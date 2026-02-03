Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,02%) marca nuevos máximos pero no llega a los 18.200 puntos

- El Ibex 35 sube un 0,02%, hasta los 18.119,2 puntos, al cierre de la sesión de este martes. El índice ha marcado nuevos máximos en la apertura y ha alcanzado la barrera de los 18.200 enteros, cota que no ha logrado mantener durante el día.

- A pesar de finalizar la sesión prácticamente plano, el índice español ha vuelto a anotar un día más un nuevo récord al cierre de la jornada.

- Las principales Bolsas europeas se tiñen de rojo. Las pérdidas han ido desde el 0,02% hasta el 0,35%. El Mib italiano es el único que escapa de los descensos junto al índice nacional y gana un 0,53%.

- En Wall Street se vive una sesión protagonizada por las pérdidas. El Nasdaq es el más perjudicado y pierde un 1,25%

- En cuanto a la agenda macroeconómica, en España se han publicado los datos del paro relativos al mes de enero. Nuestro país ha perdido 270.782 empleos tras el fin de la campaña navideña.

- Entre otros indicadores, también se conocerá el dato preliminar del IPC anual de enero francés. En EEUU se publicarán los datos de empleos disponibles JOLTS de diciembre.

- El precio del petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, mantiene el nivel de los 66 dólares tras la corrección de ayer. El crudo de Texas se estabiliza en los 62 dólares.

- El precio del oro se estabiliza y asciende por encima de los 4.900 dólares por onza tras dos sesiones de infarto. El metal precioso se alza más de un 6% en sus intentos de revertir las pérdidas generadas desde el viernes.

- El euro recupera la zona de 1,18 dólares perdida en el día de ayer tras cuatro sesiones de correcciones.

- El bitcoin salva los mínimos de abril del año pasado, pero parece que estamos viendo un mero rebote tras las importantes correcciones de la semana pasada.