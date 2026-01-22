Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una continuidad de la corrección

Se proponen estrategias de entrada y protección para cada uno de los valores destacados, según su evolución más reciente en el mercado.

Valores recomendados para invertir actualmente son Fluidra, Repsol, BBVA y Aena, todos en momentos técnicos clave y con órdenes de protección sugeridas.

El mercado estadounidense experimenta una fuerte subida tras el anuncio de Trump sobre un acuerdo preliminar con la OTAN.

El Ibex 35 logra recuperar los 17.400 puntos tras una sesión volátil, llegando a caer por debajo de los 17.250 puntos antes de repuntar.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Fluidra: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 25,55 euros, colocando una orden de protección por 24,94 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor se ha hecho con la media móvil de medio plazo que pasa por los 15,72 euros, por lo que hemos entrado en el valor y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 15,65 euros en base cierres.

3) BBVA: El valor se hace con los 21 euros, y quedan confirmados con un segundo cierre, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 20,58 euros en base cierres.

4) Aena: El valor está a punto de marcar cierres por encima de los 25,50 euros, por lo que entraremos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 25,08 euros en base cierres.