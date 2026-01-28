BBVA: la tendencia alcista se mantendrá intacta mientras respete los 20,65 euros

La caída actual es interpretada como un ajuste correctivo normal dentro de una estructura de fondo positiva para el valor.

BBVA ha superado máximos históricos, con una revalorización superior al 124% en 2025 y previsión de seguir retribuyendo al accionista.

El banco destaca por su elevada rentabilidad, la fortaleza en generación de beneficios y el respaldo de firmas como Goldman Sachs y Jefferies.

El foco vuelve al mercado de divisas ante la presión bajista del dólar. El presidente de EE. UU., Donald Trump, minimiza el movimiento y defiende que el valor de la moneda estadounidense es “excelente”. La caída del billete verde impulsa al oro, que marca nuevos máximos por encima de los 5.200 dólares por onza.

El Ibex 35 logró ayer rebasar por primera vez los 17.800 puntos tras avanzar un 0,7%, con el apoyo decisivo del sector bancario. El anterior máximo histórico en base a cierres se registró el 16 de enero, cuando el índice terminó en 17.710,9 puntos, un nivel que ahora queda atrás como referencia técnica.

Entre los valores de su composición, destacamos hoy miércoles el comportamiento de las acciones de BBVA, que se sitúan entre las más bajistas en los primeros intercambios.

El fracaso de la opa sobre Banco Sabadell permitió a BBVA cerrar un largo episodio estratégico y volver a ser analizado en solitario por el mercado. Los inversores valoran su elevada rentabilidad, en torno al 20%, la fortaleza en generación de beneficios y capital, y el amplio respaldo de las firmas de análisis.

Goldman Sachs ha elevado su apuesta por BBVA al incluirlo en su European Conviction List, destacando su perfil de crecimiento dentro del sector bancario europeo. Además, firmas como Jefferies consideran que el fin del proceso corporativo abre la puerta a una devolución significativa de capital al accionista entre 2025 y 2028. Price Target Research, por su parte, califica al banco como un claro generador de valor.

La entidad prevé mantener un crecimiento sólido y destinar una parte muy relevante de los 49.000 millones de euros que espera generar hasta 2028 a retribuir al accionista.

Desde el punto de vista técnico, las acciones de BBVA muestran un comportamiento claramente alcista, con una sucesión y pauta de mínimos y máximos crecientes que permiten visualizar varias ondas alcistas y han llevado al precio de sus acciones a progresar de forma consistente en los últimos meses. De hecho, el ejercicio 2025 fue especialmente brillante para el valor, con una revalorización superior al 124%.

Un aspecto destacado es que, pese a que los niveles de sobrecompra se han mantenido elevados durante un periodo prolongado, esto no ha supuesto un freno para la continuidad del movimiento alcista. En el gráfico del banco todavía pueden apreciarse varios huecos al alza que no han sido cerrados y que han dado paso a una prolongación de la tendencia.

Evolución de las acciones de BBVA Eduardo Bolinches TradingView

Además, se puede trazar una doble directriz alcista, la segunda con una mayor pendiente y con origen en la zona de los 16,35 euros aproximadamente, que ha dado paso al último tramo de subidas del valor.

Este último impulso ha permitido a BBVA situarse por encima de referencias técnicas clave, como la superación de los 20,09 euros por acción y de la resistencia situada en la zona de los 21 euros por título. Este movimiento ha derivado en una continuidad alcista y en la consecución de nuevos máximos históricos en formato intradiario en la jornada de ayer, en los 21,74 euros por acción.

Con este escenario sobre la mesa, puede deducirse que BBVA se encuentra en un buen momento técnico. La tendencia alcista sigue su curso y la caída que está registrando en la sesión de hoy encaja dentro de un ajuste correctivo normal en una estructura de fondo que continúa siendo positiva.

Atendiendo a los niveles técnicos más relevantes, el primer soporte horizontal se sitúa en los 21,01 euros por acción, un nivel en el que previsiblemente podría detenerse el actual movimiento correctivo.

En caso de que este soporte no frene la caída, la tendencia no se vería comprometida mientras BBVA no pierda la zona de los 20,65 euros. Solo entonces se rompería la secuencia de mínimos crecientes y el valor podría tender a buscar niveles próximos a los 20 euros por acción. Mientras esto no ocurra, BBVA seguirá siendo alcista en el corto, medio y largo plazo.

Por tanto, si ya contamos con títulos de BBVA en cartera, no deberíamos permitir que el precio caiga por debajo de los 20,65 euros, y la estrategia sería mantener. Para quienes no sean accionistas, el banco solo ofrece una entrada en el lado alcista con cierres por encima de los máximos de la sesión de ayer, es decir, por encima de los 21,74 euros.

En ese caso, BBVA volvería a situarse en subida libre técnica y absoluta, generando una señal de entrada. La orden de protección debería colocarse a no más de un 3% por debajo del precio de entrada, vigilando además que el tamaño de la posición no supere un tercio de lo que habitualmente se destina a un valor de estas características.