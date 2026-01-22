Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,28%) mira a los 17.700 puntos con la relajación de las tensiones por Groenlandia

- El Ibex 35 cierra la jornada con una subida del 1,28%, hasta lso 17.663,4 puntos.

- Este jueves ha comenzado la temporada de publicación de resultados en la Bolsa española, con Bankinter dando a conocer sus cifras correspondientes al conjunto del ejercicio 2025.

- La entidad obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros en el conjunto de 2025, lo que supone un incremento del 14,4% en comparación con las ganancias del año anterior.

- Sólo cuatro valores del Ibex 35 se tiñen de rojo: Repsol (-2,76%), Bankinter (1,72%), Redeia (-0,14%) y CaixaBank (-0,12%). Las mayores alzas son las de ArcelorMittal (+6,57%). Puig (+4,42%) y Acerinox (+4,19%).

- Las principales bolsas europeas avanzan entre un 0,1% y un 1,5%.

- En Wall Street, el Dow Jones sube un 0,93%; el S&P 500, un 0,75%, y el Nasdaq Composite, un 1,07%.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha establecido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia, y ha adelantado que levanta los aranceles anunciados para varios países europeos, en medio de las tensiones por las amenazas de anexión del territorio autónomo danés.

- El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 1,1% en el tercer trimestre frente a los tres meses anteriores. En cifras anualizadas, el avance fue del 4,4%, seis décimas más y su mejor marca en dos años.

- El índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos, la estadística escogida por la Reserva Federal (Fed) para monitorizar la inflación, repuntó una décima en noviembre al 2,8% interanual. La variable subyacente se situó en el 2,8%, una décima más.

- Algunos de los miembros del Tribunal Supremo de EEUU se han mostrado bastante escépticos sobre la capacidad de despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, al menos hasta que se resuelva el juicio por las posibles irregularidades que cometió al contratar unas hipotecas.

- “Buenas noticias, por tanto, para la independencia de la Fed y, por ello, para los mercados financieros en su conjunto”, señalan los analistas de Link Securities.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, resta un 1,85%, hasta los 64,03 dólares. El West Texas estadounidense pierde un 1,98%, hasta los 59,42.

- El bitcoin está intentando recuperar la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 90.235 dólares por segunda sesión consecutiva.

- El precio del oro se acercó a los 4.900 dólares ayer antes de una recogida de beneficios que le llevó a cerrar por debajo de los 4.800 puntos que han sido recuperados en la jornada de hoy.

- El par EURUSD sufrió una importante recogida de beneficios, pero logró mantenerse por encima de la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 1,1663.