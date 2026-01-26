Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,8%) roza los 17.700 puntos con el impulso de la banca

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,78% con la que alcanza los 17.680 puntos. El selectivo sólo ha logrado cerrar por encima de los 17.700 puntos una única jornada en toda su historia, la del pasado 16 de enero.

- Las mayores alzas del índice son las de Bankinter (+2,91%), CaixaBank (+1,87%), Unicaja (+1,86%) y Santander (+1,64%). Amadeus (-1,43%), Acerinox (-1,37%) e Inditex (-1,13%) sufren las mayores pérdidas.

- Las principales bolsas europeas, con la excepción del Cac 40 francés, terminan el día con subidas. Sin embargo, los avances son inferiores a los del Ibex 35.

- En Wall Street, el Dow Jones repunta un 0,28%; el S&P 500, un 0,56% y el Nasdaq Composite, un 0,69%.

- Los mercados se enfrentan a los rumores de que la Reserva Federal (Fed) y el Banco de Japón podrían intervenir de manera conjunta para salvar el yen. La moneda japonesa encadena un gran repunte después de acumular importantes caídas.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, intenta colocarse por encima de la media móvil de largo plazo que se encuentra en los 65,35 dólares. El crudo WTI de Texas también sube, hasta los 61,18 dólares por barril.

- El precio del oro está totalmente disparado. El metal precioso ha superado por primera vez en su historia la barrera de los 5.000 dólares por onza y continúa volando por encima de los 5.100 dólares.

- El euro ha tocado los 1,19 dólares por primera vez desde el pasado septiembre.

- El bitcoin intenta no perder la base de la canalización en la que se encuentra desde mediados del pasado mes de noviembre en los 84,280 dólares.