Bestinver cree que "hay más inversores pesimistas que acciones caras" y prevé nuevos máximos en las bolsas

La firma apuesta por mantener carteras equilibradas y destaca a Meta y Philips como nuevas inversiones con gran potencial de retorno gracias a la inteligencia artificial.

Bestinver observa una dicotomía entre mercados considerados en auge, como la inteligencia artificial, el oro o la defensa, y otros vistos como riesgosos.

La gestora destaca que, pese a la narrativa pesimista, los indicadores macroeconómicos y los beneficios empresariales han sido positivos en 2025.

Bestinver considera que el pesimismo de los inversores supera al número de acciones caras y prevé que las bolsas sigan alcanzando nuevos máximos.

La gestora de fondos de inversión Bestinver ha presentado su carta a los inversores del cuarto trimestre de 2025. En ella también ha hecho una valoración global de la situación que vive el mundo bursátil.

En líneas generales, sus responsables han destacado la intensidad con la que los inversores han vivido el último año. A pesar del crecimiento económico y la fortaleza de los beneficios empresariales, la "narrativa pesimista" se ha impuesto a la certeza de los mercados.

Esta narrativa está directamente relacionada con las píldoras políticas que amenazan al mercado y pesa más que los resultados reales. Como han recordado los analistas de Bestinver, los indicadores macroeconómicos han sido y son favorables.

El PIB mundial ha crecido en torno al 3%, la inflación sigue controlada y los bancos centrales han mantenido los tipos en niveles relativamente neutrales. Las compañías también han cumplido. Los beneficios se han incrementado más de un 12% en EEUU y algo menos de un 1% en Europa.

¿Cuál es el miedo entonces de los inversores? Los riesgos cortoplacistas. Son los principales culpables del cambio de emociones que provoca movimientos algo desesperados.

Así, desde la firma opinan que "la mayor burbuja que existe en el mercado es la del pesimismo", que "hay más inversores pesimistas que acciones sobrevaloradas" y que, por tanto, "lo lógico es que el mercado siga alcanzando nuevos máximos durante los próximos años".

"Si hay que ser valiente y controlar las emociones cuando el mercado está cayendo para comprar las compañías, hay que ser valiente para no venderlas antes de tiempo", ha sentenciado Ricardo Seixas, director de Renta Variable Ibérica de Bestinver.

Desde la gestora de fondos de Acciona también han destacado la dicotomía existente entre el atractivo de diferentes mercados. Mientras algunos ven un boom en el rally de algunos mercados, otros observan un riesgo y categorizan estas subidas como burbuja.

Es el ejemplo del oro, la defensa o la inteligencia artificial. En el caso del metal precioso, los responsables de la gestora de fondos no se atreven a predecir cuál será su techo o si llegará al mismo. En cuanto al sector de la defensa en Europa, Tomás Pintó, director de Renta Variable Internacional de Bestinver, ha advertido de que "estará condicionado a los balances apalancados europeos".

La inteligencia artificial también viene generando un intenso debate. Sin embargo, respecto a ella, Pintó ha comentado que su principal financiación nace del sector privado y depende completamente de él.

En cuanto al balance del 2025, Pintó ha afirmado que ha sido "el año de la normalización". "La renta fija ha vuelto a ser el activo que tiene que ser: estable, seguro, menos volátil", ha asegurado.

Resumen del 2025

El directivo ha recordado que los inversores venían de un 2022 muy malo -"el peor de la historia de la renta fija"- y que tampoco los dos pasados parecía que este activo reflotara.

Sobre valores internacionales, Pintó también ha valorado los pronósticos que se crearon en torno a las consecuencias de los aranceles estadounidenses. El directivo ha comentado que el impacto no ha sido significativo y que ni ha habido recesión, ni impactos en la inflación.

En cuanto a la cartera internacional de Bestinver, sus gestores apuestan por el equilibrio y mantienen los activos que tienen "narrativas con valor". Así, su propuesta está conformada por diez tesis de inversión diferentes.

Entre sus nuevas apuestas, Philips o Meta. Según la firma, esta última es "de las únicas compañías en las que se ve muy claramente que la inversión en inteligencia artificial está generando grandes retornos".