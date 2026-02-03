Fluidra apuntará a máximos interanuales si confirma la ruptura de los 25,44 euros

El valor podría apuntar a nuevos máximos interanuales si confirma la ruptura de la resistencia situada en los 25,44 euros por acción.

La acción de Fluidra mantiene una clara tendencia alcista tras superar la zona de los 23,50 euros y acercarse a los máximos interanuales cerca de 26 euros.

Los metales preciosos rebotan y las Bolsas ganan tracción apoyadas en la publicación de indicadores macroeconómicos favorables en EE. UU. y en el mensaje de Donald Trump, presidente estadounidense, sobre un acuerdo comercial con la India difundido en redes sociales. En este contexto, los mercados de renta variable europeos mantienen un tono constructivo.

El Ibex 35 avanzó ayer un 1,31% y superó, por primera vez en su historia, la cota de los 18.000 puntos al cierre. El selectivo español acumula una subida del 4,66% en el conjunto del año, consolidando una estructura claramente alcista tras el impulso de las últimas sesiones. Si examinamos los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Fluidra.

Fluidra, referente mundial en equipamiento y soluciones conectadas para el negocio de la piscina y el wellness, ha alcanzado un acuerdo para adquirir la totalidad de Variopool Holding BV, compañía neerlandesa con una destacada presencia en proyectos comerciales a escala internacional.

La empresa está especializada en el diseño, fabricación e instalación de suelos y paredes móviles para piscinas, así como en soluciones para parques acuáticos. Esta adquisición permitirá a Fluidra aumentar sus beneficios.

Variopool emplea a unas 65 personas y prevé cerrar 2025 con unos ingresos cercanos a 25 millones de euros y un EBITDA aproximado de 3,5 millones de euros. La operación se ha acordado a una valoración inferior a seis veces el EBITDA estimado, sin deuda ni caja, y el pago se realizará en dos tramos, uno al cierre y otro previsto para 2027.

Si analizamos las acciones de Fluidra desde el punto de vista técnico, se aprecia una progresión alcista iniciada desde la zona próxima a los 17,28 euros por acción. Este movimiento dio lugar a un primer tramo alcista que se prolongó durante varios meses hasta alcanzar, en el mes de septiembre, la zona de los 25,50 euros.

Es a partir de ese mes de septiembre cuando los títulos de Fluidra comenzaron a mostrar un comportamiento mucho más volátil, protagonizando un rango de lateralización comprendido entre los 22,75 y los 23,75 euros. Este rango fue roto tanto al alza como a la baja en varias ocasiones como consecuencia del aumento de la volatilidad.

Evolución de las acciones de Fluidra Eduardo Bolinches TradingView

La indecisión de los inversores siempre se encajó dentro de un contexto alcista de fondo, ya que la directriz ascendente nunca fue perforada a la baja y se mantuvo vigente en todo momento. Por tanto, los movimientos correctivos no perjudicaron su tendencia.

Lo más relevante para el valor es lo sucedido durante este ejercicio 2026. En los primeros compases del año, Fluidra logró situarse por encima de sus medias móviles de corto y medio plazo, es decir, por encima de la zona de los 23,50 euros por acción, desplegando una potente vela alcista el pasado 5 de enero que dio paso a la continuidad del rebote.

Este movimiento llevó rápidamente a los títulos a buscar los máximos interanuales en la zona de los 26 euros por acción, en apenas unas semanas, elevando de forma notable los niveles de sobrecompra.

Estos altos niveles de sobrecompra han provocado la reacción bajista de las últimas sesiones, que ha llevado al título a buscar exactamente la solidez del soporte de la media móvil de corto plazo, situada en la zona de los 24,10 euros por acción. Desde ahí se ha producido una reacción alcista relevante, aumentando las probabilidades de que el rebote actual pueda tener continuidad.

Además, el hueco alcista generado en la sesión de hoy ha superado la zona de resistencia, ahora convertida en soporte, en los 24,96 euros, lo que incrementa también las probabilidades de que la reacción en curso se prolongue en el muy corto plazo.

Así, en un contexto claramente alcista y con el objetivo de identificar los niveles técnicos clave que permitirían la apertura de posiciones con potencial de rentabilidad, habría que esperar a que el valor superara la primera zona de resistencia intermedia situada en los 25,40 euros por acción.

Si este nivel se supera con la premisa de dos cierres diarios consecutivos o con un cierre semanal, podría plantearse una continuidad del movimiento de rebote técnico hacia los máximos alcanzados el pasado 22 de enero, en la zona de los 26,02 euros.

En cualquier caso, y dado que la subida actual del índice de referencia, el Ibex 35, podría agotarse en cualquier momento, resulta aconsejable situar una orden de protección para evitar un eventual giro bajista del mercado por debajo de la zona de los 24,96 euros en precios de cierre.