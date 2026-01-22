Bankinter retrocede de forma virulenta en busca del soporte crítico de los 13,72 euros

Una ruptura al alza de los 14,60 euros generaría una señal de compra, con objetivo en los 15,09 euros por acción.

Las acciones de Bankinter muestran una progresión alcista desde diciembre de 2024, alcanzando máximos históricos en enero de 2025.

Bankinter cerró 2025 con un beneficio neto récord de 1.090 millones de euros, un 14,4% más que el año anterior.

El Ibex 35, que cerró la sesión previa con una subida muy ligera del 0,06%, aunque alejado de los mínimos intradiarios, buscará la recuperación en la jornada de hoy. Si miramos hacia la tabla de valores, destacamos el comportamiento positivo de las acciones de Bankinter.

Bankinter es el primer banco del Ibex 35 en publicar sus cuentas y cerró 2025 con un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros, lo que supone un aumento del 14,4% respecto al ejercicio anterior. El margen bruto alcanzó los 3.047 millones, un 5% más, aunque el margen de intereses se redujo un 1,8%, hasta los 2.237 millones.

En cambio, las comisiones netas crecieron con fuerza, hasta 795 millones, un 10,9% más, mientras que el resultado de las operaciones financieras cayó un 16,8%, hasta 32,2 millones.

A cierre del año, Bankinter registró un retorno sobre capital tangible (RoTE) del 20,03%, lo que supone un alza de 104 puntos básicos frente al cierre de 2024.

Analizando el valor desde el punto de vista técnico, observamos que los títulos de Bankinter mantienen una progresión alcista iniciada desde los mínimos alcanzados en diciembre de 2024, cerca de la zona de los 7 euros por acción.

Esta progresión ha dejado en su gráfico una secuencia en forma de pauta alcista, con una formación de mínimos y máximos crecientes perfectamente dirigida por su directriz ascendente, que ha acompañado el movimiento en todo momento.

El conjunto de sus tres medias móviles más representativas, es decir, la de corto, medio y largo plazo también ha servido de punto de apoyo ante cualquier corrección o fase de ajuste experimentada por el valor durante este periodo.

Evolución de las acciones de Bankinter Eduardo Bolinches TradingView

En su gráfico también se aprecia la apertura de un importante hueco al alza generado en julio del ejercicio anterior, con origen en la zona de los 11,34 euros por acción.

Este hueco nunca fue cerrado y dio paso a una continuidad alcista y a la formación de varias ondas al alza que han permitido al valor seguir avanzando hasta alcanzar unos máximos históricos, en formato intradiario, en la zona de los 14,60 euros el pasado 5 de enero.

Fue a partir de esa zona cuando los títulos de Bankinter comenzaron a mostrar una mayor volatilidad, en forma de fase de ajuste hacia el soporte de los 13,72 euros y posterior rebote.

Así, el valor ha sido uno de los que menos ha sufrido durante el proceso correctivo del Ibex 35 de las últimas semanas y es muy probable que trate de revalidar sus máximos históricos en el muy corto plazo, aunque para ello la caída que se está produciendo en la sesión de hoy no debe ir a más.

Su aspecto técnico es inmejorable si hablamos del medio plazo, aunque en la sesión de hoy se está produciendo un ajuste correctivo que nos ha llevado a buscar la base de la directriz alcista. Por tanto, si ya tenemos el valor en cartera, no dejaríamos que se nos fuera por debajo de la zona de los 13,74 euros, que es el soporte horizontal más inmediato.

Pero deberemos estar muy atentos, ya que en el momento de confeccionar estas líneas, el valor está dibujando una vela en forma de envolvente bajista con connotaciones negativas.

Por tanto, por debajo de los 13,74 euros es donde deberíamos colocar la consiguiente orden de protección. Una pérdida de este nivel clave llevaría a Bankinter a protagonizar mayores caídas.

En cambio, y para poder trazar una estrategia alcista en el valor, deberemos prestar atención a la ruptura al alza de la zona de los 14,60 euros por acción. En ese caso, Bankinter generará una interesante señal de entrada que permitiría introducir una orden de compra con un primer objetivo en los 15,09 euros, correspondiente a la anchura del último lateral que ha venido dibujando en el corto plazo.

En cuanto a la orden de protección, si en algún momento se dan las condiciones de entrada descritas para buscar un rebote, debería situarse por debajo del cierre de ayer, es decir, en la pérdida de la zona de los 14,22 euros por acción, con el fin de proteger la posición ante un eventual giro del mercado.