CaixaBank encara sus máximos históricos en 10,91 euros tras un lateral de consolidación

La entidad ha elevado sus objetivos de rentabilidad para 2025-2027, aspirando a un RoTE cercano al 20%.

Las acciones de CaixaBank mantienen una clara tendencia alcista y buscan superar sus máximos históricos en 10,91 euros por acción.

El banco ha mejorado su política de dividendo y prevé un pago complementario de 2.320 millones de euros en abril de 2026.

CaixaBank ha registrado un beneficio neto récord de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8% más que el año anterior.

El Ibex 35 cedió ayer un 0,1% y perdió el soporte de los 17.600 puntos. En el balance de lunes a jueves, el índice español acumula un retroceso del 0,5%, condicionado por la falta de catalizadores claros y un entorno internacional todavía incierto. Entre sus integrantes destaca el comportamiento positivo de las acciones de CaixaBank.

El banco ha dado a conocer unosresultados sólidos y ha mejorado tanto su política de dividendo como sus previsiones. En 2025 obtuvo un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior, apoyado en una elevada actividad comercial y en el crecimiento del negocio en un entorno de tipos más contenidos, junto a una posición financiera reforzada.

CaixaBank ha acelerado su actividad a lo largo del año, con un volumen de negocio que se sitúa en 1,1 billones de euros al cierre de 2025, tras crecer un 6,9% frente a diciembre de 2024, lo que consolida su base operativa y su capacidad de generación de ingresos.

La entidad también ha elevado de forma generalizada sus objetivos para el periodo 2025-2027. El banco pasa a aspirar a un RoTE cercano al 20%, frente a un objetivo anterior de más del 16%, mientras que el RoTE medio del periodo se sitúa ahora por encima del 18%, frente al más del 15% previsto inicialmente.

Además, CaixaBank ha anunciado un dividendo complementario en efectivo de 2.320 millones de euros, equivalente a 0,3321 euros brutos por acción, con cargo a los resultados de 2025, cuyo pago está previsto para el próximo mes de abril.

Desde el punto de vista técnico, las acciones de CaixaBank mantienen un sesgo claramente alcista prácticamente en todos los plazos temporales.

El precio ha avanzado de forma casi constante mediante una sucesión de mínimos y máximos crecientes, apoyado tanto en su directriz alcista de medio y largo plazo como en sus principales medias móviles de corto, medio y largo plazo.

Ante cada retroceso puntual experimentado por los títulos de CaixaBank, estos soportes, junto con los diferentes niveles de apoyo horizontales, han logrado contener el precio y dar paso a nuevas, y cada vez más potentes, reacciones alcistas que han terminado siempre por superar los máximos previos.

Evolución de las acciones de CaixaBank Eduardo Bolinches TradingView

Un hecho relevante se produjo a partir del pasado 18 de noviembre, cuando se inició un repunte de gran intensidad que aceleró el movimiento alcista. Desde ese punto puede trazarse una nueva directriz con mayor pendiente que la principal, que impulsó el precio hasta marcar máximos históricos el 14 de enero en los 10,91 euros por acción.

En el corto plazo, los títulos de CaixaBank se mueven de forma lateral desde el inicio de este ejercicio 2026, con un rango bien definido entre los 10,45 euros en la parte baja y los 10,85 euros en la parte alta.

Con estas previsiones de crecimiento, la mejora del dividendo y un entorno favorable, el escenario técnico sigue siendo positivo, lo que eleva las probabilidades de que el valor pueda superar finalmente los máximos históricos de 10,91 euros y volver a situarse en subida libre técnica y absoluta en gráfico ajustado a dividendo y ampliación.

Además, durante las dos últimas sesiones los niveles de sobrecompra se han reducido de forma significativa, lo que facilita y refuerza la posibilidad de una ruptura de esos máximos históricos. Este proceso de consolidación técnica permite al valor descargar excesos sin deteriorar su estructura alcista de fondo.

En la medida en que CaixaBank logre cotizar por encima de los 10,91 euros y cerrar dos sesiones diarias consecutivas, o una semanal, por encima de este nivel, se generaría una señal de entrada interesante. Esta confirmación reforzaría el escenario de continuidad del movimiento y abriría la puerta a nuevos avances.

Esta permitiría plantear una orden de compra con un objetivo cercano a los 11,30 euros por acción, correspondiente a la anchura del último movimiento lateral, ya que por encima de máximos históricos no existen referencias técnicas claras.

No obstante, dada la volatilidad actual del mercado de renta variable y la posibilidad de giros inesperados que puedan afectar al sector bancario, será necesario establecer una orden de protección. Esta pasaría por no perder la zona de los 10,73 euros en base cierres.

En cualquier caso, si ya se está dentro del valor, la estrategia más prudente pasa por mantener posiciones mientras no se pierda la zona de mínimos de esta semana, situada en los 10,36 euros.