Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 supera los 18.000 puntos y marca nuevos máximos históricos

- El Ibex 35 sube un 0,74%, hasta los 18.012,66 puntos, en la media sesión de este lunes. Al término de una jornada, el récord está en los 17.880,90 del pasado viernes.

- Las principales bolsas europeas optan por las ganancias tras haber empezado el día en rojo. Las alzas van del 0,2% al 0,7%.

- Los futuros anticipan caídas en torno al 0,5% en Wall Street.

- La atención se centra en el desplome de las materias primas: el oro y el petróleo se hunden por el temor a una Fed más dura con los tipos de interés.

- El epicentro del movimiento está en el cambio de narrativa monetaria. La nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed. “Su elección no cuadra con la obsesión de Trump de bajar las tasas”, subrayan los analistas de Link Securities.

- Más allá del terremoto en el mercado de materias primas, esta semana está cargada de referencias macroeconómicas y empresariales.

- El BCE y el Banco de Inglaterra se reúnen este jueves, aunque no se espera que ninguna de estas instituciones baje los tipos de interés.

- Este lunes, y también el miércoles, se darán a conocer en las principales economías de Europa y en EEUU las lecturas finales de enero de los PMI de servicios y manufactureros.

- A su vez, la publicación de resultados trimestrales coge ritmo en las principales plazas bursátiles europeas. Algunas de las grandes compañías que presentarán sus cuentas son Intesa Sanpaolo, Novartis, Shell, Société Générale o UBS Group.

- En la Bolsa española serán BBVA y Santander quienes publiquen sus resultados.

- En Wall Street, donde la temporada de publicación de resultados trimestrales está más avanzada, darán a conocer sus cifras trimestrales en los próximos días compañías como Walt Disney, AMD, Alphabet, Eli Lilly o Amazon.

- El precio del petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, comienza la semana con correcciones de más del 5% tras relajarse la tensión en Oriente Medio.

- El precio del oro continúa su drástica recogida de beneficios y pelea por no perder el gran soporte de los 4.550 dólares.

- El euro intenta aferrarse al soporte de los 1,1850 dólares tras la recogida de beneficios del viernes de la semana pasada.

- El bitcoin alcanza el importante soporte de los 74.278 dólares en donde se jugará ver precios no vistos desde abril del año pasado.