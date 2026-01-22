Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,28%) mira a los 17.700 puntos con la relajación de las tensiones por Groenlandia
La temporada de publicación de resultados en la bolsa española ha comenzado con las cuentas de Bankinter.
- El Ibex 35 cierra la jornada con una subida del 1,28%, hasta lso 17.663,4 puntos.
- Este jueves ha comenzado la temporada de publicación de resultados en la Bolsa española, con Bankinter dando a conocer sus cifras correspondientes al conjunto del ejercicio 2025.
- La entidad obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros en el conjunto de 2025, lo que supone un incremento del 14,4% en comparación con las ganancias del año anterior.
- Sólo cuatro valores del Ibex 35 se tiñen de rojo: Repsol (-2,76%), Bankinter (1,72%), Redeia (-0,14%) y CaixaBank (-0,12%). Las mayores alzas son las de ArcelorMittal (+6,57%). Puig (+4,42%) y Acerinox (+4,19%).
- Las principales bolsas europeas avanzan entre un 0,1% y un 1,5%.
- En Wall Street, el Dow Jones sube un 0,93%; el S&P 500, un 0,75%, y el Nasdaq Composite, un 1,07%.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha establecido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia, y ha adelantado que levanta los aranceles anunciados para varios países europeos, en medio de las tensiones por las amenazas de anexión del territorio autónomo danés.
- El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 1,1% en el tercer trimestre frente a los tres meses anteriores. En cifras anualizadas, el avance fue del 4,4%, seis décimas más y su mejor marca en dos años.
- El índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos, la estadística escogida por la Reserva Federal (Fed) para monitorizar la inflación, repuntó una décima en noviembre al 2,8% interanual. La variable subyacente se situó en el 2,8%, una décima más.
- Algunos de los miembros del Tribunal Supremo de EEUU se han mostrado bastante escépticos sobre la capacidad de despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, al menos hasta que se resuelva el juicio por las posibles irregularidades que cometió al contratar unas hipotecas.
- “Buenas noticias, por tanto, para la independencia de la Fed y, por ello, para los mercados financieros en su conjunto”, señalan los analistas de Link Securities.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, resta un 1,85%, hasta los 64,03 dólares. El West Texas estadounidense pierde un 1,98%, hasta los 59,42.
- El bitcoin está intentando recuperar la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 90.235 dólares por segunda sesión consecutiva.
- El precio del oro se acercó a los 4.900 dólares ayer antes de una recogida de beneficios que le llevó a cerrar por debajo de los 4.800 puntos que han sido recuperados en la jornada de hoy.
- El par EURUSD sufrió una importante recogida de beneficios, pero logró mantenerse por encima de la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 1,1663.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
Jornada de gran volatilidad para el Ibex 35, especialmente en la segunda mitad de la sesión y tras la apertura de Wall Street, con constantes bandazos al alza y a la baja.
A pesar de ello, y tras la presión en zona de máximos del día, los alcistas reaccionaron a tiempo e impidieron que el Ibex 35 cayera por debajo de la zona de los 17.500 puntos, acercándose de nuevo a los máximos de la jornada.
La sesión mantuvo un sesgo claramente positivo, con los números verdes dominando durante gran parte de la misma.
Cuando faltan pocos minutos para que las bolsas europeas cierren sus puertas, el índice español suma un 1,30% en los 17.677 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: ArcelorMittal (+5,42%), Puig Brands (+4,42%) y Grifols (+3,56%).
Las mayores caídas son para: Repsol (-2,80%), Bankinter (-1,86%) e Inditex (-0,11%).
El Dow Jones avanza con Procter & Gamble liderando las alzas
Procter & Gamble se coloca al frente del Dow Jones con un avance del 2,90%, seguido de American Express con un 1,86% y Amgen con un 1,67%.
En el lado contrario, Merc&CO cae un 1,02%, Walmart un 0,65% e IBM un 0,24%, mostrando ligeros retrocesos entre los rezagados del índice.
Aumenta la volatilidad y el Ibex 35 recupera los 17.600 puntos de nuevo
El selectivo español avanza un 1% hasta los 17.633 puntos, tras una tarde marcada por movimientos de alta volatilidad.
La recuperación refuerza el rebote iniciado desde una zona cercana a los mínimos de la jornada.
Las reservas de gas natural en EE. UU. caen más de lo esperado
Los inventarios de gas natural descienden en 120.000 millones de pies cúbicos, superando la previsión de -90.000 millones y el dato previo de -71.000 millones.
La fuerte extracción refleja una demanda elevada y mantiene la presión sobre los precios del mercado energético.
El euro recupera terreno y supera los 1,17 dólares
La divisa europea muestra alta volatilidad tras rebotar desde la media móvil de 200 periodos cerca de 1,16 dólares y enfrentar rechazo en los 1,1750.
Hoy sube un 0,47%, alcanzando los 1,1728 dólares y anulando el cuerpo de la vela bajista registrada en la sesión anterior.
Última hora: Trump planea presionar por el fin del régimen cubano antes de 2026
La Administración Trump busca replicar la estrategia aplicada en Venezuela para impulsar una transición en Cuba, tras la destitución de Nicolás Maduro.
Funcionarios estadounidenses contactan con actores internos dispuestos a negociar, combinando presión económica, advertencias públicas y coordinación con grupos de exiliados, con el objetivo de desmantelar casi siete décadas de régimen de partido único.
Las bolsas reaccionan a la baja.
Atención que el Ibex 35 sufre rechazo en los 17.700 puntos y cede los 17.600
El selectivo español experimenta un retroceso tras tocar los 17.700 puntos y, tras los últimos datos macroeconómicos, pierde también la cota de los 17.600, reduciendo sus ganancias al 0,71% en una fase de ajuste intradiaria.
La inflación subyacente de EE. UU. se mantiene estable en 2,8%
El índice PCE general y el subyacente interanual se sitúan ambos en el 2,8%, cumpliendo con las expectativas y repitiendo los datos previos.
La cifra confirma la estabilidad de la inflación y refuerza la previsibilidad de la política monetaria estadounidense.
El consumo real de EE. UU. sorprende al alza en noviembre
El gasto personal real crece un 0,3% mensual, por encima del 0,1% esperado, mientras que los ingresos personales avanzan un 0,3%, ligeramente por debajo del 0,4% previsto.
Los datos reflejan un comportamiento sólido del consumo frente a un leve estancamiento de los ingresos.
Atención al Ibex 35 que se acerca a los 17.700 puntos
El selectivo español mantiene el impulso alcista y alcanza niveles próximos a los 17.700 puntos, con un avance del 1,32%.
La subida se acelera de manera consistente, consolidando el rebote iniciado tras los mínimos previos de la sesión.
Así abre Wall Street
El Ibex 35 reconquista los 17.600 puntos antes de la apertura americana
El Ibex 35 mantiene el tono verde y reconquista la zona de los 17.600 puntos tras el ajuste correctivo de la primera parte de la sesión. Las alzas se moderan en torno al 0,90% en línea con la apertura de Wall Street.
Las acereras lideran la tabla, seguidas de ACS, que avanza un 3,15%.
En la parte baja solo siete valores permanecen en negativo, destacando Repsol y Bankinter como los más penalizados en estos momentos.
Comienza la reunión entre Trump y Zelenski en Davos
La reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos ya ha dado comienzo, según el portavoz de la Presidencia ucraniana, Serguí Nikifórov.
-
El selectivo español acelera el rebote desde mínimos
Las viviendas nuevas en Canadá registran leve caída de precios
El índice de precios de viviendas nuevas desciende un 0,2% mensual en diciembre, en línea con lo esperado y frente al 0,0% del mes anterior.
El dato refleja una ligera corrección en el mercado inmobiliario canadiense al cierre del año.
El consumo en EE. UU. acelera con fuerza en el tercer trimestre
El gasto real de los consumidores crece un 3,5%, en línea con lo previsto y por encima del 2,5% anterior.
Los gastos de consumo personal avanzan un 2,8%, también conforme a las estimaciones y superando el 2,1% previo, confirmando la fortaleza de la demanda interna.
La inflación subyacente de EE. UU. se mantiene estable en el tercer trimestre
El indicador de gastos de consumo personal subyacente se sitúa en el 2,90%, en línea con lo esperado y por encima del 2,60% previo.
Por su parte, el deflactor del PIB alcanza el 3,7%, también conforme a las previsiones y claramente superior al 2,1% anterior, reflejando presiones de precios persistentes en la economía estadounidense.
El PIB de EE. UU. sorprende al alza en el tercer trimestre
La economía estadounidense crece un 4,4% trimestral en el tercer trimestre, superando el 4,3% esperado y acelerándose frente al 3,8% previo.
El dato confirma un ritmo de expansión sólido y refuerza el tono positivo del ciclo económico.
EE. UU. registra menos peticiones de paro de lo previsto
Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo se sitúan en 200.000, por debajo de las 209.000 esperadas y ligeramente por encima del dato previo de 199.000. La cifra refuerza la solidez del mercado laboral estadounidense en el arranque de la semana.