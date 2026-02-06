Ibex 35, la bolsa en directo hoy |El Ibex 35 termina por encima de los 17.900 puntos con Sabadell liderando las pérdidas

- El Ibex 35 sube un 1,11%, hasta los 17.943,3 puntos, al término de la sesión de este viernes. El selectivo se ha salvado de firmar una segunda semana consecutiva en negativo y en el cómputo de los últimos cinco días gana un 0,41%.

- Banco Sabadell redujo su beneficio un 2,8% en 2025, hasta 1.775 millones. La publicación de sus resultados no ha convencido a los inversores y la entidad ha caído un 4,7%, situándose al frente de los descensos del índice.

- Los principales parqués europeos también ven el verde. Detrás del Ibex, el Dax alemán ha encabezado las ganancias y ha firmado una subida del 1,11%.

- Stellatis se ha desplomado en la Bolsa de Milán. La compañía de la industria automotriz se hundía más de un 25% tras conocerse que asumió un coste de 22.000 millones de euros en el segundo semestre por la caída del vehículo eléctrico.

- En Wall Street viven una sesión protagonizada por las subidas. Los índices neoyorquinos despidieron la sesión del jueves con pérdidas. Este viernes el Dow Jones es el más optimista y gana un 1,31%.

- El BCE mantuvo el jueves tipos sin cambios y reiteró que se siente cómodo con el nivel actual para afrontar un entorno incierto, tras rebajas de 200 puntos básicos desde junio 2024 —la última fue en junio de 2025—, y con la inflación habiendo alcanzado su objetivo (2%).

- El Banco de Inglaterra mantuvo tipos estables en 3,75% por un ajustado 5-4 votos, en un contexto de desempleo al alza combinado con una inflación aún por encima del objetivo.

- Hoy los inversores tendrán como referencia la publicación de la producción industrial de Alemania y la balanza comercial mensual de diciembre. En Estados Unidos se conocerá la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.

- El bitcoin rebota tras perder el jueves los 70.000 dólares.

- La plata vuelve a caer (-0,8%), pero muy alejada del bache de ayer. El metal blanco se hundió más de un 9%.

- El oro devuelve la mitad de la caída de ayer y pelea por reconquistar los 4.900 dólares como paso previo para tentar la cifra psicológica de los 5.000 dólares.

- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, reconquista los 68 dólares y es momento de ver si hay fuerza para seguir con la reacción alcista.

- El euro pelea por mantenerse por encima de los 1,18 dólares tras perderlos en el día de ayer.

- El bitcoin se dejó ayer casi el 14% y hoy viene con un rebote del 4,5% que le lleva por encima de los 65.000 dólares.