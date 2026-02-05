La plata vuelve a sufrir y se hunde más de un 10% borrando las ganancias anotadas en las últimas dos sesiones

La volatilidad de ambos metales está vinculada a la decisión de Trump de proponer a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, lo que ha generado incertidumbre en los mercados.

El oro también registra pérdidas, cayendo un 2% y situándose en torno a los 4.840 dólares por onza, tras una semana volátil.

El metal precioso había alcanzado máximos históricos de 121,65 dólares el 29 de enero, pero ha perdido más de un 30% desde entonces.

La plata cae más de un 10% este jueves, borrando las ganancias acumuladas en las dos sesiones anteriores.

Nuevo revés para la plata. El metal precioso no logra mantener las subidas del inicio de la semana y se hunde más de un 10% a lo largo de este jueves.

Estas pérdidas borran las ganancias del comienzo de semana que intentaron revertir la tendencia bajista con la que el metal terminó enero. El último día de este mes, la plata retrocedió más de un 30%.

A primera hora de la mañana de este jueves, el precio de la plata caía un 10,97 %, hasta los 78,67 dólares, según datos recogidos por Efe.

En la víspera, la plata subía cerca de un 2%, hasta el entorno de los 86,50 dólares, aunque llegó a revalorizarse por encima de los 92 dólares.

Un día antes, el rebote fue superior al 7%. Este impulso trató de revertir las pérdidas registradas dos sesiones antes.

El lunes el metal caía cerca de un 5% y el pasado viernes un 26,36%. Este descenso fue un desplome inédito que no se veía desde 1976, es decir, desde que existen registro oficiales.

Sin embargo, estas pérdidas no reflejan la trayectoria del metal en el primer mes del año. La plata alcanzaba máximos históricos el pasado 29 de enero y llegó a los 121,65 dólares.

El oro

Por su parte, el oro, también registra pérdidas en la jornada de este jueves. El metal, considerado activo refugio en momentos de incertidumbre económica, cae pero en menor medida, en torno al 2%. Este descenso le sitúa al filo de los 4.900 dólares por onza, en concreto, en los 4.840,14 dólares.

Este miércoles, y a pesar de iniciar la jornada con subidas, terminó viendo el rojo y también por debajo de la cota de los 5.000 dólares.

A diferencia de la plata, las dudas del metal al inicio de semana duraron algo menos. El oro cerró el martes con un rebote del casi el 6%, después de depreciarse el lunes casi el 5%.

Tampoco fue un buen final de enero para el rey de los metales preciosos. El viernes 30 de enero el oro firmaba su peor sesión desde abril de 2013 y veía reducir su valor un 8,95%.

Sin embargo, estas pérdidas han opacado el brillante desempeño del metal precioso en el primer mes de 2026. El pasado 29 de enero, el oro volvió a anotar un nuevo récord y alcanzó los 5.595,47 dólares por onza.

Ambos metales se vieron arrastrados por el terremoto que provocó en los mercados la decisión de Trump de designar Kevin Warsh como candidato a la presidencia de la Reserva Federal en sustitución de Jerome Powell.



