Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.
Las claves
El selectivo español ha alcanzado nuevos máximos históricos, superando los 18.100 puntos.
El mercado estadounidense reacciona con subidas tras las caídas del viernes pasado, mostrando fortaleza.
Santander, Repsol, BBVA y Aena son valores destacados para invertir, con niveles clave y órdenes de protección sugeridas.
Estos valores presentan un momento técnico importante y atraen la atención de numerosos inversores.
El selectivo español comenzó la semana como terminó la anterior marcando nuevos máximos históricos y no solo se hace con los 18.000 puntos sino también con los 18.100.
Por otro lado, el mercado de valores estadounidense reaccionó al alza a las caídas del viernes de la semana pasada y parece que quiere más.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
1) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos antes de girarse a la baja así que vamos a estar atentos para entrar si vemos que al cierre se va a hacer con los 10,85 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,61 euros en base cierres.
2) Repsol: El valor se ha hecho con la media móvil de medio plazo que pasa por los 15,72 euros, por lo que hemos entrado en el valor y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 15,99 euros en base cierres.
3) BBVA: El valor se hace con los 21 euros, y quedan confirmados con un segundo cierre, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 21,18 euros en base cierres.
4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 25,87 euros en base cierres.