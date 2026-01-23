Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,67) pierde su racha de ocho semanas en verde y cierra por debajo de los 17.600
Afectado por la crisis de Groenlandia, el selectivo de la Bolsa española ha acumulado un descenso semanal del 0,94%.
LAS CLAVES
- 17:41 Así cierra el Ibex 35
- 15:56 La actividad empresarial de EE. UU. se mantiene firme en enero
- 15:56 El PMI de servicios de EE. UU. se mantiene estable en enero
- 15:46 Así abre Wall Street
- 10:00 Analizamos el comportamiento de las acciones de Acerinox
- 09:14 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 09:08 Así abre el Ibex 35
- 08:33 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:49 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 0,67%, hasta los 17.544,4 puntos. El descenso semanal es del 0,94% y con él, el selectivo de la Bolsa pierde su racha de semanas consecutivas al alza.
- Las principales bolsas europeas también ven el rojo a término de la jornada. Solo el Dax alemán se salva, alzándose un leve 0,17%
- Wall Street vive una jornada en signo mixto. El Dow Jones es el único que pierde y desciende un 0,52%. El S&P 500 se alza un 0,13%, y el Nasdaq Composite gana un 0,56%.
- Las bolsas occidentales caen a pesar de la mayor tranquilidad en el ámbito geopolítico tras el principio de acuerdo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el futuro de Groenlandia y la región ártica.
- A través de dicho acuerdo, EEUU trataría de asegurarse territorio, minerales críticos y un ambicioso proyecto de defensa militar, aunque quedan todos los detalles por definir.
- Con los inversores todavía pendientes de las cuestiones geopolíticas, los analistas de Link Securities ven “complicado” que los principales índices de Europa y Wall Street “sean capaces de revertir hoy las pérdidas acumuladas durante la semana”.
- En enero, el índice PMI compuesto de la zona euro se mantuvo estable en 51,5 puntos, después de que el dato del sector servicios bajara a 51,9 enteros desde los 52,4 de diciembre de 2025, mientras que el PMI manufacturero se situó en 49,4 puntos, frente a los 48,8 del mes anterior.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, intenta colocarse por encima de los 65 dólares. El West Texas estadounidense lucha por hacerse con los 60 dólares.
- El bitcoin intentará por tercera sesión consecutiva reconquistar la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 90.176 dólares.
- El precio del oro se acerca al importante nivel psicológico de los 5.000 dólares, dejando una zona de soportes en los entornos de los 4.982 dólares.
- El par EURUSD prepara el ataque a la zona de los 1,1768 dólares como paso previo al ataque de los 1,18.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Cuando faltan pocos minutos para que las bolsas europeas cierren sus puertas, el índice español se deja un 0,75% en los 17.530 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Solaria (+2,43%), Amadeus (+1,65%) y Repsol (+0,94%).
Las mayores caídas son para: IAG (-2,89%), Acerinox (-2,53%) y Mapfre (-2,40%).
La plata alcanza los 100 dólares por onza por primera vez en la historia
El metal precioso toca los 100 dólares por onza, marcando un hito histórico en los mercados y subrayando la fuerte demanda y el interés creciente por los activos refugio.
-
El selectivo español intenta alejarse de los mínimos intradía
Los alcistas buscan frenar la presión vendedora y recuperar los 17.500 puntos, nivel clave de las últimas dos horas, mientras el índice español cede un 0,81% hasta 17.520 puntos, con los vendedores aún dominando la sesión.
-
El euro se fortalece y apunta a la zona de 1,18 dólares
La moneda única alcanza los 1,1750 dólares, prolongando el rebote iniciado en la sesión anterior.
Un cierre por encima de este nivel reforzaría las opciones de ataque a los 1,18, tras anular buena parte del tramo bajista previo y consolidar su mejora técnica frente al dólar.
-
Mejora la confianza del consumidor en EE. UU. pese a inflación elevada
Las expectativas de inflación a un año bajan al 4,0%, desde el 4,2% previo, mientras que el índice de expectativas del consumidor sube hasta 57, superando los 55 esperados y los 54,6 anteriores.
El dato apunta a una percepción más favorable sobre la economía, aunque con precios todavía en niveles exigentes.
Las expectativas de inflación en EE. UU. bajan ligeramente en enero
Las expectativas a un año se sitúan en el 4,0%, por debajo del 4,2% previo, mientras que las previsiones a cinco años suben hasta el 3,3%, frente al 3,2% anterior.
Los datos muestran cierta relajación en el corto plazo, aunque con presiones persistentes en el horizonte de medio plazo.
La actividad empresarial de EE. UU. se mantiene firme en enero
El PMI manufacturero se sitúa en 51,9 puntos, en línea con lo esperado, mientras el PMI compuesto alcanza 52,8, ligeramente por encima del dato previo.
La economía estadounidense continúa en zona de expansión, con un crecimiento estable apoyado en el conjunto de los sectores productivos.
El PMI de servicios de EE. UU. se mantiene estable en enero
El índice se sitúa en 52,5 puntos, en línea con el dato previo, aunque por debajo del 52,9 esperado, lo que apunta a una expansión moderada del sector servicios sin aceleración clara al inicio del año.
El selectivo español sigue muy presionado a la baja
El índice pierde, de forma puntual, los 17.500 puntos, aunque los alcistas consiguen recuperarlos rápidamente, con un sesgo aún negativo y solo siete valores en positivo.
Repsol lidera las subidas con un 1,72%, seguida de Amadeus con un 1,30%, mientras IAG continúa como el valor más penalizado con una caída del 3,27%.
Indra firma un acuerdo de colaboración tecnológica con la escudería de Fórmula 1 Alpine
Indra ha firmado un acuerdo de colaboración con el equipo francés de Fórmula 1 BWT Alpine Formula One Team para reforzar la apuesta de ambas organizaciones por la innovación tecnológica, la inteligencia avanzada y la excelencia operativa en el marco del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.
-
Así abre Wall Street
El selectivo español espera la apertura americana en zona de mínimos intradiarios
La presión bajista continúa vigente en el Ibex 35, que aguarda la apertura de Wall Street en plena zona de mínimos de la sesión.
En estos momentos, el índice cede 125 puntos respecto al cierre de ayer, mostrando dudas de cara al cierre semanal, donde se complica que pueda encadenar una novena semana consecutiva de avances.
Leapmotor bate expectativas y apunta a duplicar ventas en España en 2026
La marca china de Stellantis vendió casi 3.000 coches en su primer año completo en España y aspira a las 6.000 matriculaciones empujado por su ofensiva de modelos.
-
Las ventas arrastran al Ibex 35 a marcar nuevos mínimos de la sesión
La presión vendedora amplía la caída al 0,70% y lleva al índice a tantear los mínimos intradía, con una secuencia de máximos y mínimos decrecientes que amenaza la zona de los 17.540 puntos.
Solo siete valores cotizan en positivo, con Amadeus, Solaria e Iberdrola subiendo entre el 1,77% y el 1,08%, mientras IAG y Mapfre lideran los descensos con caídas del 3,35% y 2,70%, respectivamente.
El VIX sigue anclado en zona de baja volatilidad
El índice de volatilidad se mantiene por debajo de los 20 puntos, nivel que llegó a tocar durante la semana, y hoy sube un 1% hasta los 15,87 puntos, mostrando que, pese a las turbulencias económicas y geopolíticas, el mercado continúa sin señales claras de tensión.
-
Las ventas minoristas de Canadá sorprenden al alza en noviembre
Las ventas minoristas avanzan un 1,3% mensual, por encima del 1,2% esperado, mientras que el dato subyacente se dispara un 1,7% frente al 1,0% previsto, tras los retrocesos del mes anterior.
El consumo muestra un repunte claro que da oxígeno al crecimiento a corto plazo.
Unicaja mejora su calificación CDP en 2025 sobre cambio climático
Unicaja ha mejorado su calificación en Climate Change 2025 de CDP (Carbon Disclosure Project), uno de los principales referentes internacionales en divulgación ambiental.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Nvidia: +1,33% en 187,23 dólares.
Tesla: +0,17% en 450,18 dólares.
Intel: -12,89% en 47,32 dólares.
AMD: +2,63% en 260,47 dólares.
Micron: +0,21% en 396,72 dólares.
Broadcom: -4,51% en 320,98 dólares.
Meta Platforms: -0,58% en 643,89 dólares.
Alphabet A: +0,24% en 331,32 dólares.
Microsoft: +0,15% en 451,98 dólares.
Oracle: +0,24% en 180,28 dólares.
Los bajistas atacan de nuevo
Los bajistas vuelven a presionar al índice, que pierde los 17.600 puntos y se aproxima a la zona de mínimos intradiarios, situada a solo 20 puntos de su cotización actual.
La caída se mantiene en torno al 0,60% indicando una sesión todavía dominada por la venta.