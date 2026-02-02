Royal Caribbean sigue brillando y sus acciones acompañan

Las claves nuevo Generado con IA Royal Caribbean presentó resultados trimestrales sólidos, con una aceleración de la demanda del 13,2% en el cuarto trimestre frente al 8,8% anual. La compañía ha incrementado sus márgenes operativos a 27,3% y su beneficio anual creció un 48%, apoyado por la reducción de gastos financieros. Royal Caribbean alcanzó un récord de reservas en siete semanas y ya ha vendido casi dos tercios de su capacidad para 2026, anticipando ocupaciones máximas. Las acciones de la compañía subieron con fuerza, acercándose a una resistencia clave de 367 dólares, mientras los analistas proyectan un precio objetivo de 374 dólares para 2026.

Royal Caribbean ha presentado esta semana sus resultados trimestrales y ha sorprendido al mercado por su solidez y perspectivas para el 2026. Sin embargo, los inversores todavía no valoran correctamente a la compañía. ¿Cuánto valen las acciones de Royal Caribbean?

Los resultados de Royal Caribbean confirmaron la fortaleza de la demanda dentro del sector. De hecho, el crecimiento registrado en el cuarto trimestre ha superado al del conjunto del ejercicio, lo que pone de manifiesto una clara aceleración de la demanda (+13,2% frente al +8,8% anual).

Asimismo, la compañía continúa ampliando sus márgenes operativos, que en el conjunto del ejercicio se han incrementado en más de dos puntos porcentuales hasta alcanzar el 27,3%. Todo ello se ha traducido en un fuerte crecimiento del beneficio, con un aumento del 48% en el año, impulsado en parte por la reducción de los gastos financieros.

Ocupaciones máximas

Más allá de los datos puramente financieros, la empresa avanza con paso firme en la ejecución de su plan estratégico, e incluso consideramos posible que supere los objetivos inicialmente fijados.

La fortaleza de la demanda queda reflejada en el récord histórico de reservas alcanzado durante un periodo de siete semanas, coincidiendo con el Cyber Sales y la actual temporada alta de reservas (Wave Season, que se extiende de enero a marzo e incluso abril).

Con cerca de dos tercios de la capacidad de 2026 ya vendida, Royal Caribbean se encamina a cerrar otro ejercicio con ocupaciones máximas. Además, creemos que este impulso también ha favorecido las reservas de años posteriores, dado que el nivel de reservas para 2026 se mantiene en línea con ejercicios anteriores.

Pensamos que el crecimiento de Royal seguirá siendo sólido y esperamos unos beneficios por acción de unos 18,7 dólares por acción para el 2026, que con un múltiplo de 20 veces nos daría un precio objetivo de unos 374 dólares por acción.

Análisis técnico Royal Caribbean

Las acciones de Royal Caribbean subieron en la sesión del jueves con fuerza, provocando la recuperación de su media móvil de 14 sesiones, que estaba cerca de caer por debajo de la de 28. En cualquier caso, el ADX empieza a coger algo de fuerza y la acción se dirige a la zona de 367 dólares por acción, donde tiene una resistencia importante y una zona de máximo histórico. Si rompe esta zona, la acción tendría vía libre.

En la zona baja ha dejado atrás el soporte de 245,9 dólares por acción y otro menos relevante en los 264,7 dólares. Aunque tiene un hueco en la zona de 291 dólares y 316 dólares, pensamos que podría no cerrarse, viendo la tendencia en el corto plazo.

*** Javier Cabrera es analista de XTB.