida de puestos
-
Biogen sorprende al mercado y mejora previsiones
Biogen cerró el cuarto trimestre de 2025 con un BPA ajustado de 1,99 dólares, muy por encima de lo esperado, y unos ingresos de 2,28 billones dólares, también superiores a las previsiones.
La compañía elevó además su guía para 2026, con un BPA ajustado estimado entre 15,25 y 16,25 dólares, reforzando la confianza del mercado en la solidez de su negocio y en la visibilidad de resultados para el próximo ejercicio.
-
Philip Morris cumple en beneficios y queda corta en ingresos
Philip Morris cerró el cuarto trimestre de 2020 con un beneficio por acción ajustado de 1,70 dólares, ligeramente por encima de lo previsto.
Los ingresos netos alcanzaron los 10,36 billones dólares, por debajo de las estimaciones, mientras que el resultado operativo ajustado se situó en 3,72 billones dólares, también inferior a lo esperado.
-
KKR comprará el grupo de inversión deportiva Arctos por 1.400 millones de dólares
La adquisición también impulsará a la firma de capital privado hacia las denominadas inversiones secundarias.