Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 sube casi un 2%, supera los 17.900 puntos y pulveriza los máximos históricos

- El Ibex 35 sube un 1,91%, hasta los 17.906,97 puntos, pasada la media sesión de este viernes. Con esta fuerte subida, el selectivo de la Bolsa española pulveriza los anteriores máximos históricos. La subida semanal llega al 2,14%.

- Esta puede ser la mejor sesión del Ibex 35 desde el pasado abril, cuando los mercados se recuperaron del golpe que supusieron los aranceles anunciados por EEUU.

- CaixaBank avanza un 6,3% tras presentar resultados. La entidad cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que en 2024.

- Las otras entidades del índice -Sabadell (3,84%), Unicaja (2,92%), BBVA (2.62%), Santander (+1,84%) y Bankinter (+1,41%)- también se anotan importantes subidas.

- Las principales bolsas europeas también pisan el acelerador. Los avances van del 0,4% al 1,9%.

- La apertura de la sesión es negativa en Wall Street. El Dow Jones cae un 0,37%; el S&P 500, un 0,21%, y el Nasdaq Composite, un 0,18%.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que el elegido para suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) será finalmente Kevin Warsh.

- "Las expectativas de los inversores pasan por que el elegido actúe con rapidez para implementar las demandas de Trump de bajar los tipos de interés", señalan los analistas de Link Securities.

- Los inversores apuestan por que la Fed mantendrá estables los tipos de interés hasta que un nuevo presidente asuma el cargo en mayo. Es decir, estiman que la primera bajada de las tasas en 2026 tendrá lugar en junio.

- El gigante tecnológico Apple reportó este jueves un beneficio neto de 42.097 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio, un 16% más interanual.

- El precio del petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, intenta mantenerse por encima de los 68 dólares en plena recogida de beneficios tras las subidas de las recientes sesiones.

- El precio del oro corrige prácticamente 500 dólares tras los máximos históricos de la sesión de ayer en los que casi alcanza los 5.600 dólares.

- El euro intenta aferrarse a los 1,19 tras dos sesiones de correcciones en los que no ha habido posibilidad de consolidar precios por encima de los 1,20 dólares por euro.

- El bitcoin amenaza con la salida por la parte inferior del rango de contratación en el que viene moviéndose desde mediados del pasado mes de noviembre.