Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,1%) pierde los 17.600 puntos tras la Fed y los resultados de las tecnológicas
El petróleo supera los 70 dólares por barril y el oro marca nuevos máximos históricos al filo de los 5.600 dólares.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra el jueves con un descenso del 0,1% con el que se sitúa en los 17.589,7 puntos. El selectivo termina en rojo una sesión en la que ha llegado a superar los 17.800 enteros.
- Las mayores subidas del índice son las de Repsol (+1,78%), Cellnex (+1,72%) e Iberdrola (+0,59%). Acerinox (-3,43%), Merlin (-2,67%) y ArcelorMittal (-2,27%) sufren las mayores pérdidas.
- Las principales bolsas europeas terminan el día divididas entre pérdidas y ganancias. La mayor caída es la del Dax alemán, que cede un 2,13%.
- El índice germano se ve afectado por el desplome de SAP. La compañía se hunde más de un 16% pese a haber ganado 7.176 millones de euros en 2025, un 36% más, y a haber anunciado una nueva recompra de acciones por valor de hasta 10.000 millones.
- Los principales índices de Wall Street ceden posiciones. El Dow Jones resta un 0,13%; el S&P 500, un 0,87%, y el Nasdaq Composite, un 1,79%.
- El miércoles, y tal y como se esperaba, la Fed mantuvo los tipos de interés en el intervalo del 3,5% al 3,75%, aunque dos de los miembros del comité, los más cercanos a Trump, apoyaron un nuevo recorte de 25 puntos básicos.
- En la rueda de prensa posterior a la finalización de la reunión, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que, después de haber reducido los tipos 75 puntos básicos en las tres reuniones anteriores, el Comité consideraba que la postura actual de la política monetaria es apropiada.
- Además, Powell señaló que la economía estadounidense estaba fuerte, lo que fue interpretado como que, de momento, la Fed no va a llevar a cabo nuevas rebajas de tipos.
- El mercado sigue apostando por entre uno y dos recortes de 25 puntos básicos en 2026.
- Los inversores deben enfrentarse este jueves a la resaca de la Fed, pero también a los resultados de tres de Los siete magníficos de Wall Street: Tesla, Meta y Microsoft.
- Los beneficios netos de Tesla cayeron un 46% en 2025 y se situaron en 3.794 millones de dólares. Los ingresos por la venta de automóviles bajaron un 10%.
- Meta ganó 60.458 millones de dólares en 2025, un 3% menos, en parte debido al pago de impuestos por el plan fiscal del presidente estadounidense, Donald Trump.
- Microsoft obtuvo unos beneficios de 66.205 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025, un 35,7% más.
- En el arranque de la jornada en Wall Street, Meta se dispara un 9%, mientras que Tesla cae un 2% y Microsoft se hunde un 11,9%.
- Apple presentará sus cuentas una vez termine la sesión en Nueva York.
- El precio del petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, sube un 3,99% y alcanza los 70,06 dólares. Es la primera vez que rompe la barrera de los 70 dólares desde septiembre.
- El precio del oro continúa con una fuerte escalada en los precios y acumula una subida del 29% desde el comienzo del año. Llega a rozar los 5.600 dólares por onza.
- El euro alcanzó el pasado miércoles el cambio de 1,20 contra el dólar estadounidense ante las declaraciones de Trump de que todavía ha bajado poco y de momento continúa cerca de dicho nivel sin poder consolidar precios por encima.
- El bitcoin no puede superar la media móvil de medio plazo que pasa por los 89.894 dólares y confirma su debilidad.
-
Alantra lanza su segundo fondo de deuda inmobiliaria europea con un tamaño objetivo de 200 millones de euros
Alantra ha anunciado el lanzamiento de Alteralia Real Estate Debt Fund II (RED II), su segundo fondo de deuda inmobiliaria europea, con un tamaño objetivo de 200 millones de euros, tras haber completado un primer cierre.
RED II financiará activos de alta calidad, apoyando a sponsors de primer nivel en la ejecución de sus planes de negocio en los principales mercados europeos. Actualmente, el equipo gestiona un pipeline de oportunidades superior a 500 millones en Europa, con varias operaciones en fases avanzadas.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
El podio de valores más alcistas está compuesto a esta hora por: Cellnex (+1,84%), Repsol (+1,65%) y Enagás (+1,16%).
Los valores más penalizados son: Acerinox (-3,63%), CaixaBank (-2,42%) y Merlin Properties (-2,32%).
-
Se sigue acelerando la caída
El índice español sigue perdiendo vuelle y alejándose de los 17.600 puntos. Los alcistas intentan reaccionar, pero de momento no logran reconquistar zonas que son clave.
La caída es del 0.17%.
-
Trump eleva la volatilidad de los mercados
Un destructor adicional de la Armada de EE. UU. ha llegado a la región del Medio Oriente, según un funcionario estadounidense. Otro buque de guerra, el USS Delbert D. Black, ya se encuentra en la zona, informa CBS.
-
¡Se desploma el oro!
El oro al contado amplía las caídas y pierde un 5%. Se evaporaron 2,5 billones de dólares en 30 minutos, una cifra similar a toda la capitalización del mercado cripto.
-
Ibex 35, en negativo
El índice español ha entrado en terreno negativo y prueba la zona de los 17.600 puntos tras un fuerte retroceso desde los máximos.
La vela diaria que podría dibujar al cierre podría mostrar connotaciones bajistas. La caída es ligera, pero ya se sitúa en números rojos.
-
Cuidado que el Ibex 35 pierde casi todo lo ganado en la sesión
La corrección desde máximos intradía está tomando cuerpo y el índice español reduce la ganancia a solamente el 0,06%.
Los bajistas están atacando con mucha fuerza. Cuidado.
-
El petróleo sube con fuerza por incremento de las tensiones geopolíticas
El precio del petróleo supera los 70 dólares por barril ante el aumento de las tensiones geopolíticas.
El crudo americano West Texas se dispara por encima de los 65,25 dólares, alcanzando niveles no vistos desde agosto, con subidas superiores al 3% tanto en Brent como en West Texas, mostrando un importante impulso alcista.
-
Pedidos de fábrica en EE. UU. sorprenden al alza
En noviembre, los pedidos de fábrica en EE. UU. suben un 2,7% frente al 1,7% esperado y al -1,3% previo, mostrando un repunte sólido en la actividad manufacturera.
Los pedidos de bienes duraderos, excluyendo defensa, crecen un 6,5%, en línea con el 6,6% previsto, reforzando la buena dinámica del sector industrial.
-
Virulenta reacción de los bajistas en zona de máximos intradía del Ibex 35
El Ibex 35 entra en una fase de ajuste intradiaria y pierde los 17.800 puntos, reduciendo la subida al 0,75%. La reacción bajista gana intensidad desde los máximos de la sesión.
El movimiento obliga a vigilar si se trata de una simple toma de beneficios o de un giro más profundo en el corto plazo.
-
Así abre Wall Street
-
Dudas en los futuros de Wall Street antes de la apertura
-
El selectivo español roza los 17.800 puntos antes de Wall Street
-
Canadá agranda su déficit comercial en noviembre
La balanza comercial de Canadá arroja en noviembre un déficit de 2,20 billones de dólares, peor que los 0,70 billones esperados y frente a los 0,40 billones previos.
Las exportaciones bajan a 63,94 billones de dólares desde 65,78 billones, mientras que las importaciones se mantienen elevadas en 66,14 billones.
El salario medio semanal crece un 2,18% interanual, aportando algo de soporte al consumo pese al deterioro del sector exterior.
-
Déficit comercial de EE. UU. se amplía con fuerza
La balanza comercial de EE. UU. registra en noviembre un déficit de 56,80 billones de dólares, muy por encima de los 43,40 billones previstos y frente a los 29,20 billones del mes anterior.
El dato muestra un deterioro notable del saldo exterior, que puede pesar en el crecimiento del trimestre.
-
Productividad en EE. UU. se mantiene fuerte y alivio en costes laborales
La productividad no agrícola de EE. UU. crece un 4,9% en el tercer trimestre, en línea con lo esperado y claramente por encima del 3,3% previo.
Al mismo tiempo, los costes laborales unitarios caen un 1,9%, también en línea con las previsiones, frente al aumento del 1,0% anterior, reforzando la idea de menores presiones salariales sobre la inflación.
-
Peticiones de paro en EE. UU. sorprenden al alza
Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU. suben a 209 mil, por encima de las 206 mil esperadas y ligeramente por debajo de las 210 mil de la semana anterior.
El dato apunta a una leve pérdida de dinamismo en el mercado laboral, aunque sin alterar por ahora el tono general de fortaleza del empleo.
-
Nuevos máximos intradía
El Ibex 35 registra nuevos máximos intradía y se aproxima a los niveles más altos de las sesiones previas, con alzas que alcanzan el 0,93%, equivalentes a 163 puntos desde el cierre anterior.
Lideran los avances ArcelorMittal con un 2,03%, BBVA con un 1,97% y ACS con un 1,94%.
En la parte baja, Acerinox cede un 2,73%, Merlin Properties un 1,34% y Fluidra un 1,19%, en una sesión claramente dominada por el tono alcista.
-
Mastercard acelera tras batir previsiones de beneficio
Mastercard presenta un beneficio por acción ajustado de 4,76 dólares, muy por encima de los 4,25 dólares estimados, mientras que el BPA reportado se sitúa en 4,52 dólares.
Los ingresos alcanzan los 8,8 billones de dólares frente a una estimación de 87,81 billones, con el volumen bruto en dólares creciendo un 7% y el volumen de compras un 9%.
De cara al primer trimestre, la compañía anticipa un crecimiento de los ingresos netos en el rango bajo de los dobles dígitos, reforzando el tono positivo del mercado.