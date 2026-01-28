Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,1%) se aleja de los máximos históricos presionado por la banca

- El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles cayendo un 1,1% hasta los 17.607 puntos. El principal selectivo español se ha alejado de sus máximos históricos, después de anotar el martes un nuevo récord al cierre de mercado.

- Entre las mayores caídas del Ibex 35 han destacado las de Sabadell (-3,18%), BBVA (-2,82%) y Bankinter (-2,67%). Las mayores alzas han sido las de Cellnex (+1,83%), Merlin (+1,6%) y ArcelorMittal (+1,17%).

- Los índices europeos de referencia también han caído. Las pérdidas han ido desde el 0,35% hasta el 1,1%. Detrás del Ibex, el Cac francés lidera los descensos.

- En la Bolsa de París, las acciones de LVMH se han hundido más de un 7% tras la presentación de resultados. El beneficio del gigante del lujo cayó más de un 13% en 2025.

- La sesión ha terminado en Europa antes de conocerse que la Reserva Federal (Fed) ha decidido este miércoles dejar intactos los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en mínimos de finales de 2022.

- En su comunicado, la entidad ha subrayado que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo "alta", por lo que el órgano rector del banco central continuará "pendiente" de los riesgos que pesan sobre el empleo y la inflación.

- La decisión de este miércoles no ha contado con la unanimidad de los miembros del FOMC, puesto que Stephen Miran y Christopher Waller abogaban por un recorte de 25 puntos básicos frente a la mayoría.

- Wall Street vive una sesión en signo mixto. El Dow Jones bajaba un 0,03% y el S&P 500, un 0,04% tras haber superado por primera vez en su historia los 7.000 puntos. Al mismo tiempo, el Nasdaq Composite avanzaba un 0,26%.

- Tras el cierre de la sesión en el parqué neoyorquino se publicarán los resultados empresariales de Microsoft, Tesla y Meta Platforms.

- El precio del petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, se presenta ante los 68 dólares, nivel no visto desde el pasado mes de septiembre.

- El precio del oro está totalmente disparado. El metal precioso ha marcado nuevos máximos por encima de los 5.200 dólares.

- El euro alcanzó el cambio de 1,20 contra el dólar estadounidense ante las declaraciones de Trump de que todavía ha bajado poco, aunque se frena y retrocede hasta los 1,19 dólares.

- El bitcoin consigue rebotar tímidamente desde la zona de la base de la canalización en la que se encuentra desde mediados del pasado mes de noviembre y se acerca de nuevo a los 90.000 dólares.