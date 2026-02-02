Repsol se aleja de sus máximos históricos y pone en peligro el soporte de los 16,02 euros

Si el soporte de 16,02 euros se pierde, el siguiente nivel clave sería 15,80 euros; los analistas recomiendan cautela y esperar una ruptura clara de los 16,75 euros para nuevas compras.

Desde abril, la acción de Repsol mantuvo una tendencia alcista hasta alcanzar máximos históricos, pero el aumento de volatilidad y falta de catalizadores ha provocado un proceso correctivo.

La caída en Repsol se debe al temor por una desaceleración global, la elevada oferta de crudo y un dólar fuerte, factores que presionan negativamente al sector petrolero.

Repsol se aleja de sus máximos históricos tras una fuerte caída del precio del petróleo y pone en peligro el soporte de los 16,02 euros por acción.

La fuerte corrección en los metales preciosos tras la designación de Kevin Warsh como futuro presidente de la Fed ha elevado la inquietud en los mercados al inicio de una semana cargada de resultados empresariales, citas de bancos centrales —con el BCE en foco— y referencias macro clave, entre ellas el informe oficial de empleo en EE. UU.

El Ibex 35 avanzó un 1,66% el viernes, su mejor sesión desde el 10 de noviembre, y cerró en un nuevo máximo histórico de 17.880,9 puntos, con una revalorización acumulada del 3,31% en enero de 2026. Entre los valores de su composición, destaca la caída que están protagonizando las acciones de Repsol en los primeros intercambios de la sesión.

El principal motivo del retroceso de Repsol, junto con el resto de petroleras europeas, es la fuerte caída del precio del petróleo, explicada principalmente por el creciente temor a una desaceleración de la economía global.

Los inversores descuentan una menor demanda futura de crudo ante señales de enfriamiento en China, Europa y EE. UU., donde el entorno de tipos de interés elevados sigue pesando sobre las expectativas de crecimiento y consumo energético.

Al mismo tiempo, la oferta se mantiene elevada, con EE. UU. produciendo cerca de máximos históricos y sin señales claras de recortes inmediatos por parte de la OPEP+. A ello se suma un dólar fuerte y la salida de posiciones financieras en materias primas, factores que refuerzan la presión bajista en el mercado del petróleo.

Desde el punto de vista técnico, un riguroso análisis de los títulos de Repsol debe centrarse en lo ocurrido desde comienzos del pasado mes de abril hasta la actualidad, que es donde se han producido los movimientos más interesantes.

Fue a partir de ese momento, justo a principios del mes de abril, cuando los títulos de la petrolera iniciaron una tendencia alcista que se mantiene vigente en la actualidad y que permitió elevar de forma constante el precio de la acción, apoyada en una pauta de mínimos y máximos crecientes que finalizó a mediados de enero con la consecución de máximos históricos en niveles de cierre próximos a los 16,75 euros por acción.

Evolución de las acciones de Repsol Eduardo Bolinches TradingView

Este movimiento alcista ha estado acompañado en todo momento por su directriz correspondiente, que ha servido de apoyo al precio y ha sostenido el comportamiento del valor tras los distintos ajustes correctivos encuadrados dentro de la tendencia principal.

El conjunto de medias móviles también ha acompañado el movimiento, especialmente desde que fueron superadas durante el pasado mes de mayo. Así, tenemos la media móvil de medio y de largo plazo con un comportamiento alcista y la de corto plazo con un comportamiento neutral.

En cuanto al volumen de contratación, se ha mantenido relativamente estable durante gran parte del proceso, aunque se ha incrementado en el último mes y medio, coincidiendo con un periodo de cierto estancamiento del precio y un aumento significativo de la volatilidad.

A los inversores alcistas les han faltado argumentos y catalizadores que permitan a Repsol seguir avanzando en el muy corto plazo y superar niveles previos. Esta circunstancia ha dado lugar a un proceso correctivo que ha llevado al valor a apoyarse en su directriz alcista y a recuperar una antigua zona de resistencia, ahora convertida en soporte, situada en los 16,02 euros por acción.

Este lunes, y tras dos jornadas de avances significativos y la formación de sendas velas alcistas que hicieron pensar en una posible superación de los máximos históricos, Repsol ha abierto con caídas que ponen en peligro el soporte horizontal de los 16,02 euros.

Su pérdida podría llevar directamente al precio a buscar la base de la directriz alcista o zona de mínimos crecientes, que pasa actualmente por los 15,80 euros, con un siguiente nivel de soporte situado en torno a los 15,55 euros.

Este escenario técnico convierte a Repsol en un valor especialmente delicado en estos momentos. Lo más prudente es permanecer al margen si no se tienen títulos en cartera, ya que solo una caída hacia la zona de los 15,55 euros aliviaría de forma notable los niveles de sobrecompra y permitiría plantear compras con un perfil de riesgo más controlado. Si ya se es accionista, la estrategia pasa claramente por mantener.

Para acometer cualquier entrada en el valor, la opción más interesante sería esperar a una ruptura clara y consistente de la zona de los 16,75 euros, lo que despejaría las dudas actuales y abriría un nuevo escenario técnico de continuidad alcista. Mientras tanto, todo apunta a que la volatilidad seguirá siendo elevada y conviene mantener una actitud de espera.