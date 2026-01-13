Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Se recomienda establecer órdenes de protección en cada valor para minimizar riesgos ante posibles caídas en su cotización.

Entre los valores destacados para invertir están Indra, Santander, Endesa y Puig Brands, todos en momentos técnicos relevantes.

El selectivo español recupera terreno y se acerca a la zona clave de los 17.700 puntos tras la caída del pasado viernes.

El selectivo español recupera las fuerzas que parecía que había perdido el pasado viernes y vuelve a acercarse a la zona clave de los 17.700 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también continúa subiendo y solo el Nasdaq 100 queda rezagado sin haber marcado nuevos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Indra: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,15 euros en base a cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,76 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,11 euros en base cierres.

3) Endesa: Vamos a hacernos con el valor si vemos que de cara al cierre se hace con los 32 euros, colocando una orden de protección en los 31,06 euros en base cierres.

4) Puig Brands: El valor se hace con los 16 euros por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,65 euros en base cierres.