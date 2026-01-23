Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,67) pierde su racha de ocho semanas en verde y cierra por debajo de los 17.600

- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 0,67%, hasta los 17.544,4 puntos. El descenso semanal es del 0,94% y con él, el selectivo de la Bolsa pierde su racha de semanas consecutivas al alza.

- Las principales bolsas europeas también ven el rojo a término de la jornada. Solo el Dax alemán se salva, alzándose un leve 0,17%

- Wall Street vive una jornada en signo mixto. El Dow Jones es el único que pierde y desciende un 0,52%. El S&P 500 se alza un 0,13%, y el Nasdaq Composite gana un 0,56%.

- Las bolsas occidentales caen a pesar de la mayor tranquilidad en el ámbito geopolítico tras el principio de acuerdo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el futuro de Groenlandia y la región ártica.

- A través de dicho acuerdo, EEUU trataría de asegurarse territorio, minerales críticos y un ambicioso proyecto de defensa militar, aunque quedan todos los detalles por definir.

- Con los inversores todavía pendientes de las cuestiones geopolíticas, los analistas de Link Securities ven “complicado” que los principales índices de Europa y Wall Street “sean capaces de revertir hoy las pérdidas acumuladas durante la semana”.

- En enero, el índice PMI compuesto de la zona euro se mantuvo estable en 51,5 puntos, después de que el dato del sector servicios bajara a 51,9 enteros desde los 52,4 de diciembre de 2025, mientras que el PMI manufacturero se situó en 49,4 puntos, frente a los 48,8 del mes anterior.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, intenta colocarse por encima de los 65 dólares. El West Texas estadounidense lucha por hacerse con los 60 dólares.

- El bitcoin intentará por tercera sesión consecutiva reconquistar la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 90.176 dólares.

- El precio del oro se acerca al importante nivel psicológico de los 5.000 dólares, dejando una zona de soportes en los entornos de los 4.982 dólares.

- El par EURUSD prepara el ataque a la zona de los 1,1768 dólares como paso previo al ataque de los 1,18.