Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,08%) consolida los 17.600 tras los datos de inflación de EEUU
De fondo permanecen las dudas sobre la independencia de la Fed. La inflación estadounidense se mantuvo en diciembre en el 2,7%.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 15:39 Así abre Wall Street
- 14:30 El IPC de EE. UU. cumple expectativas y enfría tensiones
- 10:03 Analizamos el comportamiento de las acciones de Bankinter
- 09:01 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:24 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:54 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes en positivo y sube un 0,08%, hasta los 17.687,10 puntos. El principal selectivo español ha firmado nuevos máximos históricos durante la jornada alcanzando los 17.775,45 puntos.
- Las principales bolsas europeas terminan la sesión en rojo. Las caídas van entre el 0,07% y el 0,42%. Sólo se salva el Dax alemán, que se alza un 0,07%
- Wall Street vive una sesión en signo mixto. El Nasdaq es el único que se salva y sube un 0,11%. El Dow Jones pierde un 0,63% y el S&P 500 un 0,10%
- La gran referencia de la sesión es la publicación de la inflación de diciembre de EEUU. La tasa general se mantuvo en el 2,7% en diciembre, mientras que la subyacente se redujo una décima, al 2,6%.
- Los analistas esperaban exactamente lo contrario, anticipaban que el IPC se redujera una décima en su versión general y que se mantuviera sin cambios en su variante subyacente.
- “Unas lecturas mejores de las esperadas podrían incrementar las esperanzas de muchos inversores de que la Fed actúe antes de lo esperado, lo que se reflejaría en un repunte tanto de los precios de los bonos como de los de las acciones”, anticipaban los analistas de Link Securities.
- Este martes se inicia de forma oficiosa la temporada de publicación de resultados trimestrales en Wall Street. “El foco del mercado se desplazará hacia las guías para 2026 y la capacidad de las compañías para sostener unas valoraciones exigentes, especialmente en los sectores de crecimiento y tecnología”, señalan los analistas de Renta 4.
- Los analistas esperan que el beneficio por acción del S&P 500 haya crecido un 8,6% en el cuarto trimestre de 2025. De confirmarse esta estimación, sería el décimo trimestre consecutivo al alza.
- JPMorgan, el mayor banco de Estados Unidos por activos, cerró 2025 con un beneficio neto de 57.048 millones de dólares, un 2% menos en comparación con el resultado récord contabilizado un año antes.
- El mercado continúa pendiente de las consecuencias que tendrá la imputación del presidente de la Fed, Jerome Powell, en lo que parece un movimiento de la Casa Blanca para echar al banquero central (su mandato finaliza en mayo) y conseguir que no mantenga su posición como miembro de la institución, que se extiende hasta enero de 2028.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, supera la barrera de los 65 dólares ante la incertidumbre por los disturbios en Irán.
- El bitcoin intenta continuar escalando posiciones hacia la zona clave de resistencias que se encuentra en los 94.500 dólares. Esta es la clave para poder hablar de suelo en dicha criptomoneda.
- El precio del oro sube un 0,30% y escala ligeramente por encima de los 4.600 dólares.
- El par EURUSD no logra continuar con la reacción alcista y vuelve a acercarse a la zona de la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 1,1647.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de gran volatilidad para el Ibex 35, que alcanzó nuevos máximos históricos en 17.773 puntos, aunque no logró consolidarlos, manteniéndose al filo de los 17.700 puntos.
Alcistas y bajistas siguieron de cerca el dato de IPC en EE. UU., que se situó en línea con lo esperado. El índice se movió entre un mínimo intradiario de 17.614 y los 17.773 puntos. La lucha por los máximos históricos marca un escenario técnico ajustado y de posibles correcciones.
Cuando faltan pocos minutos para que los índices europeos cierren sus puertas, el selectivo español suma un ligero 0,10% en los 17.694 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Solaria (+2,02%), Unicaja Banco (+1,73%) y BBVA (+1,62%).
Las mayores caídas son para: Endesa (-2,62%), Aena (-2,46%) y Telefónica (-2,10%).
-
Caterpillar lidera alzas en el Dow Jones mientras Visa cae
-
El selectivo español regresa a los 17.700 puntos y gira al alza
El Ibex 35 alcanza de nuevo la zona de los 17.700 puntos y retoma el lado positivo, en una sesión que se perfila con alta volatilidad. La batalla entre alcistas y bajistas continúa, dejando un cierre de jornada incierto y disputado.
-
El euro vuelve a estar presionado a la baja
-
Miembro de la Fed ve impulso en la economía y estabilidad laboral
Musalem, de la Reserva Federal, señala que existen vientos favorables para el crecimiento, incluyendo el impacto rezagado de los recortes de tipos y estímulos fiscales.
Espera que el mercado laboral se estabilice en niveles actuales, con crecimiento de empleo entre 30.000 y 80.000 puestos al mes y una tasa de desempleo cercana a la neutral.
Además, advierte que riesgos laborales o una caída más rápida de la inflación podrían llevar a nuevos recortes.
-
Ventas de viviendas nuevas en EE. UU. superan expectativas
Las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. alcanzan 0,737 millones de unidades en diciembre, por encima del pronóstico de 0,715 millones y frente a las 0,800 millones del mes anterior.
En términos mensuales, la variación es ligeramente negativa (-0,1%) frente al esperado retroceso del -10,6%, mostrando una notable estabilidad del mercado inmobiliario.
-
Se dispara el precio del petróleo tras las últimas declaraciones de Trump
El precio del petróleo se ha disparado en cuanto se ha sabido que Trump está animando a los iraníes a manifestarse, entre otras cosas, algo que eleva la tensión en la zona.
Este ha sido el movimiento del crudo:
-
Atención al último tuit de Donald Trump
Este es el tuit que acaba de lanzar Donald Trump en los últimos minutos:
-
El Ibex 35 vuelve al lado rojo
El Ibex 35 entra en terreno negativo ante la presión bajista, incapaz de consolidar por encima de los 17.700 puntos.
La caída es leve, del 0,02%, aunque destacan retrocesos significativos en Endesa (-2,60%) e Indra (-2,38%), mientras los bajistas comienzan a imponerse.
-
Así abre Wall Street
-
Señal estacional positiva para el Nasdaq y también para el S&P 500
El Nasdaq avanza +1,85% en los seis primeros días de enero. Históricamente, en estos casos la semana siguiente fue positiva en 25 de 31 ocasiones, con un alza media de +0,96%, salvo en bear markets profundos como 2001 y 2002.
Por su parte, el S&P 500 sube más de +1% tras los cinco primeros días, escenario que ha anticipado un año positivo en el 87% de las veces, con ganancias cercanas a +16%.
-
El Ibex 35 reconquista los 17.700 puntos antes de la apertura americana
El Ibex 35 reconquista los 17.700 puntos, clave para determinar si logra mantenerse por encima de esta resistencia que antes actuaba como soporte.
Algunos valores como Acciona, ACS e IAG ya muestran signo positivo, apuntando a una posible continuidad de la recuperación en la sesión.
-
Estos son los valroes más activos del S&P 500 antes de la apertura
Así viene Wall Street en preapertura:
AMD: +3,59% en 215,18 dólares.
Apple: -0,38% en 259,25 dólares.
Nvidia: +0,38% en 185,69 dólares.
Tesla: +0,39% en 450,73 dólares.
Alphabet A: +0,80% en 334,56 dólares.
Intel: +3,99% en 45,84 dólares.
Micron: +0,50% en 347,60 dólares.
Alphabet C: +0,79% en 335,35 dólares.
JPMorgan: -0,07% en 324,27 dólares.
Amazon.com: -0,14% en 246,14 dólares.
-
Futuros de EE. UU. giral al alza tras el IPC
-
El Ibex 35 gira al alza tras los datos de IPC de EE. UU.
El Ibex 35 reacciona positivamente a la publicación del IPC estadounidense y se aproxima a los 17.688 puntos, recuperando terreno cerca de los 17.700 que habían actuado como soporte intradía, ahora resistencia.
El giro alcista refleja la tranquilidad del mercado ante cifras en línea con lo esperado.
-
Permisos de construcción en Canadá caen más de lo esperado
En noviembre, los permisos de construcción en Canadá registran una caída del 13,1% mensual, por encima del retroceso previsto del 5,6% y frente al aumento del 15,7% del mes anterior, mostrando un enfriamiento del sector inmobiliario tras meses de expansión.
-
El IPC de EE. UU. sin desestacionalizar baja en diciembre
El índice de precios al consumo de EE. UU. sin ajuste estacional se sitúa en 324,05 puntos en diciembre, por debajo de los 324,12 puntos del dato anterior.
La ligera moderación confirma la estabilidad de la inflación tras la publicación de las referencias clave del mes.
-
El IPC de EE. UU. cumple expectativas y enfría tensiones
La inflación en EE. UU. se ajusta al guion previsto, con el IPC general anual en el 2,7% y el subyacente en el 2,6%. En tasa mensual, el IPC avanza un 0,3% y el subyacente modera al 0,2%, por debajo de lo esperado.
Los datos alivian la presión sobre los mercados y reducen el riesgo de sorpresas en la política monetaria.
-
Máxima atención al IPC de EE. UU., clave para el mercado
En los próximos minutos se publican los datos de IPC de Estados Unidos, una referencia que marcará el rumbo de los mercados y puede disparar la volatilidad.
El consenso espera una inflación anual del 2,7% y un subyacente del 0,3%. Cualquier desviación respecto a lo previsto puede provocar movimientos intensos en las bolsas. El dato se conocerá a las 14:30 horas.