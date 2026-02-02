Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 supera los 18.000 puntos y marca nuevos máximos históricos
Las bolsas europeas contienen las pérdidas registradas por el oro, el petróleo o el gas.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 sube un 0,74%, hasta los 18.012,66 puntos, en la media sesión de este lunes. Al término de una jornada, el récord está en los 17.880,90 del pasado viernes.
- Las principales bolsas europeas optan por las ganancias tras haber empezado el día en rojo. Las alzas van del 0,2% al 0,7%.
- Los futuros anticipan caídas en torno al 0,5% en Wall Street.
- La atención se centra en el desplome de las materias primas: el oro y el petróleo se hunden por el temor a una Fed más dura con los tipos de interés.
- El epicentro del movimiento está en el cambio de narrativa monetaria. La nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed. “Su elección no cuadra con la obsesión de Trump de bajar las tasas”, subrayan los analistas de Link Securities.
- Más allá del terremoto en el mercado de materias primas, esta semana está cargada de referencias macroeconómicas y empresariales.
- El BCE y el Banco de Inglaterra se reúnen este jueves, aunque no se espera que ninguna de estas instituciones baje los tipos de interés.
- Este lunes, y también el miércoles, se darán a conocer en las principales economías de Europa y en EEUU las lecturas finales de enero de los PMI de servicios y manufactureros.
- A su vez, la publicación de resultados trimestrales coge ritmo en las principales plazas bursátiles europeas. Algunas de las grandes compañías que presentarán sus cuentas son Intesa Sanpaolo, Novartis, Shell, Société Générale o UBS Group.
- En la Bolsa española serán BBVA y Santander quienes publiquen sus resultados.
- En Wall Street, donde la temporada de publicación de resultados trimestrales está más avanzada, darán a conocer sus cifras trimestrales en los próximos días compañías como Walt Disney, AMD, Alphabet, Eli Lilly o Amazon.
- El precio del petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, comienza la semana con correcciones de más del 5% tras relajarse la tensión en Oriente Medio.
- El precio del oro continúa su drástica recogida de beneficios y pelea por no perder el gran soporte de los 4.550 dólares.
- El euro intenta aferrarse al soporte de los 1,1850 dólares tras la recogida de beneficios del viernes de la semana pasada.
- El bitcoin alcanza el importante soporte de los 74.278 dólares en donde se jugará ver precios no vistos desde abril del año pasado.
-
ArcelorMittal, IAG y Bankinter lideran las alzas del selectivo español ahora
-
Indra busca socios financieros e industriales
El director general de Estrategia y Fusiones y Adquisiciones de Indra, Manuel Ausaverri, ha afirmado este lunes que la compañía ambiciona elevar la capacidad de su fondo de inversión en empresas tecnológicas de carácter dual (civil y militar), Indra Ventures, dotado en la actualidad con 200 millones de euros, hasta los 1.000 millones de euros, para lo cual necesitarán "socios financieros e industriales".
-
El Ibex 35 ajusta y pone a prueba los 18.000 puntos
El selectivo español tantea la zona de los 18.000 puntos tras el último ajuste correctivo, con una caída de unos 68 puntos desde los máximos de la sesión.
Habrá que comprobar si los alcistas logran defender esta referencia psicológica clave, ya que el índice avanza ahora un 0,67% justo en ese nivel.
-
El bitcóin rebota, pero la presión bajista sigue intacta
La criptomoneda intenta un rebote técnico del 1,32% hasta los 77.928 dólares tras varias sesiones de caídas, después de fracasar ante la directriz bajista desde los máximos de octubre.
El movimiento responde únicamente a sobreventa y será necesario un avance mucho mayor para aliviar la presión bajista dominante.
-
Este es el motivo de la caída de Oracle
Las acciones de Oracle caen en torno a un 2% después de que la compañía haya anunciado planes para captar entre 45.000 y 50.000 millones de dólares en el año natural 2026 con el objetivo de ampliar capacidad y atender la fuerte demanda de sus clientes de computación en la nube, en un contexto marcado por la intensa carrera por la infraestructura de inteligencia artificial (IA).
-
ING se une al programa de avales del País Vasco para financiar hasta el 100% del acceso de los jóvenes a su primera vivienda
ING se ha adherido a Gazteaval, el programa regional de avales del Gobierno Vasco que, a través del Instituto Vasco de Finanzas, busca facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda. A través de esta iniciativa, ING financiará hasta el 100% de los préstamos para la compra de la primera vivienda de los menores de 40 años residentes en País Vasco, cuyo precio de adquisición sea igual o inferior a 340.000 euros.
Para beneficiarse de estas ayudas, los solicitantes deben haber residido en País Vasco durante dos años en los últimos cinco años, no podrán tener otro inmueble en propiedad y sus ingresos anuales no podrán superar los 52.012,80 euros si la vivienda la adquiere una única persona; y los 89.164,80 euros si es comprada por dos. La financiación se ofrecerá para la compra de inmuebles de primera o segunda mano destinados a la residencia habitual y permanente.
-
Brasil mantiene el PMI en zona de contracción
El PMI manufacturero de S&P Global de enero se sitúa en 47,0, por debajo del 47,6 anterior.
El dato confirma que la actividad industrial brasileña sigue en terreno contractivo, mostrando debilidad al inicio del año.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más alcistas del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -1,07% en 189,09 dólares.
Microsoft: -0,53% en 428,01 dólares.
Apple: -0,84% en 257,22 dólares.
Walt Disney: +0,79% en 113,69 dólares.
Amazon.com: -0,58% en 237,90 dólares.
UnitedHealth: -0,40% en 285,79 dólares.
Chevron: -1,68% en 173,92 dólares.
Verizon: -0,79% en 44,17 dólares.
Visa A: +0,32% en 322,86 dólares.
Salesforce Inc.: +0,85% en 214,10 dólares.
-
M&G Real Estate refuerza su equipo en España para captar oportunidades en la cartera inmobiliaria
M&G Real Estate, que forma parte del negocio de mercados privados de M&G, cuyos activos bajo gestión alcanzan los 90.000 millones de euros, ha nombrado asset manager asociado a David Alcón para la oficina de Madrid.
Este puesto de nueva creación respalda la estrategia de M&G de seguir invirtiendo en el mercado inmobiliario ibérico en representación de inversores institucionales que buscan tener exposición a Europa a través de una diversificación tanto geográfica como sectorial.
M&G Real Estate gestiona activos por valor de más de 1.200 millones de euros en la península ibérica en los sectores logístico, living, retail y de oficinas, y sigue actuando de forma selectiva en la región.
"España es uno de los mercados más resilientes y dinámicos de Europa desde el punto de vista económico, gracias a una oferta estructural insuficiente en el sector residencial, una fuerte demanda logística y el crecimiento del empleo. Estos factores siguen generando oportunidades en los perfiles de riesgo core y de value-add", explican desde la gestora británica.
-
El selectivo español aguanta con firmeza sobre los 18.000 puntos
El índice mantiene el tono alcista a media sesión con ArcelorMittal (+2,70%), IAG (+2,12%) y Mapfre (+1,92%) liderando las subidas.
En el lado negativo solo figuran Solaria, Repsol e Indra, con descensos que oscilan entre el 1,67% y el 0,41%, confirmando un mercado claramente dominado por los compradores.
-
Los futuros americanos vienen con descensos
Los futuros de los principales índices de Wall Street adelantan una apertura a la baja para esta tarde.
Así cotizan:
Futuro del Dow Jones: -0,10% en 48.839 puntos.
Futuro del S&P 500: -0,31% en 6.917 puntos.
Futuro del Nasdaq 100: -0,60% en 25.399 puntos.
-
Última hora: Trump lanza un stock de minerales de 12 billones de dólares para frenar a China
El plan del presidente busca reforzar las reservas estratégicas de minerales críticos, reduciendo la dependencia de suministros chinos y fortaleciendo la seguridad industrial y tecnológica de EE. UU.
-
Los índices europeos avanzan con ganancias moderadas
El Ibex 35 supera los 18.000 puntos al sumar un 0,82%, mientras que el Dax alemán sube un 0,78% hasta los 24.709 puntos.
Por su parte, el Cac avanza un 0,48% en los 8.165 puntos y el Eurostoxx 50 gana un 0,34% en los 5.967 puntos, mostrando un tono positivo generalizado en la sesión.
-
¡Los 18.000 puntos ya son historia!
El índice español acaba de alcanzar y superar los 18.000 puntos marcando nuevos máximos históricos en formato intradiario.
Las alzas de valores como Mapfre, IAG, Inditex y ArcelorMittal están impulsando al índice español en estos momentos.
-
Disney supera previsiones en el cuarto trimestre
-
Los precios inmobiliarios arrancan el año con otra subida del 20%
El precio de la vivienda de segunda mano en España sube un 0,6% en su variación mensual y un 20,4% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en enero en 2.897 euros/m2.
-
El Ibex 35 se acerca a los 18.000 puntos
El selectivo español suma un 0,61% y se queda a apenas 11 puntos de la zona clave de los 18.000 puntos, con la mayoría de sus valores en positivo, pendiente de consolidar este nivel decisivo para la sesión.
-
Adolfo Domínguez lidera las subidas en el Mercado Continuo
El valor avanza un 5,31%, seguido de Deoleo (+2,93%) y AI Artificial Intelligence (+2,60%).
En el lado contrario, Grenergy Renovables cae un 4,79%, Berkeley Energy pierde un 4,05% y Pescanova retrocede un 2,56%.
-
El oro encadena tres sesiones de fuertes caídas
El precio del oro pierde un 3,84% hasta situarse en 4.708 dólares por onza, alejándose de los mínimos intradiarios pero manteniendo la presión bajista.
Esta es la tercera jornada consecutiva con descensos significativos para el metal precioso.
-
El selectivo español alcanza nuevos máximos intradía
El Ibex 35 supera los máximos de la sesión y marca récords históricos intradía, mostrando gran fortaleza. La zona de los 18.000 puntos se acerca cada vez más, consolidando el impulso alcista del mercado.