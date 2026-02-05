El bitcoin cae por debajo de la barrera de los 70.000 dólares arrastrado por la crisis de confianza del mercado

El descenso refleja el sentimiento de aversión al riesgo entre los inversores y cuestiona el papel del bitcoin como activo refugio.

El bitcoin ha caído por debajo de los 70.000 dólares, un nivel no visto desde hace 15 meses. El descenso se debe al sentimiento generalizado de adversión al riesgo por parte de los inversores, que se ha apoderado de los mercados mundiales.

El rey de las criptomonedas alarga de esta manera su tendencia bajista. Estas caídas le han hecho perder más del 44% de su valor desde el máximo alcanzado por el bitcoin en octubre de 2025.

El descenso del bitcoin sigue así la tendencia de un mercado desplomado durante la última semana y que genera muchos interrogantes sobre el papel de la criptomoneda como activo refugio virtual.

