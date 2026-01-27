Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 lidera las ganancias europeas y cierra la sesión por encima de los 17.800 por primera vez en la historia

- El Ibex 35 sube un 0,7% y alcanza los 17.804 puntos al término de la sesión de este martes. El principal índice español cierra por primera vez en la historia por encima de la cota de los 17.800 y lidera las ganancias europeas.

- Las ganancias del Ibex han estado impulsadas principalmente por las alzas de Solaria, Rovi y la banca. El indicador español no ha logrado firmar máximos intradiarios, situados en los 17.833,5 enteros.

- Las principales bolsas europeas también se han teñido de verde. Los avances van del 0,02% al 0,7%. Sólo se ha desmarcado el Dax alemán, que ha caído un 0,28%.

- En Wall Street se vive una jornada en signo mixto. El Dow Jones baja un 0,61%, mientras que el S&P 500 suma un 0,52% y el Nasdaq Composite se impulsa en torno a un 1%.

- Este martes comienza la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El mercado ha descartado casi totalmente que la institución recorte los tipos de interés.

- La rueda de prensa posterior al encuentro será una de las últimas que dará el presidente de la institución, Jerome Powell, cuyo mandato termina el 15 de mayo. Pendientes de quién será su sucesor, los inversores estarán muy atentos a su tono sobre inflación, crecimiento y la senda futura de los tipos.

- En los próximos días muchas grandes compañías de Wall Street presentarán sus resultados de 2025. Entre ellas destacan cuatro de los llamados Siete magníficos: Microsoft, Meta Platforms, Tesla y Apple.

- A la espera de la Fed y las grandes tecnológicas estadounidenses, en Wall Street se cotizan las cuentas de American Airlines, General Motors, Boeing, United Parcel Service y UnitedHealth Group.

- UnitedHealth se hunde un 17,5%. El Gobierno de EEUU ha propuesto subir casi nada (solo un 0,09%) las tarifas que paga a las aseguradoras por los planes Medicare Advantage para 2027, muy por debajo de lo que el sector esperaba.

- Además, LVMH publicará sus resultados al cierre de la sesión en Europa.

- El precio del petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, roza la barrera de los 66 dólares, pero le cuesta estirar la reacción alcista para atacar los máximos del pasado 14 de enero.

- El precio del oro está totalmente disparado. El metal precioso superó por primera vez en su historia la barrera de los 5.000 dólares por onza y continúa luchando por seguir subiendo.

- Las tensiones geopolíticas siguen apoyando al metal precioso, con Corea del Sur como último foco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya elevado los aranceles recíprocos del 15% al 25% por el retraso en ratificar el acuerdo comercial del 30 de julio de 2025.

- El euro se consolidaba este martes por encima de los 1,19 dólares, alcanzando su mejor cruce frente al billete verde desde junio de 2021.

- El bitcoin intenta no perder la base de la canalización en la que se encuentra desde mediados del pasado mes de noviembre, en los 84.280 dólares.