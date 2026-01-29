Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,1%) pierde los 17.600 puntos tras la Fed y los resultados de las tecnológicas

- El Ibex 35 cierra el jueves con un descenso del 0,1% con el que se sitúa en los 17.589,7 puntos. El selectivo termina en rojo una sesión en la que ha llegado a superar los 17.800 enteros.

- Las mayores subidas del índice son las de Repsol (+1,78%), Cellnex (+1,72%) e Iberdrola (+0,59%). Acerinox (-3,43%), Merlin (-2,67%) y ArcelorMittal (-2,27%) sufren las mayores pérdidas.

- Las principales bolsas europeas terminan el día divididas entre pérdidas y ganancias. La mayor caída es la del Dax alemán, que cede un 2,13%.

- El índice germano se ve afectado por el desplome de SAP. La compañía se hunde más de un 16% pese a haber ganado 7.176 millones de euros en 2025, un 36% más, y a haber anunciado una nueva recompra de acciones por valor de hasta 10.000 millones.

- Los principales índices de Wall Street ceden posiciones. El Dow Jones resta un 0,13%; el S&P 500, un 0,87%, y el Nasdaq Composite, un 1,79%.

- El miércoles, y tal y como se esperaba, la Fed mantuvo los tipos de interés en el intervalo del 3,5% al 3,75%, aunque dos de los miembros del comité, los más cercanos a Trump, apoyaron un nuevo recorte de 25 puntos básicos.

- En la rueda de prensa posterior a la finalización de la reunión, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que, después de haber reducido los tipos 75 puntos básicos en las tres reuniones anteriores, el Comité consideraba que la postura actual de la política monetaria es apropiada.

- Además, Powell señaló que la economía estadounidense estaba fuerte, lo que fue interpretado como que, de momento, la Fed no va a llevar a cabo nuevas rebajas de tipos.

- El mercado sigue apostando por entre uno y dos recortes de 25 puntos básicos en 2026.

- Los inversores deben enfrentarse este jueves a la resaca de la Fed, pero también a los resultados de tres de Los siete magníficos de Wall Street: Tesla, Meta y Microsoft.

- Los beneficios netos de Tesla cayeron un 46% en 2025 y se situaron en 3.794 millones de dólares. Los ingresos por la venta de automóviles bajaron un 10%.

- Meta ganó 60.458 millones de dólares en 2025, un 3% menos, en parte debido al pago de impuestos por el plan fiscal del presidente estadounidense, Donald Trump.

- Microsoft obtuvo unos beneficios de 66.205 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025, un 35,7% más.

- En el arranque de la jornada en Wall Street, Meta se dispara un 9%, mientras que Tesla cae un 2% y Microsoft se hunde un 11,9%.

- Apple presentará sus cuentas una vez termine la sesión en Nueva York.

- El precio del petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, sube un 3,99% y alcanza los 70,06 dólares. Es la primera vez que rompe la barrera de los 70 dólares desde septiembre.

- El precio del oro continúa con una fuerte escalada en los precios y acumula una subida del 29% desde el comienzo del año. Llega a rozar los 5.600 dólares por onza.

- El euro alcanzó el pasado miércoles el cambio de 1,20 contra el dólar estadounidense ante las declaraciones de Trump de que todavía ha bajado poco y de momento continúa cerca de dicho nivel sin poder consolidar precios por encima.

- El bitcoin no puede superar la media móvil de medio plazo que pasa por los 89.894 dólares y confirma su debilidad.