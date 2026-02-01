La caída del dólar provoca un terremoto en las materias primas pero no obliga al BCE a cambiar la política monetaria

El Banco Central Europeo prevé mantener los tipos de interés sin cambios, respaldado por una inflación cercana al 2% y datos económicos positivos en la eurozona.

El euro se ha revalorizado un 2% frente al dólar, alcanzando máximos desde 2021, en un contexto de huida hacia activos refugio y volatilidad cambiaria.

El oro ha alcanzado máximos históricos superando los 5.200 dólares por onza, mientras que la plata y el cobre también registraron fuertes subidas durante enero.

El dólar ha caído casi un 2,5% en la última quincena de enero, afectando al mercado de materias primas y beneficiando a metales como el oro y la plata.

Momentos tensos para el dólar. La divisa estadounidense ha visto mermar su valor casi un 2,5% en la última quincena del primer mes del año.

Las razones son diversas. Una de ellas es el repunte del yen, impulsado por los rumores de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco de Japón pudieran intervenir de manera conjunta para salvar la divisa nipona.

Otra de las motivaciones ha sido el resguardo de los inversores en valores ‘refugio’ ante un contexto bursátil plagado de inseguridades, especialmente en el corto plazo.

La política exterior estadounidense tampoco ayuda. Las amenazas arancelarias, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre por el futuro de la Reserva Federal han disparado las dudas por la moneda de EEUU.

Estas incógnitas parecen aliviarse ahora que se conoce quién será el próximo presidente de la Fed. Donald Trump ha elegido a Kevin Warsh para relevar a un Powell muy criticado por el mandatario estadounidense y también por el nuevo candidato.

Todos estos factores han llevado al billete verde a firmar su peor enero en ocho años, lo que tampoco parece importarle a Donald Trump. “Miren el valor del dólar. Miren el negocio que estamos haciendo. El dólar está, el dólar está muy bien”, afirmaba el mandatario estadounidense este martes.

Ante un barco sin rumbo sobre el que nadie parece estar al mando, las grandes beneficiadas parecen haber sido las materias primas.

El oro vive un rally histórico. El metal precioso ha logrado batir la barrera de los 5.200 dólares por onza en enero, mes en el que se ha revalorizado en torno a un 16%.

Sin embargo, la materia prima parecía verse afectada en la cotización de este viernes.

El oro caía con fuerza, por encima del 8%, tras el anuncio del relevo de Powell. No obstante, su valor ha avanzado un 1,91% en la última semana y un 17,32% en el último mes.

La plata seguía los mismos pasos, aunque acentuaba las pérdidas. A pesar de hundirse este viernes más de un 20%, el metal se ha revalorizado en más de un 25% en enero.

Algo menos volátil, pero tras la misma estela se sitúa el cobre. El metal ha sumado más de un 3,5% en los últimos treinta días y el avance semanal se ha visto opacado por las pérdidas del viernes, de más de un 5%.

El petróleo es la materia prima más inmune. El Brent, de referencia en el Viejo Continente, se anota una subida semanal de algo más del 5%. A diferencia de los metales, el crudo no ha estado tan lastrado en la sesión del viernes y ha logrado mantener las ganancias de enero.

El crudo de Texas, por su parte, se elevaba más de un 7% en la última semana de enero, mes en el que su cotización se ha impulsado un 14,52%.

En cuanto a las divisas, el euro también ha aprovechado la depreciación del dólar. Desde que el billete verde empezara a caer hace aproximadamente quince días, nuestra moneda se ha impulsado un 2%.

De hecho, la moneda común europea alcanzaba máximos desde junio de 2021 y se llegaba a cambiar por 1,20 dólares este miércoles.

La divisa también sufría el golpe en la sesión bursátil del viernes, y retrocedía en torno a un 7,5%, hasta los 1,18 dólares.

A la espera del BCE

Bajo este telón de fondo se reunirá el Banco Central Europeo la próxima semana para ver qué hace con los tipos. La institución monetaria se ha mantenido cauta en sus últimas cuatro convocatorias y no ha realizado cambios en los tipos de interés.

Así, los niveles se sitúan en el 2% desde junio del año pasado, el grado más bajo desde que se iniciara el cambio de ciclo en la política monetaria en junio de 2024.

Ante este contexto, los analistas esperan que el BCE mantenga su posición y no estarían sorprendidos si los tipos se siguen manteniendo por quinta vez consecutiva.

A pesar de la revalorización reciente de la moneda común, se espera que la institución económica presidida por Christine Lagarde tenga en cuenta otros indicadores de referencia de cara a tomar la decisión.

En este sentido, Europa mantiene el control sobre la inflación, que se sitúa cerca del 2%. De hecho, se prevé que la subida de los precios pueda bajar de este umbral en su balance de enero.

Además, la coyuntura económica de la zona euro mantiene una dinámica positiva, lo que indica que la recuperación económica avanza. Así lo sostienen otros factores como el índice de gestores de compras (PMI) —que se mantiene por encima de 50— o la estabilidad del mercado laboral.