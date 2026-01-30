Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 sube casi un 2%, supera los 17.900 puntos y pulveriza los máximos históricos
El selectivo se ve impulsado por CaixaBank y el resto del sector bancario. La subida semanal llega al 2,14%.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:31 El IPP de EE. UU. sorprende al alza en diciembre
- 14:00 La inflación alemana repunta en enero
- 10:01 Analizamos el comportamiento de las acciones de CaixaBank
- 09:07 La economía española sube un 2,8%
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:59 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:26 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:48 Resultados récord de CaixaBank en 2025
- 07:46 AQR Capital amplía cortos en Indra
- 07:38 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 sube un 1,91%, hasta los 17.906,97 puntos, pasada la media sesión de este viernes. Con esta fuerte subida, el selectivo de la Bolsa española pulveriza los anteriores máximos históricos. La subida semanal llega al 2,14%.
- Esta puede ser la mejor sesión del Ibex 35 desde el pasado abril, cuando los mercados se recuperaron del golpe que supusieron los aranceles anunciados por EEUU.
- CaixaBank avanza un 6,3% tras presentar resultados. La entidad cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que en 2024.
- Las otras entidades del índice -Sabadell (3,84%), Unicaja (2,92%), BBVA (2.62%), Santander (+1,84%) y Bankinter (+1,41%)- también se anotan importantes subidas.
- Las principales bolsas europeas también pisan el acelerador. Los avances van del 0,4% al 1,9%.
- La apertura de la sesión es negativa en Wall Street. El Dow Jones cae un 0,37%; el S&P 500, un 0,21%, y el Nasdaq Composite, un 0,18%.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que el elegido para suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) será finalmente Kevin Warsh.
- "Las expectativas de los inversores pasan por que el elegido actúe con rapidez para implementar las demandas de Trump de bajar los tipos de interés", señalan los analistas de Link Securities.
- Los inversores apuestan por que la Fed mantendrá estables los tipos de interés hasta que un nuevo presidente asuma el cargo en mayo. Es decir, estiman que la primera bajada de las tasas en 2026 tendrá lugar en junio.
- El gigante tecnológico Apple reportó este jueves un beneficio neto de 42.097 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio, un 16% más interanual.
- El precio del petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, intenta mantenerse por encima de los 68 dólares en plena recogida de beneficios tras las subidas de las recientes sesiones.
- El precio del oro corrige prácticamente 500 dólares tras los máximos históricos de la sesión de ayer en los que casi alcanza los 5.600 dólares.
- El euro intenta aferrarse a los 1,19 tras dos sesiones de correcciones en los que no ha habido posibilidad de consolidar precios por encima de los 1,20 dólares por euro.
- El bitcoin amenaza con la salida por la parte inferior del rango de contratación en el que viene moviéndose desde mediados del pasado mes de noviembre.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal y mensual
Jornada muy alcista para el selectivo español, que rebota tras encadenar dos sesiones consecutivas de descensos. Los alcistas dominaron toda la sesión, dibujando una pauta de mínimos crecientes en gráfico de vela diaria.
Se registraron nuevos máximos históricos en formato intradiario y es probable que también se marquen en cierres.
El Ibex 35 se movió entre un mínimo de 17.658 puntos y un máximo intradía de 17.950 puntos. El saldo semanal es positivo, con un avance superior al 2%, y el del primer mes del ejercicio también lo es, con subidas cercanas al 3,50%.
Cuando faltan pocos minutos para que los mercados de renta variable europeos cirren sus puertas, el índice español gana un 1,66% en 17.867 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: CaixaBank (+6,33%), Banco Sabadell (+4,01%) y Solaria (+3,71%).
Las mayores caídas son para: Cellnex (-0,58%), Rovi (-0,55%) e Indra (-0,25%).
Verizon (+8,84%) es el valor más alcista del Dow Jones
En estos momentos, en el Dow Jones de industriales Verizon lidera las alzas con un avance del 8,84%, seguida de Chevron, que sube un 1,48%, y Nvidia, que gana un 0,97%.
En la parte baja de la tabla, American Express pierde un 2,70%, Visa un 2,12% y UnitedHealth un 1,75%.
El dólar se hace fuerte contra el euro por tercera sesión consecutiva
El euro frente al dólar continúa en plena fase de ajuste y sube un 0,58%, hasta situarse en 1,1899 dólares.
Con la sesión de hoy, ya son tres jornadas consecutivas de descensos para la divisa europea, que ha registrado un fuerte rechazo en la zona de los 1,20 dólares.
-
Aguantan los 17.900 puntos del selectivo español
El PMI de Chicago se dispara y sorprende al mercado
El PMI de Chicago sube hasta los 54 puntos, muy por encima de los 43,7 esperados y del 43,5 previo.
El dato apunta a una mejora significativa de la actividad manufacturera en la región y rompe con la debilidad mostrada en meses anteriores.
-
Tesla anuncia su desembarco en Marruecos y su expansión en África
La compañía estadounidense tiene previsto lanzar sus vehículos eléctricos en el país africano a partir de febrero.
-
Así abre Wall Street
-
El Ibex 35 espera la apertura americana en máximos históricos
Se mantienen las alzas del Ibex 35, que se sitúa cerca de los máximos de la jornada, muy próximo a los 17.900 puntos y, sobre todo, por encima de sus últimos máximos históricos.
El sesgo continúa siendo claramente positivo y la mayoría de valores cotizan en verde, con especial protagonismo para CaixaBank, que suma ahora mismo un 6,14%.
-
Liwe Española entra en concurso voluntario de acreedores
Liwe Española ha sido declarada en concurso voluntario por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Murcia, tras la solicitud presentada el pasado 19 de enero.
La sociedad conservará las facultades de administración y disposición, bajo la intervención de la administración concursal, que será designada a propuesta de la CNMV.
El proceso se enmarca en su plan de reordenación financiera para preservar la viabilidad y la continuidad de la actividad.
-
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado
Así viene Wall Street:
Apple: -0,24% en 257,65 dólares.
Micron: +3,66% en 451,51 dólares.
Tesla: +1,56% en 423,28 dólares.
Microsoft: +0,43% en 435,41 dólares.
Nvidia. -1,08% en 190,41 dólares.
Meta Platforms: -1,32% en 728,34 dólares.
Western Digital: +2,99% en 286,74 dólares.
Alphabet A: -1,19% en 334,35 dólares.
Plantir: -1,78% en 149,05 dólares.
AMD: -2,01% en 247,03 dólares.
Bostic advierte que la inflación sigue siendo demasiado alta
-
El IPP subyacente de EE. UU. se dispara en diciembre
-
El IPP de EE. UU. sorprende al alza en diciembre
-
El Ibex 35 conquista los 17.900 puntos
Los 17.900 puntos ya son una realidad y el Ibex 35 incrementa los avances hasta el 1,85%. Destacan Aena, con una subida del 3,62%, y Unicaja Banco, que avanza un 2,92%.
En el lado negativo, Acerinox es el valor más bajista, con una caída del 0,81%.
-
El bitcóin se desliza hacia los mínimos de noviembre
El bitcóin vuelve a deteriorarse y se acerca a la zona de los 80.000 dólares, niveles vistos durante el pasado mes de noviembre, bajo una presión bajista persistente.
La tendencia es claramente bajista, se han perdido soportes relevantes y las tres medias móviles se mantienen en negativo. Mucho cuidado en este contexto.
Bitcoin cae hoy un 2,5% y cotiza en los 82.411 dólares.
-
La inflación alemana repunta en enero
-
Expertos consideran a Warsh una opción moderada y favorable para la Fed
-
El Ibex 35 apunta a los 17.900
El Ibex 35 continúa en plena zona de máximos intradía y por encima de los históricos, con la zona de los 17.900 puntos como referencia inmediata.
La gran mayoría de sus valores se encuentran en terreno positivo, con alzas destacadas en numerosos títulos.
-
Grupo Correa adquiere el control de su filial en China
Grupo Correa ha adquirido un 10% adicional del capital de su filial Correa Kunming, pasando del 45% al 55%.
La operación consolida la estrategia global de la compañía y refuerza su posicionamiento en el mercado chino.