Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 sube casi un 2%, supera los 17.900 puntos y pulveriza los máximos históricos

El selectivo se ve impulsado por CaixaBank y el resto del sector bancario. La subida semanal llega al 2,14%.

Eduardo Bolinches L. Piedehierro J. de la Rosa
Publicada
Actualizada

- El Ibex 35 sube un 1,91%, hasta los 17.906,97 puntos, pasada la media sesión de este viernes. Con esta fuerte subida, el selectivo de la Bolsa española pulveriza los anteriores máximos históricos. La subida semanal llega al 2,14%.

- Esta puede ser la mejor sesión del Ibex 35 desde el pasado abril, cuando los mercados se recuperaron del golpe que supusieron los aranceles anunciados por EEUU.

- CaixaBank avanza un 6,3% tras presentar resultados. La entidad cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que en 2024.

- Las otras entidades del índice -Sabadell (3,84%), Unicaja (2,92%), BBVA (2.62%), Santander (+1,84%) y Bankinter (+1,41%)- también se anotan importantes subidas.

- Las principales bolsas europeas también pisan el acelerador. Los avances van del 0,4% al 1,9%.

- La apertura de la sesión es negativa en Wall Street. El Dow Jones cae un 0,37%; el S&P 500, un 0,21%, y el Nasdaq Composite, un 0,18%.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que el elegido para suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) será finalmente Kevin Warsh.

- "Las expectativas de los inversores pasan por que el elegido actúe con rapidez para implementar las demandas de Trump de bajar los tipos de interés", señalan los analistas de Link Securities.

- Los inversores apuestan por que la Fed mantendrá estables los tipos de interés hasta que un nuevo presidente asuma el cargo en mayo. Es decir, estiman que la primera bajada de las tasas en 2026 tendrá lugar en junio.

- El gigante tecnológico Apple reportó este jueves un beneficio neto de 42.097 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio, un 16% más interanual.

- El precio del petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, intenta mantenerse por encima de los 68 dólares en plena recogida de beneficios tras las subidas de las recientes sesiones.

- El precio del oro corrige prácticamente 500 dólares tras los máximos históricos de la sesión de ayer en los que casi alcanza los 5.600 dólares.

- El euro intenta aferrarse a los 1,19 tras dos sesiones de correcciones en los que no ha habido posibilidad de consolidar precios por encima de los 1,20 dólares por euro.

- El bitcoin amenaza con la salida por la parte inferior del rango de contratación en el que viene moviéndose desde mediados del pasado mes de noviembre.

  1. Eduardo Bolinches

    Así cierra el Ibex 35

  2. Eduardo Bolinches

    Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal y mensual

    Jornada muy alcista para el selectivo español, que rebota tras encadenar dos sesiones consecutivas de descensos. Los alcistas dominaron toda la sesión, dibujando una pauta de mínimos crecientes en gráfico de vela diaria.

    Se registraron nuevos máximos históricos en formato intradiario y es probable que también se marquen en cierres.

    El Ibex 35 se movió entre un mínimo de 17.658 puntos y un máximo intradía de 17.950 puntos. El saldo semanal es positivo, con un avance superior al 2%, y el del primer mes del ejercicio también lo es, con subidas cercanas al 3,50%.

    Cuando faltan pocos minutos para que los mercados de renta variable europeos cirren sus puertas, el índice español gana un 1,66% en 17.867 puntos.

    El podio de ganadores está compuesto por: CaixaBank (+6,33%), Banco Sabadell (+4,01%) y Solaria (+3,71%).

    Las mayores caídas son para: Cellnex (-0,58%), Rovi (-0,55%) e Indra (-0,25%).

  3. Eduardo Bolinches

    Verizon (+8,84%) es el valor más alcista del Dow Jones

    En estos momentos, en el Dow Jones de industriales Verizon lidera las alzas con un avance del 8,84%, seguida de Chevron, que sube un 1,48%, y Nvidia, que gana un 0,97%.

    En la parte baja de la tabla, American Express pierde un 2,70%, Visa un 2,12% y UnitedHealth un 1,75%.

  4. Eduardo Bolinches

    El dólar se hace fuerte contra el euro por tercera sesión consecutiva

    El euro frente al dólar continúa en plena fase de ajuste y sube un 0,58%, hasta situarse en 1,1899 dólares.

    Con la sesión de hoy, ya son tres jornadas consecutivas de descensos para la divisa europea, que ha registrado un fuerte rechazo en la zona de los 1,20 dólares.

  5. Eduardo Bolinches

    Aguantan los 17.900 puntos del selectivo español

    El Ibex 35 se mantiene por encima de los 17.900 puntos y, pese a la volatilidad registrada en la última hora tras la apertura de Wall Street y en los movimientos previos, cotiza en positivo con un avance del 1,95%.

    Solo cuatro valores cotizan en negativo: Rovi, Cellnex, Telefónica e Indra.

  6. Eduardo Bolinches

    El PMI de Chicago se dispara y sorprende al mercado

    El PMI de Chicago sube hasta los 54 puntos, muy por encima de los 43,7 esperados y del 43,5 previo.

    El dato apunta a una mejora significativa de la actividad manufacturera en la región y rompe con la debilidad mostrada en meses anteriores.

  7. Eduardo Bolinches

    Tesla anuncia su desembarco en Marruecos y su expansión en África

    La compañía estadounidense tiene previsto lanzar sus vehículos eléctricos en el país africano a partir de febrero.

  8. Eduardo Bolinches

    Así abre Wall Street

  9. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 espera la apertura americana en máximos históricos

    Se mantienen las alzas del Ibex 35, que se sitúa cerca de los máximos de la jornada, muy próximo a los 17.900 puntos y, sobre todo, por encima de sus últimos máximos históricos.

    El sesgo continúa siendo claramente positivo y la mayoría de valores cotizan en verde, con especial protagonismo para CaixaBank, que suma ahora mismo un 6,14%.

  10. Eduardo Bolinches

    Liwe Española entra en concurso voluntario de acreedores

    Liwe Española ha sido declarada en concurso voluntario por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Murcia, tras la solicitud presentada el pasado 19 de enero.

    La sociedad conservará las facultades de administración y disposición, bajo la intervención de la administración concursal, que será designada a propuesta de la CNMV.

    El proceso se enmarca en su plan de reordenación financiera para preservar la viabilidad y la continuidad de la actividad.

  11. Eduardo Bolinches

    Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado

    Así viene Wall Street:

    Apple: -0,24% en 257,65 dólares.

    Micron: +3,66% en 451,51 dólares.

    Tesla: +1,56% en 423,28 dólares.

    Microsoft: +0,43% en 435,41 dólares.

    Nvidia. -1,08% en 190,41 dólares.

    Meta Platforms: -1,32% en 728,34 dólares.

    Western Digital: +2,99% en 286,74 dólares.

    Alphabet A: -1,19% en 334,35 dólares.

    Plantir: -1,78% en 149,05 dólares.

    AMD: -2,01% en 247,03 dólares.

  12. Eduardo Bolinches

    Bostic advierte que la inflación sigue siendo demasiado alta

    Bostic, de la Reserva Federal, señala que la inflación es aún demasiado elevada y necesita seguir bajando tras dos años de estancamiento. Advierte de que todavía queda camino por recorrer y que será necesario mantenerse atentos, con una perspectiva de inflación que marcará el paso durante la mayor parte de este año.

    Además, espera que el impacto de los aranceles se deje notar hasta la primera mitad de 2026.

  13. Eduardo Bolinches

    El IPP subyacente de EE. UU. se dispara en diciembre

    El IPP subyacente mensual de EE. UU. sube un 0,7% en diciembre, muy por encima del 0,2% esperado y del 0,0% previo.

    En tasa interanual, el indicador repunta hasta el 3,3%, superando el 2,9% previsto y el 3,1% anterior, lo que intensifica la atención sobre las presiones inflacionistas de fondo.

  14. Eduardo Bolinches

    El IPP de EE. UU. sorprende al alza en diciembre

    El IPP mensual de EE. UU. sube un 0,5% en diciembre, muy por encima del 0,2% esperado y del dato previo.

    El repunte apunta a un aumento de las presiones en precios a nivel productor al cierre de año, un factor a vigilar por su posible impacto en la inflación futura.

  15. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 conquista los 17.900 puntos

    Los 17.900 puntos ya son una realidad y el Ibex 35 incrementa los avances hasta el 1,85%. Destacan Aena, con una subida del 3,62%, y Unicaja Banco, que avanza un 2,92%.

    En el lado negativo, Acerinox es el valor más bajista, con una caída del 0,81%.

  16. Eduardo Bolinches

    El bitcóin se desliza hacia los mínimos de noviembre

    El bitcóin vuelve a deteriorarse y se acerca a la zona de los 80.000 dólares, niveles vistos durante el pasado mes de noviembre, bajo una presión bajista persistente.

    La tendencia es claramente bajista, se han perdido soportes relevantes y las tres medias móviles se mantienen en negativo. Mucho cuidado en este contexto.

    Bitcoin cae hoy un 2,5% y cotiza en los 82.411 dólares.

  17. Eduardo Bolinches

    La inflación alemana repunta en enero

    El IPC de Alemania sube un 0,1% mensual en enero, por encima del 0,0% esperado y del dato previo.

    En tasa interanual, la inflación se sitúa en el 2,1%, superando el 2,0% previsto y acelerándose frente al 1,8% anterior, lo que apunta a una ligera presión adicional sobre los precios al inicio de año.

  18. Eduardo Bolinches

    Expertos consideran a Warsh una opción moderada y favorable para la Fed

    Valentin Marinov, jefe de estrategia cambiaria de Credit Agricole, señala que Warsh es una opción que depende de los datos y de la credibilidad de la Fed, y que es probable que baje las tasas gradualmente a partir de junio, aunque la reacción del mercado necesitará tiempo y datos.

    Ian Lyngen, de BMO Capital Markets, destaca que la atención se centrará en su complacencia y sus próximas apariciones.

    Se observa un moderado empinamiento bajista en los precios, reflejando la menor probabilidad de que Warsh use el balance de la Fed para influir en los rendimientos a largo plazo. La perspectiva sobre recortes de 50 a 100 puntos básicos este año se mantiene.

  19. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 apunta a los 17.900

    El Ibex 35 continúa en plena zona de máximos intradía y por encima de los históricos, con la zona de los 17.900 puntos como referencia inmediata.

    La gran mayoría de sus valores se encuentran en terreno positivo, con alzas destacadas en numerosos títulos.

  20. Eduardo Bolinches

    Grupo Correa adquiere el control de su filial en China

    Grupo Correa ha adquirido un 10% adicional del capital de su filial Correa Kunming, pasando del 45% al 55%.

    La operación consolida la estrategia global de la compañía y refuerza su posicionamiento en el mercado chino.