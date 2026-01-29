Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Se recomienda colocar órdenes de protección ajustadas en estos valores para gestionar el riesgo según su comportamiento en cierres.

El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos y los inversores están atentos a las declaraciones de Jerome Powell.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense se comportó bastante plano con la excepción del S&P 500, que marcó nuevos máximos históricos, y del Nasdaq, que también los marcó, pero en base cierres.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos antes de girarse a la baja así que vamos a estar atentos para entrar si vemos que al cierre se va a hacer con los 10,85 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,50 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor se ha hecho con la media móvil de medio plazo que pasa por los 15,72 euros, por lo que hemos entrado en el valor y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 15,67 euros en base cierres.

3) BBVA: El valor se hace con los 21 euros, y quedan confirmados con un segundo cierre, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 20,96 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 25,37 euros en base cierres.