Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,97%) cae por debajo de los 17.800 puntos por BBVA y el resto de la banca

- El Ibex 35 cae un 1,97%, hasta los 17.746 puntos, al término de la sesión de este jueves. El principal selectivo español no ha podido mantenerse por encima de la cota de los 18.000 puntos.

- BBVA se ha dejado un 8,81% tras presentar sus resultados de 2025. Logró un beneficio récord de 10.511 millones de euros el pasado ejercicio, un 4,5% más.

- El resto del sector bancario, aunque en menor medida, también ve descensos en sus títulos. CaixaBank cede un 4,25%; Sabadell, un 3,60%; Bankinter, un 2,64%; Santander, un 2,19%, y Unicaja, un 2,06%.

- Los parqués europeos de referencia también se han teñido de rojo. Los principales índices del Viejo Continente han registrado pérdidas, aunque en menor medida que el selectivo español. El que más se ha dejado en la sesión, por detrás del Ibex, ha sido el Mib italiano, que ha perdido un 1,77%.

- El Banco Central Europeo (BCE) ha cumplido con el guion al mantener sin cambios los tipos de interés por quinta reunión consecutiva. De esta forma, la facilidad de depósito es del 2%,

- El Banco de Inglaterra ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés en el 3,75%, después del repunte de la inflación observado a finales de 2025.

- En Wall Street la sesión arranca con descensos. Entre los índices de referencia, el Nasdaq es el que más pierde y cae un 0,85%. El tono empeora tras un informe de Challenger, Gray & Christmas que muestra que las empresas estadounidenses anunciaron en enero el mayor número de despidos para un primer mes del año desde 2009.

- Este jueves se cotizarán los resultados de Alphabet en la Bolsa de Nueva York. La matriz de Google y YouTube obtuvo un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más respecto al anterior, impulsada por sus servicios y por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

- Tras el cierre de la sesión al otro lado del Atlántico será otro de los integrantes de Los siete magníficos, Amazon, quien presente sus cuentas.

- El bitcoin cae por debajo de la barrera de los 70.000 dólares arrastrado por la crisis de confianza del mercado.

- La plata vuelve a sufrir y se hunde más de un 10% borrando las ganancias anotadas en las últimas dos sesiones.

- El oro no logra mantenerse por encima de los 5.000 dólares y ahora se la juega con los 4.900, con la plata perdiendo un 12% por debajo de los 80 dólares.

- El petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, pelea por no perder la zona de los 68 dólares para continuar cerca de sus máximos anuales.

- El euro pelea por mantenerse por encima de los 1,18 dólares, pero el riesgo de marcar nuevos mínimos de la semana es alto.

