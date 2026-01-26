Banco Sabadell: superar los 3,23 euros sentaría las bases para una continuidad del rebote

Superar los 3,23 euros por acción activaría una señal de compra técnica, con objetivos en 3,29 y 3,37 euros, aunque se recomienda controlar el riesgo ante la volatilidad del Ibex 35.

Las acciones del Sabadell acumulan cinco años consecutivos de subidas, con una revalorización de más del 95% en 2025 y máximos históricos recientes.

El nuevo modelo de banca privada ha integrado a clientes de banca personal y aumentado un 50% los activos gestionados y el número de clientes.

Banco Sabadell ha triplicado el beneficio de su banca privada en tres años y gestiona más de 72.500 millones de euros para 142.000 clientes, un 13% más que en 2024.

El Ibex 35 cerró la semana anterior con un retroceso del 0,94%, hasta los 17.544 puntos, tras varias sesiones condicionadas por las fricciones entre EE. UU. y la UE, visibles en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). Hoy lunes, el índice buscará anular la caída del pasado viernes. En este contexto, destacamos el comportamiento de las acciones del Banco Sabadell.

Hay un hecho relevante que los inversores no están pasando por alto, y es que Banco Sabadell ha triplicado en tres años el beneficio de su división de banca privada y busca nuevas palancas para sostener el ritmo de crecimiento alcanzado, en un entorno de transformación profunda de su modelo de gestión de clientes de mayor patrimonio.

A cierre de 2025, la entidad supera los 72.500 millones de euros bajo gestión, correspondientes a unos 142.000 clientes, lo que supone un 13% más que en 2024 y un avance muy significativo en el conjunto del trienio.

El nuevo modelo ha integrado en banca privada a clientes procedentes de banca personal, reforzando una oferta basada en asesoramiento de mayor valor añadido, y ha permitido elevar en torno a un 50% tanto los activos gestionados como el número de clientes, incluso en un periodo marcado por la opa de BBVA.

Las acciones de Banco Sabadell acumulan cinco ejercicios consecutivos de subidas, que se han ido acentuando en los dos últimos. Durante 2025, el valor obtuvo una revalorización de más del 95%.

Desde el punto de vista técnico, se trata de un valor claramente alcista en el corto, medio y largo plazo. Si nos centramos en el último ejercicio, se observa una pauta muy definida de mínimos y máximos crecientes que ha impulsado progresivamente el precio, acompañada además por un volumen de negociación constante.

El conjunto de sus tres medias móviles más representativas, de corto, medio y largo plazo, ha acompañado el movimiento oscilatorio hasta alcanzar un máximo histórico intradiario el pasado 6 de enero, en los 3,44 euros por acción.

Evolución de las acciones de Banco Sabadell Eduardo Bolinches TradingView

Desde los mínimos registrados en el mes de junio, puede trazarse una directriz alcista que ha servido de apoyo en cada fase de ajuste, consolidando una estructura de mínimos crecientes muy clara en el valor.

Actualmente, teniendo en cuenta sus indicadores técnicos, los títulos de Banco Sabadell se aproximan a niveles importantes de sobreventa que podrían propiciar algún tipo de rebote técnico, en función de las zonas clave de soporte a las que se enfrenta.

En el gráfico se identifica una zona de soporte relevante en torno a los 3,15 euros por acción, desde la que se ha producido un rebote que trata de neutralizar la presión bajista ejercida desde los máximos históricos.

En niveles actuales de cotización confluyen además las medias móviles de corto y medio plazo, que están actuando como freno al rebote y constituyen importantes resistencias dinámicas que están frenando el avance del precio.

En este contexto, es razonable pensar que, una vez concluido el último tramo correctivo, el valor trate de reanudar el rebote, lo que podría favorecer nuevos avances a corto plazo.

La superación de la media móvil de corto plazo, es decir, dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de los 3,23 euros por acción, activaría una señal de compra de carácter técnico. Esta señal permitiría fijar un primer objetivo en la resistencia horizontal situada en los 3,29 euros por título.

Por encima de este nivel, el valor presenta pocos obstáculos relevantes hasta la zona de los 3,37 euros, que se configura como la siguiente referencia en cuanto a objetivos, aunque esta vez de medio plazo.

En cualquier caso, y teniendo en cuenta la volatilidad que muestra su índice de referencia, el Ibex 35, resulta recomendable preservar el control del riesgo mediante una orden de protección que limite la pérdida a un máximo del 3,5% desde el nivel de entrada, con un posicionamiento inicial equivalente a un tercio del tamaño habitual para un valor de estas características.