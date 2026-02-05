Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,97%) cae por debajo de los 17.800 puntos por BBVA y el resto de la banca
El nerviosismo crece entre los inversores, que están atentos a las tecnológicas de Wall Street. En este escenario, el bitcoin y la plata se hunden.
LAS CLAVES
- 17:41 Así cierra el Ibex 35
- 16:02 Ofertas de empleo en EE. UU. caen por debajo de lo esperado
- 15:35 Así abre Wall Street
- 14:31 El empleo en EE. UU. pierde tracción y enfría expectativas
- 14:19 El BCE mantiene el pulso y congela los tipos en febrero
- 13:00 El banco de Inglaterra mantiene los tipos de interés en 3,75%
- 10:03 Analizamos el comportamiento de las acciones del BBVA
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:58 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:14 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:45 Resultados del BBVA
- 07:38 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cae un 1,97%, hasta los 17.746 puntos, al término de la sesión de este jueves. El principal selectivo español no ha podido mantenerse por encima de la cota de los 18.000 puntos.
- BBVA se ha dejado un 8,81% tras presentar sus resultados de 2025. Logró un beneficio récord de 10.511 millones de euros el pasado ejercicio, un 4,5% más.
- El resto del sector bancario, aunque en menor medida, también ve descensos en sus títulos. CaixaBank cede un 4,25%; Sabadell, un 3,60%; Bankinter, un 2,64%; Santander, un 2,19%, y Unicaja, un 2,06%.
- Los parqués europeos de referencia también se han teñido de rojo. Los principales índices del Viejo Continente han registrado pérdidas, aunque en menor medida que el selectivo español. El que más se ha dejado en la sesión, por detrás del Ibex, ha sido el Mib italiano, que ha perdido un 1,77%.
- El Banco Central Europeo (BCE) ha cumplido con el guion al mantener sin cambios los tipos de interés por quinta reunión consecutiva. De esta forma, la facilidad de depósito es del 2%,
- El Banco de Inglaterra ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés en el 3,75%, después del repunte de la inflación observado a finales de 2025.
- En Wall Street la sesión arranca con descensos. Entre los índices de referencia, el Nasdaq es el que más pierde y cae un 0,85%. El tono empeora tras un informe de Challenger, Gray & Christmas que muestra que las empresas estadounidenses anunciaron en enero el mayor número de despidos para un primer mes del año desde 2009.
- Este jueves se cotizarán los resultados de Alphabet en la Bolsa de Nueva York. La matriz de Google y YouTube obtuvo un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más respecto al anterior, impulsada por sus servicios y por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).
- Tras el cierre de la sesión al otro lado del Atlántico será otro de los integrantes de Los siete magníficos, Amazon, quien presente sus cuentas.
- El bitcoin cae por debajo de la barrera de los 70.000 dólares arrastrado por la crisis de confianza del mercado.
- La plata vuelve a sufrir y se hunde más de un 10% borrando las ganancias anotadas en las últimas dos sesiones.
- El oro no logra mantenerse por encima de los 5.000 dólares y ahora se la juega con los 4.900, con la plata perdiendo un 12% por debajo de los 80 dólares.
- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, pelea por no perder la zona de los 68 dólares para continuar cerca de sus máximos anuales.
- El euro pelea por mantenerse por encima de los 1,18 dólares, pero el riesgo de marcar nuevos mínimos de la semana es alto.
- El bitcoin continúa con la caída y pone en riesgo los 70.000 dólares.
Crescenta incorpora a Alejandra Muguiro (ex AltamarCAM) como directora de Inversiones
Crescenta, gestora digital pionera en España para la inversión en fondos de capital privado desde 10.000 euros, ha incorporado a Alejandra Muguiro como directora de Inversiones.
Muguiro se une a Crescenta tras haber trabajado durante más de seis años en el área de private equity de AltamarCAM Partners, donde fue presidenta de la división entre 2023 y 2024. Posteriormente, se incorporó a Klarphos, donde ha ocupado el puesto de directora de Inversiones Alternativas durante el último año y medio.
Además, Muguiro cuenta con una dilatada experiencia en firmas internacionales como Citi, Kohlberg & Company, Arcano y Goldman Sachs.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de caídas para el Ibex 35, que se aleja definitivamente de la zona de los 18.000 puntos en una sesión que fue de más a menos, donde los alcistas no lograron reaccionar con la intensidad que nos tenían acostumbrados.
El índice español se movió entre un máximo intradiario en 18.076 puntos y un mínimo de 17.713.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 2,01% en los 17.737 puntos.
El podio de ganadores está compuesto, por: Logista (+3,94%), Indra (+2,05%) y ArcelorMittal (+1,62%).
Las mayores caídas son para: BBVA (-8,01%), CaixaBank (-4,39%) y Banco Sabadell (-3,92%).
El Ibex 35 no puede y cae por debajo de mínimos de la sesión
La fuerza bajista es la dominante y el Ibex 35 pierde en estos instantes los mínimos de la sesión acercándose a la zona de los 17.700 puntos. La caída supera el 2%.
BoE descarta orientación gradual y reconoce expectativas de recorte
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, indicó que se abandona la orientación gradual a medida que los tipos se acercan a niveles neutrales.
Sobre la expectativa del mercado de un recorte del 50% en marzo, Bailey señaló que “no es una posición mala”, reflejando cautela ante la evolución económica y la política monetaria futura.
-
El selectivo español busca alejarse de mínimos del día
El selectivo español intenta recuperar terreno tras tocar los mínimos de la sesión y se enfrenta a la resistencia de los 17.800 puntos, con una caída que sigue siendo significativa del 1,75%.
Logista, Indra y ArcelorMittal lideran las subidas, entre 1,37% y 3,75%, mientras BBVA cede más de un 7%, CaixaBank un 3,78% e IAG un 3,54%
-
Gas natural sufre fuerte caída y preocupa a los mercados
Las reservas de gas natural en EE. UU. bajan 0,36 billones de pies cúbicos, más de lo esperado, aumentando la presión sobre el suministro.
El dato genera nerviosismo en los mercados energéticos y podría impactar en los precios en las próximas semanas, en un contexto de demanda sostenida y tensiones en el abastecimiento.
-
El VIX se dispara y muestra un mercado volátil
El índice de volatilidad VIX supera los 20 puntos y sube casi un 20% en la sesión, señalando que los inversores cruzan la línea que define un mercado volátil.
El repunte refleja la creciente incertidumbre y aversión al riesgo, con movimientos bruscos en los activos que sugieren cautela en la toma de posiciones.
Ofertas de empleo en EE. UU. caen por debajo de lo esperado
La encuesta JOLTS muestra 6,542 millones de ofertas de empleo en diciembre, por debajo de las expectativas de 6,928 millones y del dato anterior de 7,2 millones.
La cifra refleja una moderación en la creación de puestos de trabajo, sugiriendo un mercado laboral que empieza a enfriarse tras meses de fuerte demanda de empleo.
-
El Ibex 35 recupera pero mantiene presión bajista
Precios de la memoria se disparan y obligan a ajustar estrategias
Los precios de la memoria se disparan entre 80% y 90% intertrimestral en el 1T de 2026, impulsados por subidas en DRAM para servidores y el encarecimiento de NAND y HBM3e. Los módulos RDIMM de 64 GB pasan de 450 a más de 900 dólares, con riesgo de superar los 1.000 dólares en el próximo trimestre.
El alza fuerza a los fabricantes a ajustar aprovisionamiento, priorizar productos premium y migrar a memorias más eficientes, mientras la DRAM alcanza márgenes operativos récord del 60%, marcando un nuevo referente en rentabilidad.
Así abre Wall Street
Lagarde subraya estabilidad del BCE
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, destacó que la política monetaria mantiene un amplio equilibrio en riesgos y que los tipos actuales están en línea con los promedios históricos desde la creación del euro.
Señaló que la inflación podría moderarse si las exportaciones chinas a Europa aumentan y aclaró que la decisión del BCE fue unánime, sin objetivo sobre el tipo de cambio.
-
Sacyr pone en negociación 8,9 millones de nuevas acciones
Sacyr ha completado el aumento de capital social con cargo a reservas por 8.922.344 euros, mediante la emisión de igual número de acciones nuevas de 1 euro de valor nominal cada una.
La CNMV ha verificado que cumplen los requisitos para su negociación, y las Sociedades Rectoras de las bolsas españolas han aprobado su admisión en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Mercado Continuo desde el 6 de febrero de 2026.
La incorporación de estas acciones refuerza la estructura financiera de la compañía sin alterar su presencia bursátil existente.
-
Se acelera la caída del selectivo español
El selectivo español intensifica su caída y rompe los mínimos de la sesión, situándose por debajo de los 17.800 puntos.
La presión vendedora se impone con fuerza, y el índice cede un 1,80%, mostrando un deterioro claro de la estructura de corto plazo y riesgo de extensión bajista si no aparece demanda sólida.
-
Saab disparó un 51% su beneficio en 2025
La firma sueca de defensa Saab registró unas ganancias netas atribuidas de 6.314 millones de coronas suecas (593 millones de euros) en 2025, lo que representa un incremento del 51,4% en comparación con los 4.171 millones de coronas (392 millones de euros) del ejercicio previo, según las cuentas presentadas por la compañía este jueves,
Estas cuentas también reflejan que la empresa cerró el año pasado con una cartera de pedidos récord de 274.532 millones de coronas (casi 25.800 millones de euros; +46,63% interanual).
-
El empleo en EE. UU. pierde tracción y enfría expectativas
Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo suben hasta 231.000, por encima de lo previsto y del dato anterior, apuntando a una ligera pérdida de dinamismo en el mercado laboral.
Las renovaciones también repuntan hasta 1,844 millones, aunque quedan por debajo de las estimaciones.
El dato introduce cautela y refuerza la idea de un ajuste gradual del empleo, clave para las próximas decisiones de la Reserva Federal.
-
El Banco Central Europeo gana tiempo y se aferra a los datos
El Banco Central Europeo insiste en la resiliencia de la economía, aunque admite un escenario cargado de incertidumbre por las tensiones comerciales globales y el contexto geopolítico.
La institución reafirma su compromiso con el objetivo de inflación del 2% y mantiene una estrategia de decisiones reunión a reunión.
-
El BCE mantiene el pulso y congela los tipos en febrero
El Banco Central Europeo cumple el guion y mantiene sin cambios los tipos de interés en la reunión de febrero.
La facilidad de depósito se queda en el 2,00% y el tipo principal en el 2,15%, en línea con lo esperado por el mercado.
-
El Ibex 35 acelera la sangría y pone en jaque los mínimos de la sesión
El selectivo español profundiza las caídas y amenaza con perder los mínimos intradía ante una presión vendedora que gana terreno. Los bajistas toman el control mientras los intentos de rebote carecen de fuerza.
El Ibex 35 cede un 1,43% y se mueve en los 17.844 puntos, con una estructura de corto plazo claramente deteriorada.