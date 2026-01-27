Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 lidera las ganancias europeas y cierra la sesión por encima de los 17.800 por primera vez en la historia
El selectivo de la Bolsa española ha marcado nuevos máximos históricos al término de una jornada.
LAS CLAVES
- 17:48 Así cierra el Ibex 35
- 16:00 La confianza del consumidor en EE. UU. cae en enero
- 15:41 Así abre Wall Street
- 15:00 Los precios de la vivienda en EE. UU. moderan su avance en noviembre
- 10:10 Analizamos el comportamiento de Laboratorios Rovi
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:47 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:09 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:38 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 sube un 0,7% y alcanza los 17.804 puntos al término de la sesión de este martes. El principal índice español cierra por primera vez en la historia por encima de la cota de los 17.800 y lidera las ganancias europeas.
- Las ganancias del Ibex han estado impulsadas principalmente por las alzas de Solaria, Rovi y la banca. El indicador español no ha logrado firmar máximos intradiarios, situados en los 17.833,5 enteros.
- Las principales bolsas europeas también se han teñido de verde. Los avances van del 0,02% al 0,7%. Sólo se ha desmarcado el Dax alemán, que ha caído un 0,28%.
- En Wall Street se vive una jornada en signo mixto. El Dow Jones baja un 0,61%, mientras que el S&P 500 suma un 0,52% y el Nasdaq Composite se impulsa en torno a un 1%.
- Este martes comienza la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El mercado ha descartado casi totalmente que la institución recorte los tipos de interés.
- La rueda de prensa posterior al encuentro será una de las últimas que dará el presidente de la institución, Jerome Powell, cuyo mandato termina el 15 de mayo. Pendientes de quién será su sucesor, los inversores estarán muy atentos a su tono sobre inflación, crecimiento y la senda futura de los tipos.
- En los próximos días muchas grandes compañías de Wall Street presentarán sus resultados de 2025. Entre ellas destacan cuatro de los llamados Siete magníficos: Microsoft, Meta Platforms, Tesla y Apple.
- A la espera de la Fed y las grandes tecnológicas estadounidenses, en Wall Street se cotizan las cuentas de American Airlines, General Motors, Boeing, United Parcel Service y UnitedHealth Group.
- UnitedHealth se hunde un 17,5%. El Gobierno de EEUU ha propuesto subir casi nada (solo un 0,09%) las tarifas que paga a las aseguradoras por los planes Medicare Advantage para 2027, muy por debajo de lo que el sector esperaba.
- Además, LVMH publicará sus resultados al cierre de la sesión en Europa.
- El precio del petróleo Brent, la variedad de referencia en Europa, roza la barrera de los 66 dólares, pero le cuesta estirar la reacción alcista para atacar los máximos del pasado 14 de enero.
- El precio del oro está totalmente disparado. El metal precioso superó por primera vez en su historia la barrera de los 5.000 dólares por onza y continúa luchando por seguir subiendo.
- Las tensiones geopolíticas siguen apoyando al metal precioso, con Corea del Sur como último foco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya elevado los aranceles recíprocos del 15% al 25% por el retraso en ratificar el acuerdo comercial del 30 de julio de 2025.
- El euro se consolidaba este martes por encima de los 1,19 dólares, alcanzando su mejor cruce frente al billete verde desde junio de 2021.
- El bitcoin intenta no perder la base de la canalización en la que se encuentra desde mediados del pasado mes de noviembre, en los 84.280 dólares.
-
Diglo (Banco Santander) pone en venta 40 millones de euros de préstamos dudosos
Diglo, servicer de Banco Santander, ha puesto a la venta 40 millones de euros en préstamos dudosos a través de su portal web de Venta de Crédito, según ha informado a través de un comunicado.
La compañía cuenta ya con 258 préstamos improductivos (non-performing loans o NPLs) publicados en su plataforma, lo que, según defiende, suponen "oportunidades de inversión" en créditos hipotecarios respaldados por inmuebles residenciales, comerciales e industriales por toda España.
Diglo explica que, hasta ahora, la inversión en préstamos impagados con garantía hipotecaria estaba reservada para inversores especializados, pero que a través de su plataforma lo pueden hacer tanto inversores institucionales como particulares.
Los créditos disponibles en la plataforma web, que lleva activa desde mediados de 2025, incluyen cesiones de remates judiciales y créditos hipotecarios, con descuentos sobre el valor de mercado, lo que puede ofrecer "rentabilidades atractivas" a medio plazo sobre activos tangibles.
-
Revolut lanza operaciones bancarias completas en México, acelerando su expansión global
A partir de hoy, los clientes que deseen unirse a Revolut Bank en México sólo tienen que descargar la aplicación y seguir el proceso de incorporación.
El lanzamiento en México sienta un precedente para la futura expansión de Revolut en otros mercados de alto crecimiento.
Revolut Bank SA IBM es el primer banco de Revolut lanzado fuera del continente europeo.
-
Besant Capital adquiere el histórico Hotel Suecia en Madrid a un fondo de pensiones alemán
Besant Capital ha anunciado la adquisición a un fondo de pensiones alemán gestionado por Feuring Hotelconsulting GmbH del edificio en el que actualmente se ubica el hotel NH Collection Suecia, en la calle Marqués de Riera, 4.
La operación se enmarca en la estrategia de Besant Capital de invertir más 500 millones de euros en activos únicos del segmento lujo en el centro de Madrid.
Inaugurado en 1956, por la familia real sueca, el edificio fue un emblemático punto de encuentro de la comunidad sueca en Madrid y de grandes figuras literarias como Ernest Hemingway, Julio Cortázar y Ernesto Sábato.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,79% en los 17.819 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Solaria (+2,58%), Laboratorios Rovi (+1,86%) y BBVA (+1,85%).
Las mayores caídas son para: Cellnex (-2,89%), Amadeus (-1,78%) y Telefónica (-1,30%).
-
Nueva vuelta a máximos del día
El índice español logra reaccionar tras la última corrección y encara de nuevo los máximos de la jornada. El cierre se antoja interesante.
-
UnitedHealth (-18,89%) se hunde y lidera las caídas del Dow Jones
UnitedHealth se desploma casi un 19%, convirtiéndose en el valor más bajista del Dow Jones Industriales en la sesión.
En la parte alta de la tabla, Apple es el que lidera las subidas de este índice con un avance del 1,86%, seguido de Microsoft con un 1,71% y Cisco Systems que suma un 1,58%.
-
Atención al euro que se dispara y toca máximos desde junio de 2021
El euro avanza un 0,79% hasta situarse en 1,1968 dólares, alcanzando niveles no vistos desde junio de 2021.
La moneda única supera resistencias clave y muestra un fortalecimiento significativo frente al dólar, en una jornada marcada por el impulso alcista de la divisa europea.
-
El Ibex 35 corrige tras quedar cerca de máximos históricos
El Ibex 35 inicia una fase de ajuste desde los máximos del día y pierde la zona de los 17.800 puntos.
Las subidas están lideradas por Solaria, Laboratorios Rovi y BBVA, mientras que Cellnex y Amadeus registran descensos del 3,04% y 1,53%, respectivamente. Los alcistas siguen dominado a pesar de todo.
-
Actividad manufacturera y de servicios de Richmond muestran moderación en enero
Los índices de Richmond reflejan una moderación de la actividad en enero.
El índice del sector servicios se sitúa en -3 frente a -6 anterior, mientras el índice manufacturero marca -6, ligeramente mejor que el -7 previo.
Los envíos manufactureros avanzan hasta -5 desde -11, señalando una mejora en los pedidos pese a que el sector sigue en contracción.
-
La confianza del consumidor en EE. UU. cae en enero
El índice de confianza del consumidor de The Conference Board se situó en 84,5 puntos en enero, por debajo de los 90,6 del mes anterior y del 89,1 estimado.
La caída refleja un descenso en el optimismo de los hogares estadounidenses sobre la situación económica y las expectativas de gasto.
-
El ETF de la plata registra un volumen récord y supera al oro
El mayor fondo de inversión que sigue el precio de la plata alcanzó ayer un volumen de operaciones de 39.400 millones de dólares, muy por encima de su récord anterior.
Aunque no superó al SPY, que refleja un índice completo de acciones, sí superó ampliamente al fondo equivalente de oro, mostrando la fuerte actividad y el interés por la plata en el mercado.
-
El Ibex 35, a un paso de sus máximos históricos
El Ibex 35 está a un paso de alcanzar los máximos históricos vigentes, es decir, los que se registraron en formato intradiario en la jornada del 14 de enero en los 17.833 puntos.
Las alzas son cada vez más importantes y en estos momentos rondan el 0,80%, en los 17.821 puntos, con una clara aceleración de la subida.
-
Así abre Wall Street
-
El selectivo español roza los 17.800 puntos a la espera de la apertura americana
El Ibex 35 alcanza la zona de los 17.800 puntos, niveles no vistos desde el pasado 14 de enero, recuperando prácticamente todo lo cedido en el último tramo bajista.
Los máximos históricos quedan a un solo paso, mientras el índice avanza un 0,66% en la antesala de la apertura de Wall Street.
-
El índice de precios de la vivienda en EE. UU. acelera en noviembre
El índice de precios de la vivienda se sitúa en 439,3 puntos en noviembre, frente a los 436,8 puntos del mes anterior.
En tasa mensual, los precios avanzan un 0,6%, por encima del 0,3% previo y del 0,4% esperado, mostrando un repunte del mercado inmobiliario estadounidense.
-
Los precios de la vivienda en EE. UU. moderan su avance en noviembre
El índice S&P/Case-Shiller Composite-20 muestra un incremento interanual del 1,4% en noviembre, frente al 1,2% anterior y ligeramente por encima del 1,3% previsto.
En tasa mensual, los precios se mantienen sin cambios, con una variación del 0,0%, tras la caída del -0,3% del mes previo, confirmando una fase de estabilización en el mercado inmobiliario estadounidense.
-
Iberdrola y Metrovacesa se alían para impulsar la electrificación sostenible de la obra nueva
Iberdrola y Metrovacesa han avanzado en la electrificación sostenible de la vivienda de nueva construcción mediante una alianza estratégica orientada a transformar el modelo residencial, que incluye puntos de recarga y autoconsumo, según han informado este martes ambas compañías en un comunicado conjunto.
-
Nuevos máximos intradía para el selectivo español
El Ibex 35 alcanza nuevos máximos del día en los 17.750 puntos y amplía las subidas al 0,41%, en una continuidad del impulso alcista.
La banca en su conjunto ocupa desde la segunda hasta la octava posición de la tabla, mientras Laboratorios Rovi se mantiene como el valor más alcista, con una ganancia del 1,51%, liderando el movimiento del selectivo.
-
Las ventas mayoristas de Canadá repuntan con fuerza en diciembre
Las ventas mayoristas de Canadá registran un avance mensual del 2,1% en diciembre, frente al descenso del -1,8% del mes anterior.
El dato apunta a una recuperación de la actividad en el sector mayorista, apoyando una mejora del tono económico al cierre del año.