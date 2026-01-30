Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Las estrategias propuestas incluyen órdenes de protección específicas para cada acción, como 10,50 euros en Santander o 15,67 euros en Repsol.

El selectivo español vuelve a tener problemas para conseguir cerrar por encima de los 17.700 puntos y se juega el saldo semanal a la sesión de este viernes.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también retrocede posiciones y se aleja, aunque tímidamente, de los máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos antes de girarse a la baja así que vamos a estar atentos para entrar si vemos que al cierre se va a hacer con los 10,85 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,50 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor se ha hecho con la media móvil de medio plazo que pasa por los 15,72 euros, por lo que hemos entrado en el valor y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 15,67 euros en base cierres.

3) BBVA: El valor se hace con los 21 euros, y quedan confirmados con un segundo cierre, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 20,96 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 25,37 euros en base cierres.