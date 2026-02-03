Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,02%) marca nuevos máximos pero no llega a los 18.200 puntos
El principal selectivo español sí que ha logrado superar esta cota durante la sesión, concretamente en la apertura de la misma.
- El Ibex 35 sube un 0,02%, hasta los 18.119,2 puntos, al cierre de la sesión de este martes. El índice ha marcado nuevos máximos en la apertura y ha alcanzado la barrera de los 18.200 enteros, cota que no ha logrado mantener durante el día.
- A pesar de finalizar la sesión prácticamente plano, el índice español ha vuelto a anotar un día más un nuevo récord al cierre de la jornada.
- Las principales Bolsas europeas se tiñen de rojo. Las pérdidas han ido desde el 0,02% hasta el 0,35%. El Mib italiano es el único que escapa de los descensos junto al índice nacional y gana un 0,53%.
- En Wall Street se vive una sesión protagonizada por las pérdidas. El Nasdaq es el más perjudicado y pierde un 1,25%
- En cuanto a la agenda macroeconómica, en España se han publicado los datos del paro relativos al mes de enero. Nuestro país ha perdido 270.782 empleos tras el fin de la campaña navideña.
- Entre otros indicadores, también se conocerá el dato preliminar del IPC anual de enero francés. En EEUU se publicarán los datos de empleos disponibles JOLTS de diciembre.
- El precio del petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, mantiene el nivel de los 66 dólares tras la corrección de ayer. El crudo de Texas se estabiliza en los 62 dólares.
- El precio del oro se estabiliza y asciende por encima de los 4.900 dólares por onza tras dos sesiones de infarto. El metal precioso se alza más de un 6% en sus intentos de revertir las pérdidas generadas desde el viernes.
- El euro recupera la zona de 1,18 dólares perdida en el día de ayer tras cuatro sesiones de correcciones.
- El bitcoin salva los mínimos de abril del año pasado, pero parece que estamos viendo un mero rebote tras las importantes correcciones de la semana pasada.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión venida de más a menos en el índice español, que se movió entre un máximo intradiario de 18.271 puntos y un mínimo de 18.032. A pesar del goteo a la baja, la jornada fue bastante tranquila.
El índice abrió con un pequeño hueco alcista que quedó cerrado, y los inversores mostraron cierta cautela. Aunque los alcistas lo intentaron en varias ocasiones, no lograron anular la presión bajista.
A falta de pocos minutos para que la renta variable europea cierre sus puertas, el índice español duda entre el rojo y el verde. Pierde un 0,05% en los 18.097 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Merlin Properties (+3,24%), Acerinox (+2,57%) y Fluidra (+2,30%).
Las mayores caídas son para: Indra (-8,34%), Amadeus (-6,15%) y Unicaja Banco (-4,38%).
Walmart alcanza el billón de dólares de capitalización
La gigante cadena de hipermercados se revaloriza un 12% en lo que va de año.
-
El euro frena su caída en las inmediaciones de los 1,18 dólares
El cruce del euro frente al dólar detiene la presión bajista tras rechazar la zona de 1,21 dólares.
En estos momentos, la moneda europea intenta estabilizarse alrededor de los 1,18 dólares, con un leve repunte del 0,06% que marca un respiro tras varias jornadas de pérdidas.
El Ibex 35 vuelve a terreno negativo tras fallo alcista
El selectivo español no logra mantenerse por encima de los 18.100 puntos y cede un 0,18%, con los alcistas incapaces de consolidar la recuperación.
En la parte baja de la tabla destacan Indra, que cae un 6,32%, Amadeus con un 5,25% y Unicaja Banco que pierde un 4,38%, reflejando fuertes ventas en la sesión.
Estados Unidos avanza en una licencia general para permitir el comercio de petróleo venezolano
El gobierno de EE. UU. planea emitir una licencia general que permitirá a empresas estadounidenses comerciar con petróleo venezolano, incluyendo exportación, transporte, venta y refinado bajo ciertas condiciones.
La medida busca atraer inversión y revitalizar la industria petrolera de Venezuela tras años de sanciones, aunque aún excluye exploración y producción directa sin autorizaciones adicionales.
-
El optimismo económico en EE. UU. sube en febrero
El índice de optimismo económico del IBD/TIPP en EE. UU. se sitúa en 48,8 puntos en febrero, mejorando frente a los 47,9 del mes anterior y los 47,2 de la lectura previa.
El dato refleja un ligero aumento de la confianza de los consumidores en la situación económica del país.
El PMI manufacturero de México sigue en zona de contracción
El PMI manufacturero de México se sitúa en 46,3 puntos en enero, ligeramente por encima del dato previo de 46,1, pero aún claramente en zona de contracción.
El registro sigue evidenciando debilidad en la actividad industrial, pese a una leve mejora frente al mes anterior.
El selectivo español gira al alza
El Ibex 35 reacciona al alza tras la apertura de Wall Street y los alcistas comienzan a ganar presencia, recuperando la zona de los 18.100 puntos y provocando un giro hacia el lado verde del índice español.
En estos momentos cotiza en los 18.105 puntos con una ligerísima subida del 0,01%, en un intento de estabilización tras la presión previa.
La UE propone a EE. UU. una alianza en minerales críticos frente a China
La Unión Europea planteará a EE. UU. una asociación en minerales críticos para frenar la influencia de China y definir una hoja de ruta estratégica en un plazo de tres meses.
El plan busca diversificar el suministro, reducir la dependencia de minerales chinos y reforzar cadenas de valor, integración industrial y cooperación en innovación, en un contexto de creciente rivalidad geoeconómica.
Así abre Wall Street
Bankinter lanza un nuevo servicio para patrimonios que ofrece la foto única de todos sus activos en el banco y otras entidades
Bankinter refuerza su apuesta por la digitalización en Banca Patrimonial con el lanzamiento de un innovador servicio que permite a sus clientes disponer de una visión completa y personalizada de todo su patrimonio, tanto el que tienen en la entidad como en otros bancos. Esta funcionalidad está especialmente dirigida a clientes de Banca Patrimonial, un área que gestiona más de 84.000 millones de euros en activos.
Gracias a este nuevo servicio, los clientes de Bankinter podrán visualizar de forma atractiva y clara el conjunto de su patrimonio: financiero, inmobiliario, inversiones alternativas, así como el que tengan en otras entidades o fuera de ellas. En la parte "todo mi patrimonio", podrán incorporar activos adicionales como participaciones en empresas (iguales o superiores al 25%), oro, joyas, garajes, suelo y otros bienes, añadiendo una estimación de valor para obtener una foto integral de su patrimonio.
-
El Ibex 35 espera la apertura americana en zona de mínimos
El Ibex 35 sigue presionado a la baja y los alcistas todavía no aparecen. Se observa un goteo constante de ventas, con el selectivo español perdiendo ya 55 puntos desde el cierre de la sesión anterior y una caída aún ligera del 0,31%.
En la parte alta de la tabla destacan Merlin Properties, Acciona Energía y Acerinox, con subidas que oscilan entre el 2,68% y el 1,40%.
En el lado opuesto, Amadeus cae un 5,21% y Unicaja Banco, que ha presentado hoy sus cuentas de resultados, un 4,21%.
-
Indra y Enaire validan la integración del vuelo de drones y aviones tripulados en Europa
Indra, en colaboración con Enaire, ha dado un paso clave hacia la integración segura y eficiente de los vuelos de drones en el espacio aéreo europeo y ha validado con éxito la interoperabilidad entre los sistemas de gestión del tráfico de aeronaves no tripuladas (U-space) y el control del tráfico aéreo convencional (ATM).
-
La reacción a la baja del Ibex 35 sigue su curso
Continúa el deterioro del Ibex 35, que cotiza ya en los 18.055 puntos con una caída del 0,26%.
Desde hace casi una hora los alcistas no están apareciendo y el selectivo español sigue siendo presa de ventas continuadas, lo que mantiene la presión bajista de forma sostenida.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Palantir: +11,26% en 164,37 dólares.
PayPal: -17,16% en 43,34 dólares.
Micron: +1,47% en 444,25 dólares.
Nvidia: +0,70% en 186,90 dólares.
Tesla: +1,15% en 426,70 dólares.
Alphabet A: +1,29% en 348,12 dólares.
Microsoft: -0,21% en 422,47 dólares.
Dayforce: +1,32% en 69,83 dólares.
AMD: +2,12% en 251,45 dólares.
Alphabet C: +1,25% en 349,25 dólares.
El selectivo español (-0,17%) pierde los 18.100 puntos
El índice español comienza a deteriorarse y pierde la cota de los 18.100 puntos bajo una presión bajista que se mantiene constante.
El selectivo cede ya un 0,17% y cada vez son más los valores que pasan a terreno negativo, lo que apunta a un empeoramiento del tono intra
El bitcóin intenta estabilizarse pero aún sufre presión bajista
El precio del bitcóin trata de frenar la caída y la presión bajista, aunque todavía tiene como objetivo recuperar la zona de los 80.000 dólares.
La recuperación desde los 75.000 dólares es un hecho, pero los bajistas siguen presionando, ya que el bitcóin cede ahora mismo un 0,49% y cotiza en los 78.295 dólares.
El selectivo español cierra el hueco alcista
El Ibex 35 ha cerrado el hueco alcista generado durante la mañana y ahora el foco se sitúa en si los bajistas mantienen la presión o si los alcistas logran reaccionar.
En estos momentos, el índice avanza un leve 0,04%, con la mayoría de valores aún en positivo, aunque destaca en la parte baja de la tabla Amadeus, que cae cerca de un 4%, añadiendo presión al conjunto del selectivo.
Los maquinistas reclaman cambios inmediatos en el sector ferroviario y que se les escuche
El sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf reclama cambios inmediatos en el sector, que se escuchen sus demandas y reportes sobre las potenciales incidencias y ven desafortunado que tengan que pasar estos accidentes para que se escuche a los trabajadores ferroviarios.
En el acto de protesta que mantienen este martes frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf, Diego Martín, ha insistido en que el sector quiere cambios inminentes y medidas que prevengan cualquier tipo de riesgo en el transporte ferroviario.
Reclama que estos cambios se acuerden con la representación de los trabajadores, "que al final somos los que sufrimos las consecuencias y detectamos todas las causas que pueden dar lugar a cualquier tipo de riego".
Con la protesta de este martes, los sindicatos ferroviarios quieren demostrar que están unidos reivindicando estas medidas, su desacuerdo con algunas decisiones que se han tomado y esperan a que desde el Ministerio les citen a hablar para decidir todas las movilizaciones. Por el momento, ya han convocado tres jornadas de huelga la próxima semana para el 9, 10 y 11 de febrero.