Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Santander, Repsol, BBVA y Aena destacan como valores en un momento técnico importante, recomendándose estrategias específicas de entrada y protección en cada uno.

El selectivo español cerró la semana marcando nuevos máximos históricos y cada vez está más cerca de los 18.000 puntos a los que podría llegar esta semana.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense sufrió caídas generalizadas en todos sus principales índices al calor del desplome del precio del oro y de la plata.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos antes de girarse a la baja así que vamos a estar atentos para entrar si vemos que al cierre se va a hacer con los 10,85 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,50 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor se ha hecho con la media móvil de medio plazo que pasa por los 15,72 euros, por lo que hemos entrado en el valor y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 15,99 euros en base cierres.

3) BBVA: El valor se hace con los 21 euros, y quedan confirmados con un segundo cierre, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 20,99 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 25,70 euros en base cierres.