Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Se recomiendan órdenes de protección en estos valores para limitar riesgos ante eventuales caídas en base cierres.

El selectivo español no solo consigue cerrar por encima de los 17.700 puntos sino que lo hace también por encima de los 17.800, dejando un nuevo máximo histórico en base cierres que intentará superar hoy.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también logra cerrar en positivo con la excepción del Dow Jones de Industriales dejando solo al S&P 500 marcar nuevos máximos históricos en base cierres.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Fluidra: Entramos en el valor al ver que se hace con los 25,55 euros y colocamos una orden de protección en los 25,35 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor se ha hecho con la media móvil de medio plazo que pasa por los 15,72 euros, por lo que hemos entrado en el valor y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 15,67 euros en base cierres.

3) BBVA: El valor se hace con los 21 euros, y quedan confirmados con un segundo cierre, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 20,96 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 25,37 euros en base cierres.