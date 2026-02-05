Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Se aconseja colocar órdenes de protección en todos los valores mencionados para limitar riesgos en caso de caídas.

Valores recomendados para invertir: Santander supera los 10,85 euros, Repsol la media móvil de 15,72 euros, BBVA los 21 euros y Aena cierra por encima de 25,50 euros.

El selectivo español perdió los 18.200 puntos pero se mantuvo por encima de los 18.100 al cierre.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también sufrió otra recogida de beneficios de la que se salvó en esta ocasión el Dow Jones, que continúa muy cerca de sus máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Santander: El valor se hace con los 10,85 euros por lo que hemos entrado en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,61 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor se ha hecho con la media móvil de medio plazo que pasa por los 15,72 euros, por lo que hemos entrado en el valor y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 16,22 euros en base cierres.

3) BBVA: El valor se hace con los 21 euros, y quedan confirmados con un segundo cierre, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 21,41 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 26,40 euros en base cierres.