Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,8%) roza los 17.700 puntos con el impulso de la banca
El selectivo lidera las alzas en una sesión positiva en Europa. La debilidad del dólar empuja al oro por encima de los 5.000 billetes verdes y al euro por encima de los 1,19.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,78% con la que alcanza los 17.680 puntos. El selectivo sólo ha logrado cerrar por encima de los 17.700 puntos una única jornada en toda su historia, la del pasado 16 de enero.
- Las mayores alzas del índice son las de Bankinter (+2,91%), CaixaBank (+1,87%), Unicaja (+1,86%) y Santander (+1,64%). Amadeus (-1,43%), Acerinox (-1,37%) e Inditex (-1,13%) sufren las mayores pérdidas.
- Las principales bolsas europeas, con la excepción del Cac 40 francés, terminan el día con subidas. Sin embargo, los avances son inferiores a los del Ibex 35.
- En Wall Street, el Dow Jones repunta un 0,28%; el S&P 500, un 0,56% y el Nasdaq Composite, un 0,69%.
- Los mercados se enfrentan a los rumores de que la Reserva Federal (Fed) y el Banco de Japón podrían intervenir de manera conjunta para salvar el yen. La moneda japonesa encadena un gran repunte después de acumular importantes caídas.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, intenta colocarse por encima de la media móvil de largo plazo que se encuentra en los 65,35 dólares. El crudo WTI de Texas también sube, hasta los 61,18 dólares por barril.
- El precio del oro está totalmente disparado. El metal precioso ha superado por primera vez en su historia la barrera de los 5.000 dólares por onza y continúa volando por encima de los 5.100 dólares.
- El euro ha tocado los 1,19 dólares por primera vez desde el pasado septiembre.
- El bitcoin intenta no perder la base de la canalización en la que se encuentra desde mediados del pasado mes de noviembre en los 84,280 dólares.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de menos a más, en la que el Ibex 35 fue el índice europeo que mejor comportamiento mostró durante toda la sesión.
El índice español protagonizó una remontada destacable, registrando un mínimo intradía en 17.561 puntos y un máximo en 17.722 puntos. El signo positivo predominó durante la primera sesión de la semana.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,85% en los 17.693 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Bankinter (+2,66%), Unicaja Banco (+2,01%) y Banco Santander (+1,73%).
Las mayores caídas son para: Acerinox (-1,64%), IAG (-1,24%) y Amadeus (-0,97%).
Apple, Cisco y The Travelers son los más alcistas del Dow Jones
En estos instantes, y si echamos la mirada al Dow Jones de industriales, veremos que Apple lidera los avances con una subida del 2,74%. Le sigue Cisco que suma un 2,58% y en tercera posición tenemos a The Travelers con avances del 1,55%.
En la parte baja de la tabla, UnitedHealth es el farolillo rojo con un descenso del 2,25%. Le sigue 3M que cae un 1,16% y Merck&Co cede un 0,91%.
CoreWeave se dispara tras recibir una inversión de 2.000 millones de Nvidia
Las acciones de CoreWeave se disparan un 12% este lunes en Wall Street después de que la empresa anunciara que ha recibido una inversión de 2.000 millones de dólares por parte de Nvidia, con el objetivo de expandir los centros de datos de inteligencia artificial (IA).
Ibex 35 pierde los 17.700 puntos
El Ibex 35 inicia un ajuste correctivo desde los máximos de la sesión y pierde los 17.700 puntos por la presión bajista, aunque sigue avanzando un 0,73%.
Bankinter, Unicaja Banco y Banco Santander lideran las subidas, manteniendo el predominio de los números verdes en el parqué.
Actividad manufacturera en EE. UU. mejora según la Fed de Dallas
El índice de negocios manufacturero de la Fed de Dallas para enero se sitúa en -1,2, frente al -11,3 anterior, mostrando una mejora significativa en el sector industrial y señales de menor contracción en la actividad económica del suroeste estadounidense.
El euro rompe los 1,18 dólares y se acerca a los máximos de septiembre
Atención al Ibex 35 que amplía ganancias al 1,02%
El Ibex 35 suma 178 puntos desde el cierre anterior y mantiene la mayoría de valores en positivo, con solo siete en rojo, encabezados por Amadeus (-1,25%).
La banca y algunos valores energéticos como Endesa e Iberdrola dominan la parte alta de la tabla, impulsando el avance del selectivo español.
El selectivo español espera la apertura americana en zona de máximos intradía
El Ibex 35 se sitúa en 17.644 puntos, con un avance del 0,57%, consolidando la zona de máximos intradía y mostrando un comportamiento sólido antes de la apertura del mercado americano.
La banca y los valores cíclicos siguen liderando las subidas, reforzando el tono positivo del selectivo.
Francia coloca deuda a corto y medio plazo con tipos estables
Las subastas de deuda francesa a 3, 6 y 12 meses se cierran con tipos del 2,021%, 2,045% y 2,084% respectivamente, reflejando estabilidad en los costes de financiación a corto y medio plazo.
-
Wall Street anticipa suaves ventas en una semana marcada por la Fed y las big tech
Wall Street anticipa suaves ventas este lunes tras poner fin a una semana bajista marcada por las tensiones geopolíticas y el giro de Donald Trump después de anunciar un "marco para un futuro acuerdo" con la OTAN sobre Groenlandia y retirar los aranceles impuestos a ocho países europeos.
Ahora, los inversores, y sin perder de vista cualquier movimiento o comentario del presidente estadounidense, centran su mirada en la reunión de la Reserva Federal (Fed) y los resultados de las grandes tecnológicas.
El Ibex 35 corrige pero mantiene el tono positivo
El Ibex 35 entra en una fase de ajuste intradía y vuelve a tantear la zona de los 17.600 puntos, alejándose más de 50 puntos de los máximos de la sesión.
Aun así, el selectivo mantiene los números verdes con una subida del 0,34%.
La actividad de la Fed de Chicago marca el pulso de la economía
El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago correspondiente a noviembre ofrece una referencia clave sobre el estado de la economía estadounidense, al medir el comportamiento agregado de producción, empleo, consumo y condiciones financieras.
Los pedidos de bienes duraderos en EE. UU. superan previsiones en noviembre
Los pedidos subyacentes avanzan un 0,5% frente al 0,3% esperado, mientras el dato general se dispara un 5,3%, muy por encima del 3,1% previsto y frente a la caída del -2,1% del mes anterior, mostrando un fuerte impulso de la actividad industrial.
Nvidia redobla su apuesta por la IA con otra inversión millonaria
Nvidia invierte 2.000 millones de dólares adicionales en CoreWeave para acelerar la expansión de más de 5 gigavatios de capacidad de computación en IA de aquí a 2030.
La compañía adquiere acciones a 87,20 dólares y ofrecerá nuevos productos, incluida una nueva CPU, además de comprometer más de 6.000 millones de dólares en servicios hasta 2032, reforzando su dominio en el ecosistema de inteligencia artificial.
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura
Así viene Wall Street en preapertura:
Tesla: -0,77% en 445,60 dólares.
Micron: -1,31% en 394,40 dólares.
Nvidia: -0,64% en 186,51 dólares.
Meta Platforms: +0,54% en 662,29 dólares.
Apple: +1,56% en 251,87 dólares.
Intel: -1,77% en 44,27 dólares.
Microsoft: +0,11% en 466,48 dólares.
Home Depot: -0,13% en 383,28 dólares.
AMD: -1,67% en 255,55 dólares.
Broadcom: -0,39% en 318,80 dólares.
Resumen a media sesión
Los índices europeos se mueven con comportamiento dispar y muestran falta de dirección clara, con un Ibex 35 que se desmarca al subir un 0,51%.
Los futuros de Wall Street anticipan una apertura ligeramente bajista, mientras el petróleo consolida niveles y el oro y la plata suben con fuerza, alrededor del 2% y del 6% respectivamente, marcando nuevos máximos históricos.
Bitcoin no logra romper los 88.000 dólares
Los futuros americanos vienen con ligeros descensos
Los futuros de los principales índices de Wall Street vienen con descensos ligeros adelantando una apertura bajista para esta tarde.
Así están:
Futuro del Dow Jones: -0,01% en 49.098 puntos.
Futuro del S&P 500: -0,06% en 6.911 puntos.
Futuro del Nasdaq 100: -0,16% en 25.564 puntos.
-
México registra ligera mejora en el desempleo de diciembre
La tasa de desempleo no desestacionalizada bajó al 2,40% en diciembre frente al 2,70% anterior, mientras la tasa ajustada se situó en 2,60%, también por debajo del mes previo, reflejando una ligera mejora en el mercado laboral mexicano.