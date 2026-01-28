Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,1%) se aleja de los máximos históricos presionado por la banca
Los principales parqués europeos también se han teñido de rojo al cierre de la sesión de este miércoles.
- El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles cayendo un 1,1% hasta los 17.607 puntos. El principal selectivo español se ha alejado de sus máximos históricos, después de anotar el martes un nuevo récord al cierre de mercado.
- Entre las mayores caídas del Ibex 35 han destacado las de Sabadell (-3,18%), BBVA (-2,82%) y Bankinter (-2,67%). Las mayores alzas han sido las de Cellnex (+1,83%), Merlin (+1,6%) y ArcelorMittal (+1,17%).
- Los índices europeos de referencia también han caído. Las pérdidas han ido desde el 0,35% hasta el 1,1%. Detrás del Ibex, el Cac francés lidera los descensos.
- En la Bolsa de París, las acciones de LVMH se han hundido más de un 7% tras la presentación de resultados. El beneficio del gigante del lujo cayó más de un 13% en 2025.
- La sesión ha terminado en Europa antes de conocerse que la Reserva Federal (Fed) ha decidido este miércoles dejar intactos los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en mínimos de finales de 2022.
- En su comunicado, la entidad ha subrayado que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo "alta", por lo que el órgano rector del banco central continuará "pendiente" de los riesgos que pesan sobre el empleo y la inflación.
- La decisión de este miércoles no ha contado con la unanimidad de los miembros del FOMC, puesto que Stephen Miran y Christopher Waller abogaban por un recorte de 25 puntos básicos frente a la mayoría.
- Wall Street vive una sesión en signo mixto. El Dow Jones bajaba un 0,03% y el S&P 500, un 0,04% tras haber superado por primera vez en su historia los 7.000 puntos. Al mismo tiempo, el Nasdaq Composite avanzaba un 0,26%.
- Tras el cierre de la sesión en el parqué neoyorquino se publicarán los resultados empresariales de Microsoft, Tesla y Meta Platforms.
- El precio del petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, se presenta ante los 68 dólares, nivel no visto desde el pasado mes de septiembre.
- El precio del oro está totalmente disparado. El metal precioso ha marcado nuevos máximos por encima de los 5.200 dólares.
- El euro alcanzó el cambio de 1,20 contra el dólar estadounidense ante las declaraciones de Trump de que todavía ha bajado poco, aunque se frena y retrocede hasta los 1,19 dólares.
- El bitcoin consigue rebotar tímidamente desde la zona de la base de la canalización en la que se encuentra desde mediados del pasado mes de noviembre y se acerca de nuevo a los 90.000 dólares.
Euronext forma a 12 empresas españolas para salir a bolsa: entra el sector defensa y se unen el BEI y Tedae como socios
Doce empresas españolas participan en la nueva edición del programa IPOready de Euronext, cuyo objetivo es formar a las compañías que tienen interés en dar el salto al parqué, según ha informado el operador bursátil paneuropeo en un comunicado.
Entre las firmas participantes están Pangea, GrupoTec, Clyype, Aortyx, New Infrared Tecnologies (NIT), Universal Diagnostics y Tebrio, además de otras que han preferido no hacer pública su participación.
En líneas generales, Euronext señala que las doce compañías que participan en la décima edición del programa proceden de sectores estratégicos para el crecimiento sostenible de la economía, como la biotecnología, medtech, tech & software, consumo y comercio digital, fintech y cleantech.
Como novedad, este año participan empresas de industria de defensa y aeroespacial, tras la reciente apuesta del operador bursátil por "apoyar y fomentar aquellos campos de actividad que fortalezcan la soberanía estratégica europea".
Euronext también resalta la incorporación este año del Banco Europeo de Inversiones (BEI) como socio estratégico a nivel europeo y de la incorporación en España de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronátuca y Espacio (Tedae).
La CNMV autoriza la segunda opa (forzosa) de Neinor sobre Aedas por 218 millones
El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la oferta pública obligatoria de adquisición (opa) de acciones de Aedas Homes formulada por Neinor DMP BidCo.
La oferta, presentada ante la CNMV el 22 de diciembre de 2025, se dirige al 100% del capital de Aedas Homes compuesto por 43.700.000 acciones. De ese total, hay que excluir 34.610.761 acciones representativas del 79,20% del capital que han sido inmovilizadas por el oferente y que provienen de la opa voluntaria previa aprobada por la CNMV el 26 de noviembre de 2025. En consecuencia, la oferta se dirige de modo efectivo a 9.089.239 acciones de Aedas, representativas del 20,80% de su capital. Esto es, a los accionistas minoritarios que no son el fondo estadounidense Castlelake.
El precio de la oferta es de 24 euros por acción, se abonará en efectivo y ha sido fijado de acuerdo con las reglas de precio equitativo de los artículos 110 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y 9 del Real Decreto de opas. En total, es por importe de 218 millones de euros.
En garantía de la operación se han presentado un depósito de efectivo indisponible de 118 millones de euros en Banco Santander y dos avales por importe conjunto de 100 millones de euros otorgados por Banco Santander y BBVA.
El oferente declara que, si se cumplen los requisitos de las compraventas forzosas, exigirá la venta de las restantes acciones, lo que dará lugar a la exclusión de negociación.
Castellana Properties vende su cartera de parques comerciales en España a Ares por 279 millones
Castellana Properties, participada por el fondo sudafricano Vukile, ha anunciado la venta de su cartera de parques comerciales en España a Ferrel SPV 2025, propiedad de Ares Management Corporation, por 279 millones de euros.
Según ha informado la socimi española de centros comerciales en un comunicado, la cartera está compuesta por nueve propiedades comerciales que suman 174.305 metros cuadrados de área bruta alquilable, y se espera que la transacción se cierre el 1 de abril.
Los parques comerciales objeto de la venta son el Parque Principado (Oviedo); el parque Granaita y el de Motril (los dos en Granada); el parque Oeste (Madrid); el parque La Heredad y el parque La Serena (ambos en Badajoz); la Ciudad del Transporte (Castellón); Marismas del Polvorín (Huelva), y el Pinatar Park (Murcia).
Por su parte, la empresa ha detallado que la rentabilidad de la venta será del 7,1% sobre el precio de compra.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
El Ibex 35 ha sufrido un importante rechazo desde la zona de máximos históricos. La sesión de hoy ha estado marcada por el signo negativo, y aunque el índice logró una recuperación parcial al cierre, no fue suficiente para cambiar la tendencia bajista de la jornada.
El Ibex 35 osciló entre un mínimo intradiario de 17.506 puntos y un máximo de 17.781 puntos, mostrando presión vendedora cerca de los niveles récord alcanzados ayer.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice españaol se deja un 0,96% en los 17.631 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Merlin Properties (+1,80%), Telefónica (+1,44%) y Repsol (+1,13%).
Las mayores caídas son para: Banco Sabadell (-2,67%), Solaria (-2,24%) y BBVA (-2,20%).
El selectivo español mantiene la fuerza del rebote
A pesar de que la mayoría de sus valores se mantienen en negativo, el Ibex 35 ha logrado sostener el rebote y mantenerse por encima de la zona de los 17.600 puntos de manera relativamente cómoda.
La caída no supera el 1% en estos momentos y cada vez más valores se sitúan en positivo.
Última hora: la Policía registra las oficinas de Deutsche Bank por supuesto blanqueo de dinero
La Policía alemana registró este miércoles las oficinas del Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín por sospechar de blanqueo de dinero, un día antes de que el banco alemán presente el balance de 2025.
-
Inventarios de crudo y gasolina en EE. UU. muestran descensos sorprendentes
Los datos de la EIA indican que los inventarios de crudo en Cushing cayeron 0,278 millones de barriles, mientras que los inventarios de crudo totales retrocedieron 2,296 millones frente a 3,602 millones anteriores, superando ampliamente las expectativas de 1,95 millones.
Por su parte, los inventarios de gasolina aumentaron solo 0,223 millones de barriles, muy por debajo del pronóstico de 2,55 millones, mostrando un mercado de combustibles más ajustado de lo previsto.
Bessent asegura que EE. UU. no interviene en el dólar y avanza en comercio
El secretario del Tesoro, Bessent, afirmó que EE. UU. no está interviniendo en el tipo de cambio dólar-yen y destacó que la reducción del déficit comercial debería favorecer al dólar.
Señaló que conversó con Trump sobre la presidencia de la Reserva Federal y que hay cuatro candidatos excelentes, sin cambios en la lista.
Sobre comercio, indicó que no habrá acuerdo con Corea del Sur hasta su ratificación, criticó la postura europea en el acuerdo con India y apuntó que las negociaciones del T-MEC con Canadá avanzan y se espera concluir en buena posición sin confrontaciones previas.
El euro supera los 1,20 dólares antes de ceder terreno ante el dólar
El euro llegó a superar con facilidad los 1,20 dólares, pero hoy miércoles el dólar recupera fuerza y la moneda única cotiza con una caída del 0,65%, situándose en 1,1945 dólares.
La sesión muestra una jornada de ajuste tras los recientes movimientos en la divisa.
Ibex 35 logra recuperar los 17.649 puntos tras fuerte rebote
Canadá mantiene los tipos en 2,25%
El Banco de Canadá deja los tipos sin cambios, confirmando la pausa en la política monetaria mientras evalúa la evolución de la inflación y el crecimiento.
Así abre Wall Street
El Ibex 35 espera la apertura americana en rojo
El Ibex 35 espera la apertura de Wall Street tratando de rebotar desde la zona de mínimos de la jornada. Desde esos niveles ya ha recuperado cerca de 80 puntos, lo que alivia parcialmente la presión bajista inicial.
En estos momentos, el selectivo español modera la caída al 1,26% y cotiza en los 17.579 puntos, aunque el tono sigue siendo frágil.
El valor más bajista es Solaria con un descenso del 3,72%.
Trump asegura que la flota enviada a Irán está lista para actuar como en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la flota de barcos que envió a Irán está lista para "cumplir su misión con rapidez y violencia", como en Venezuela.
-
Red Eléctrica desconecta a grandes empresas por sobrecarga y las eléctricas reavivan la guerra del apagón
El sistema de interrumpibilidad se ha activado entre las 8:00 y las 10:00 horas para amortiguar el efecto del temporal sobre el sistema eléctrico.
Primera e interesante reacción del selectivo español
El Ibex 35 protagoniza una reacción desde la zona cercana a los 17.500 puntos, mínimos de la sesión, y reduce la caída al 1,35% hasta los 17.562 puntos.
El movimiento sigue siendo limitado, con solo cinco valores en positivo, lo que evidencia que el rebote carece todavía de apoyo suficiente por parte del mercado.
-
Abanca aprueba un dividendo a cuenta
Así viene Wall Street en preapertura
Nvidia: +1,81% en 191,88 dólares.
Micron: +3,84% en 426,00 dólares.
Tesla: +0,54% en 433,35 dólares.
Intel: +5,35% en 46,26 dólares.
GE Vernova LLC: -2,30% en 676,87 dólares.
Microsoft: +0,11% en 481,09 dólares.
AMD: +1,81% en 256,99 dólares.
Starbucks, +6,77% en 102,49 dólares.
Meta Platforms: -0,14% en 672,12 dólares.
UnitedHealth: +0,35% en 283,69 dólares.
Los 17.500 puntos a la vista
La caída del Ibex 35 alcanza el 1,58% y acerca al índice a los 17.500 puntos, con solo tres valores en positivo: Merlin Properties, Repsol e Inmobiliaria Colonial.
Aumenta el número de títulos que ceden entre un 2 y un 3%, con descensos destacados en Solaria, Aena, BBVA, Ferrovial, Banco Santander, Bankinter, ACS y Banco Sabadell.