El Ibex 35 corta su racha de ocho semanas consecutivas en positivo al caer un 0,94% por la crisis de Groenlandia

El oro y la plata marcaron máximos históricos como refugio, mientras el euro se revalorizó frente al dólar y el bitcoin retrocedió un 5,7%.

Los valores más castigados fueron IAG, Acerinox y Mapfre, mientras que Solaria, Amadeus y Telefónica lideraron las subidas.

La amenaza de nuevos aranceles de EEUU a Europa y las tensiones políticas han disparado la aversión al riesgo de los inversores.

El Ibex 35 rompe su racha de ocho semanas al alza y cae un 0,94% por la crisis arancelaria vinculada a Groenlandia.

El Ibex 35 ha roto su racha de ocho semanas consecutivas al alza, la mejor desde abril, con un retroceso semanal del 0,94%, en buena medida lastrado por el sobresalto arancelario vinculado a Groenlandia.

El descenso llega después de una escalada casi ininterrumpida desde noviembre, lo que convierte esta pausa en la primera toma de beneficios seria en dos meses.

El telón de fondo de la semana en los mercados ha sido político y tiene nombre propio: Groenlandia.

La amenaza de nuevos aranceles desde Washington a varios aliados europeos, vinculada a las exigencias de la Casa Blanca sobre ese enclave estratégico, disparó la aversión al riesgo a comienzos de semana y cortó en seco la inercia alcista de las bolsas.

El posterior paso atrás de Donald Trump y el anuncio de un marco de entendimiento con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, relajaron parcialmente las tensiones, pero no evitaron que los inversores aprovecharan para recoger beneficios.

El “marco para un futuro acuerdo” es un principio de entendimiento para reforzar la presencia militar de EEUU y la OTAN en la isla y el Ártico, sin tocar la soberanía danesa, a cambio de que Trump congele por ahora los aranceles a varios países europeos.

Sólo este viernes el selectivo se ha dejado un 0,67%, hasta los 17.544,4 puntos. Las caídas de la sesión, junto con las del martes, han inclinado definitivamente la balanza semanal hacia el rojo.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

La presión ha sido generalizada. IAG (-2,85%), Acerinox (-2,35%) y Mapfre (-2,35%) han concentrado parte del castigo, mientras sólo ocho valores han logrado escapar, con Solaria (+3,11%), Amadeus (+1,74%) y Telefónica (+1,51%) liderando las subidas.

El movimiento semanal ha dejado un mapa muy claro de ganadores y perdedores dentro del índice.

En el lado positivo han destacado ArcelorMittal (+9%), Puig (+3,6%) y Fluidra (+2,9%). Entre los descensos semanales más abultados figuran Mapfre (-9,5%), Indra (-3,9%) y Redeia (-3,9%).

El mal tono no ha sido exclusivo de la bolsa española. Todas las grandes plazas europeas -con la excepción del Dax alemán- han cerrado la semana en negativo, con descensos en la sesión del viernes de entre el 0,1% y el 0,9%.

En el acumulado, el FTSE Mib italiano ha perdido un 2,3%; el Dax, un 1,7%; el Cac 40 francés, un 1,6%, y el FTSE 100 británico, un 0,9%.

El Euro Stoxx 50 ha cedido un 1,48% y el Stoxx 600, un 1,14%.

La secuencia ha sido clara: fuerte venta al inicio de la semana tras el órdago arancelario de Estados Unidos y cierto alivio posterior cuando Trump ha anunciado un preacuerdo sobre Groenlandia y ha suspendido los planes de nuevas tasas.

Al otro lado del Atlántico, el impacto ha sido más contenido, pero igualmente visible. La sesión de este viernes tenía signo mixto en Wall Street, pero el Dow Jones y el S&P 500 se encaminaban a cerrar la semana en rojo. La excepción parecía ser el Nasdaq Composite.

​Donde sí se ha notado con claridad el golpe ha sido en el dólar. La moneda estadounidense ha sido castigada, y el euro ha encadenado su mejor semana desde junio del año pasado, con una revalorización de alrededor del 1,3% frente al billete verde hasta la zona de 1,175.

Ese movimiento responde a dos fuerzas. Por un lado, la percepción de que la Casa Blanca ha tenido que recular y ceder terreno en la negociación de Groenlandia, debilitando algo la imagen de fortaleza estadounidense.

Por otro lado, el mercado descuenta que una nueva escalada arancelaria dañaría más a la economía de Estados Unidos justo cuando su política monetaria está en una fase muy delicada.

El oro y los 5.000 dólares

Si las bolsas y las divisas han oscilado al ritmo de los titulares, los activos refugio han lanzado un mensaje nítido: los inversores están pagando por protección.

Oro y plata se han disparado al calor de las tensiones políticas, mientras que el petróleo ha seguido su propia dinámica, más ligada al ciclo y al mapa energético.

El oro ha marcado máximos históricos y se acercaba a los 5.000 dólares por onza, un nivel que algunos de los grandes bancos de inversión señalaban como objetivo para 2026 y que el mercado empieza a ver como algo cada vez menos lejano.

La subida semanal, del 7,66%, era la más intensa desde marzo de 2020, cuando el estallido de la pandemia de la Covid-19 disparó la demanda de activos seguros. Entonces el alza fue del 8%, una referencia que ayuda a calibrar el nivel actual de nerviosismo.

La plata también ha marcado nuevos máximos históricos, en su caso al superar los 100 dólares por onza. En la semana subía más de un 11%.

El petróleo encadenaba su quinta semana consecutiva en positivo. El Brent, la variante de referencia en Europa, sumaba un 2,51%, mientras que el West Texas de Estados Unidos se revalorizaba un 2,66%.

En la subida semanal mucho tiene que ver el repunte de este viernes. La calidad europea avanzaba un 2,62%, hasta los 65,74 dólares por barril y la estadounidense un 2,95%, hasta los 61,11 dólares.

El contraste con el comportamiento del bitcoin es evidente. La criptomoneda se ha asentado por debajo de los 90.000 dólares, con una caída del 5,7% en la semana, lo que sugiere que parte del capital más especulativo está migrando desde el universo cripto hacia refugios tradicionales como el oro y la plata.