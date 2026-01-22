Panel de la Bolsa de Madrid

Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,28%) mira a los 17.700 puntos con la relajación de las tensiones por Groenlandia

La temporada de publicación de resultados en la bolsa española ha comenzado con las cuentas de Bankinter.

Eduardo Bolinches L. Piedehierro J. de la Rosa
Publicada
Actualizada

LAS CLAVES

- El Ibex 35 cierra la jornada con una subida del 1,28%, hasta lso 17.663,4 puntos. 

- Este jueves ha comenzado la temporada de publicación de resultados en la Bolsa española, con Bankinter dando a conocer sus cifras correspondientes al conjunto del ejercicio 2025.

- La entidad obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros en el conjunto de 2025, lo que supone un incremento del 14,4% en comparación con las ganancias del año anterior.

- Sólo cuatro valores del Ibex 35 se tiñen de rojo: Repsol (-2,76%), Bankinter (1,72%), Redeia (-0,14%) y CaixaBank (-0,12%). Las mayores alzas son las de ArcelorMittal (+6,57%). Puig (+4,42%) y Acerinox (+4,19%).

- Las principales bolsas europeas avanzan entre un 0,1% y un 1,5%.

- En Wall Street, el Dow Jones sube un 0,93%; el S&P 500, un 0,75%, y el Nasdaq Composite, un 1,07%.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha establecido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia, y ha adelantado que levanta los aranceles anunciados para varios países europeos, en medio de las tensiones por las amenazas de anexión del territorio autónomo danés.

- El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 1,1% en el tercer trimestre frente a los tres meses anteriores. En cifras anualizadas, el avance fue del 4,4%, seis décimas más y su mejor marca en dos años.

- El índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos, la estadística escogida por la Reserva Federal (Fed) para monitorizar la inflación, repuntó una décima en noviembre al 2,8% interanual. La variable subyacente se situó en el 2,8%, una décima más. 

- Algunos de los miembros del Tribunal Supremo de EEUU se han mostrado bastante escépticos sobre la capacidad de despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, al menos hasta que se resuelva el juicio por las posibles irregularidades que cometió al contratar unas hipotecas.

- “Buenas noticias, por tanto, para la independencia de la Fed y, por ello, para los mercados financieros en su conjunto”, señalan los analistas de Link Securities.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, resta un 1,85%, hasta los 64,03 dólares. El West Texas estadounidense pierde un 1,98%, hasta los 59,42.

- El bitcoin está intentando recuperar la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 90.235 dólares por segunda sesión consecutiva.

- El precio del oro se acercó a los 4.900 dólares ayer antes de una recogida de beneficios que le llevó a cerrar por debajo de los 4.800 puntos que han sido recuperados en la jornada de hoy.

- El par EURUSD sufrió una importante recogida de beneficios, pero logró mantenerse por encima de la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 1,1663.

  1. Eduardo Bolinches

    Así cierra el Ibex 35

  2. Eduardo Bolinches

    Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión

    Jornada de gran volatilidad para el Ibex 35, especialmente en la segunda mitad de la sesión y tras la apertura de Wall Street, con constantes bandazos al alza y a la baja.

    A pesar de ello, y tras la presión en zona de máximos del día, los alcistas reaccionaron a tiempo e impidieron que el Ibex 35 cayera por debajo de la zona de los 17.500 puntos, acercándose de nuevo a los máximos de la jornada.

    La sesión mantuvo un sesgo claramente positivo, con los números verdes dominando durante gran parte de la misma.

    Cuando faltan pocos minutos para que las bolsas europeas cierren sus puertas, el índice español suma un 1,30% en los 17.677 puntos.

    El podio de ganadores está compuesto por: ArcelorMittal (+5,42%), Puig Brands (+4,42%) y Grifols (+3,56%).

    Las mayores caídas son para: Repsol (-2,80%), Bankinter (-1,86%) e Inditex (-0,11%).

  3. Eduardo Bolinches

    El Dow Jones avanza con Procter & Gamble liderando las alzas

    Procter & Gamble se coloca al frente del Dow Jones con un avance del 2,90%, seguido de American Express con un 1,86% y Amgen con un 1,67%.

    En el lado contrario, Merc&CO cae un 1,02%, Walmart un 0,65% e IBM un 0,24%, mostrando ligeros retrocesos entre los rezagados del índice.

  4. Eduardo Bolinches

    Aumenta la volatilidad y el Ibex 35 recupera los 17.600 puntos de nuevo

    El selectivo español avanza un 1% hasta los 17.633 puntos, tras una tarde marcada por movimientos de alta volatilidad.

    La recuperación refuerza el rebote iniciado desde una zona cercana a los mínimos de la jornada.

  5. Eduardo Bolinches

    Las reservas de gas natural en EE. UU. caen más de lo esperado

    Los inventarios de gas natural descienden en 120.000 millones de pies cúbicos, superando la previsión de -90.000 millones y el dato previo de -71.000 millones.

    La fuerte extracción refleja una demanda elevada y mantiene la presión sobre los precios del mercado energético.

  6. Eduardo Bolinches

    El euro recupera terreno y supera los 1,17 dólares

    La divisa europea muestra alta volatilidad tras rebotar desde la media móvil de 200 periodos cerca de 1,16 dólares y enfrentar rechazo en los 1,1750.

    Hoy sube un 0,47%, alcanzando los 1,1728 dólares y anulando el cuerpo de la vela bajista registrada en la sesión anterior.

  7. Eduardo Bolinches

    Última hora: Trump planea presionar por el fin del régimen cubano antes de 2026

    La Administración Trump busca replicar la estrategia aplicada en Venezuela para impulsar una transición en Cuba, tras la destitución de Nicolás Maduro.

    Funcionarios estadounidenses contactan con actores internos dispuestos a negociar, combinando presión económica, advertencias públicas y coordinación con grupos de exiliados, con el objetivo de desmantelar casi siete décadas de régimen de partido único.

    Las bolsas reaccionan a la baja.

  8. Eduardo Bolinches

    Atención que el Ibex 35 sufre rechazo en los 17.700 puntos y cede los 17.600

    El selectivo español experimenta un retroceso tras tocar los 17.700 puntos y, tras los últimos datos macroeconómicos, pierde también la cota de los 17.600, reduciendo sus ganancias al 0,71% en una fase de ajuste intradiaria.

  9. Eduardo Bolinches

    La inflación subyacente de EE. UU. se mantiene estable en 2,8%

    El índice PCE general y el subyacente interanual se sitúan ambos en el 2,8%, cumpliendo con las expectativas y repitiendo los datos previos.

    La cifra confirma la estabilidad de la inflación y refuerza la previsibilidad de la política monetaria estadounidense.

  10. Eduardo Bolinches

    El consumo real de EE. UU. sorprende al alza en noviembre

    El gasto personal real crece un 0,3% mensual, por encima del 0,1% esperado, mientras que los ingresos personales avanzan un 0,3%, ligeramente por debajo del 0,4% previsto.

    Los datos reflejan un comportamiento sólido del consumo frente a un leve estancamiento de los ingresos.

  11. Eduardo Bolinches

    Atención al Ibex 35 que se acerca a los 17.700 puntos

    El selectivo español mantiene el impulso alcista y alcanza niveles próximos a los 17.700 puntos, con un avance del 1,32%.

    La subida se acelera de manera consistente, consolidando el rebote iniciado tras los mínimos previos de la sesión.

  12. Eduardo Bolinches

    Así abre Wall Street

  13. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 reconquista los 17.600 puntos antes de la apertura americana

    El Ibex 35 mantiene el tono verde y reconquista la zona de los 17.600 puntos tras el ajuste correctivo de la primera parte de la sesión. Las alzas se moderan en torno al 0,90% en línea con la apertura de Wall Street.

    Las acereras lideran la tabla, seguidas de ACS, que avanza un 3,15%.

    En la parte baja solo siete valores permanecen en negativo, destacando Repsol y Bankinter como los más penalizados en estos momentos.

  14. Eduardo Bolinches

    Comienza la reunión entre Trump y Zelenski en Davos

    La reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos ya ha dado comienzo, según el portavoz de la Presidencia ucraniana, Serguí Nikifórov.

  15. Eduardo Bolinches

    El selectivo español acelera el rebote desde mínimos

    El Ibex 35 amplía las ganancias hasta el 0,66%, sumando 115 puntos desde el cierre previo y situándose en los 17.566 puntos tras reaccionar desde los mínimos de la sesión.

    Acerinox y Arcelormittal lideran las subidas con avances superiores al 3,5%, mientras Repsol y Bankinter se mantienen en la parte baja del índice con descensos cercanos al 2,80%.

  16. Eduardo Bolinches

    Las viviendas nuevas en Canadá registran leve caída de precios

    El índice de precios de viviendas nuevas desciende un 0,2% mensual en diciembre, en línea con lo esperado y frente al 0,0% del mes anterior.

    El dato refleja una ligera corrección en el mercado inmobiliario canadiense al cierre del año.

  17. Eduardo Bolinches

    El consumo en EE. UU. acelera con fuerza en el tercer trimestre

    El gasto real de los consumidores crece un 3,5%, en línea con lo previsto y por encima del 2,5% anterior.

    Los gastos de consumo personal avanzan un 2,8%, también conforme a las estimaciones y superando el 2,1% previo, confirmando la fortaleza de la demanda interna.

  18. Eduardo Bolinches

    La inflación subyacente de EE. UU. se mantiene estable en el tercer trimestre

    El indicador de gastos de consumo personal subyacente se sitúa en el 2,90%, en línea con lo esperado y por encima del 2,60% previo.

    Por su parte, el deflactor del PIB alcanza el 3,7%, también conforme a las previsiones y claramente superior al 2,1% anterior, reflejando presiones de precios persistentes en la economía estadounidense.

  19. Eduardo Bolinches

    El PIB de EE. UU. sorprende al alza en el tercer trimestre

    La economía estadounidense crece un 4,4% trimestral en el tercer trimestre, superando el 4,3% esperado y acelerándose frente al 3,8% previo.

    El dato confirma un ritmo de expansión sólido y refuerza el tono positivo del ciclo económico.

  20. Eduardo Bolinches

    EE. UU. registra menos peticiones de paro de lo previsto

    Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo se sitúan en 200.000, por debajo de las 209.000 esperadas y ligeramente por encima del dato previo de 199.000. La cifra refuerza la solidez del mercado laboral estadounidense en el arranque de la semana.