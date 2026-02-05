El Tesoro coloca 6.484 millones en deuda a medio y largo plazo recortando la rentabilidad ofrecida a los inversores

El Tesoro prevé necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, manteniendo la vida media de la deuda en torno a los 8 años.

Entre los títulos adjudicados destacan bonos a 3 años, obligaciones a 7 años, obligaciones indexadas a la inflación y obligaciones con vida residual cercana a 10 años.

La demanda de la subasta superó los 14.231 millones de euros, más del doble de lo finalmente adjudicado.

El Tesoro Público español ha colocado 6.484 millones de euros en bonos y obligaciones recortando la rentabilidad en tres de las cuatro referencias emitidas.

El Tesoro Público español ha colocado este jueves 6.484,38 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto. Lo ha hecho recortando la rentabilidad ofrecida a los inversores en tres de las cuatro referencias emitidas, según los datos publicados por el Banco de España.

En esta segunda subasta del mes de febrero, el Tesoro ha recibido un elevado importe de demanda, 14.231 millones de euros. Esto supone más del doble de lo finalmente adjudicado en los mercados.

En concreto, se han adjudicado bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 7 años y 10 meses, con cupón del 0,70%, y obligaciones del Estado con una vida residual de 9 años y 9 meses, con cupón del 3,20%.

En bonos del Estado a 3 años, el Tesoro ha adjudicado 1.531,818 millones, frente a una demanda de 3.701,889 millones, con un interés marginal del 2,346%, ligeramente por debajo del 2,348% ofrecido en la anterior subasta de este papel, según ha informado Europa Press.

Para las obligaciones del Estado a 7 años, el organismo público ha colocado 2.367,465 millones de euros, frente a unas peticiones de 4.292,855 millones, con un interés marginal del 2,910%, por debajo del 2,943% anterior.

De su lado, el Tesoro ha captado 645,656 millones de euros en obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 7 años y 10 meses, ante una demanda de 1.541,686 millones, con una rentabilidad marginal que ha caído del 1,280% anterior al 1,085% actual.

Por último, el organismo ha adjudicado 1.939,441 millones en obligaciones del Estado con una vida residual de 9 años y 9 meses, frente a una demanda de 4.694,495 millones, con una rentabilidad marginal del 3,226%, este caso por encima del 3,204% anterior.

Necesidad de financiación

El pasado martes, en la primera subasta de febrero, el Tesoro Público colocó 6.134,355 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses. Lo hizo en el rango alto previsto y rebajando la rentabilidad marginal ofrecida a los inversores por ambas referencias.

El Tesoro ya lleva emitidos 29.787 millones de euros a medio y largo plazo, el 16,8% de su programa de financiación a medio y largo plazo para 2026. La vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza los 7,83 años y el coste medio de la cartera de valores del Tesoro se sitúa en 2,318%.

En total, el Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025.

La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo. Esto son bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas.

Mientras, 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025. Mientras, se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según datos del Ministerio de Economía, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.