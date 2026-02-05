BBVA se juega la tendencia alcista de medio plazo en la zona de los 21,00 euros

La tendencia técnica de BBVA sigue siendo alcista, aunque el valor enfrenta riesgo de continuidad en la corrección si no recupera rápidamente la zona de los 21,20 euros por acción.

A pesar de los buenos resultados, las acciones de BBVA experimentan caídas en bolsa tras abrir con un hueco a la baja y perder soportes clave en torno a los 21 euros.

La entidad pagará un dividendo bruto de 92 céntimos por acción con cargo a 2025, el más alto de su historia y un 31% superior al del año anterior.

BBVA cerró 2025 con un beneficio neto histórico de 10.511 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior, impulsado por ingresos recurrentes y buen desempeño del negocio.

La renta variable pierde tracción, lastrada por la presión vendedora en el sector tecnológico. El foco del mercado se sitúa en la publicación de resultados de grandes tecnológicas y en las decisiones de política monetaria del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo, en un escenario que apunta a tipos sin cambios.

En el mercado español, el Ibex 35 cerró la víspera prácticamente plano, consolidando la zona de los 18.100 puntos en un contexto de mayor cautela inversora. Si examinamos los valores que lo componen, destaca este jueves el comportamiento de las acciones de BBVA, que ha presentado resultados.

BBVA cerró 2025 con un beneficio neto atribuido histórico de 10.511 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior, apoyado en el avance de los ingresos recurrentes y en el buen tono del negocio. El beneficio por acción creció un 5,8% interanual, respaldado por los programas de recompra ejecutados a lo largo del ejercicio.

La entidad abonará con cargo a las cuentas de 2025 un dividendo bruto de 92 céntimos por acción, íntegramente en efectivo, el más elevado de su trayectoria y un 31% por encima del pago en caja correspondiente a 2024. La retribución ordinaria al accionista alcanzará en conjunto los 5.249 millones de euros.

Unos resultados que su presidente, Carlos Torres Vila, destacó al señalar que “2025 ha vuelto a ser un ejercicio excelente para BBVA”, pero que no han sido suficientes para los inversores, ya que el valor registra descensos acusados en los primeros intercambios.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de BBVA mantienen una estructura claramente alcista de fondo en gráfico diario, semanal y también mensual. Se trata de una tendencia iniciada a comienzos de 2025 y que sigue vigente en la actualidad. La sucesión de mínimos y máximos crecientes continúa intacta en los principales marcos temporales, reforzando el sesgo positivo de fondo.

El valor viene de completar un ejercicio muy positivo, con alzas acumuladas cercanas al 125%, lo que provocó una revalorización muy intensa del precio de sus acciones, prácticamente sin descanso, especialmente en el último trimestre del ejercicio anterior.

Evolución de las acciones de BBVA Eduardo Bolinches TradingView

La estructura técnica sigue siendo alcista en todos los plazos, al mantener una secuencia de mínimos y máximos relativos crecientes. No obstante, se han producido varias fases de consolidación prolongadas en el tiempo, que han servido para retomar el impulso alcista, hasta marcar el pasado martes máximos históricos intradiarios en la zona de los 22,33 euros.

En el muy corto plazo comenzaron a aparecer divergencias bajistas en el oscilador MACD, con máximos decrecientes mientras el precio seguía avanzando. Esta señal de agotamiento ha derivado en un movimiento correctivo en el valor, acompañado de un aumento puntual de la volatilidad. El ajuste sirve, además, para aliviar los elevados niveles de sobrecompra acumulados tras el fuerte tramo alcista previo.

En la sesión de hoy, BBVA ha abierto con un amplio hueco a la baja que rompe con claridad el primer soporte situado en los 21,75 euros. El precio ha buscado rápidamente el cierre del hueco alcista generado en la sesión del 22 de enero, poniendo en jaque el soporte de los 20,90 euros por acción y perforando también, aunque por la mínima, la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde el pasado mes de noviembre.

Con este escenario técnico, el valor necesita recuperar con rapidez y contundencia la zona de los 21,20 euros por acción.

De no hacerlo, quedaría comprometida la tendencia alcista de corto y medio plazo y podría intensificarse la corrección hacia el siguiente soporte situado en los 20,10 euros, donde confluyen el retroceso proporcional del 38,20% de Fibonacci del último tramo alcista y la media móvil de corto plazo, configurando una zona de apoyo relevante.

En este contexto, mientras el valor no recupere con claridad los 21,21 euros, aumenta el riesgo de continuidad del ajuste correctivo hacia la zona de los 20 euros por acción. Para quienes ya están posicionados, la estrategia pasa por mantener mientras no se pierda ese nivel.

Para nuevas entradas, conviene esperar a que el precio cierre completamente el hueco abierto hoy, en torno a los 21,91 euros, o a una eventual caída hacia los 20 euros, un nivel que permitiría aliviar la elevada sobrecompra acumulada y plantear un rebote técnico por sobreventa.

Así pues, hasta que no se produzca alguno de estos escenarios, el riesgo sigue siendo elevado y la relación rentabilidad-riesgo poco atractiva en el corto plazo.