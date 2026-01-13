Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,08%) consolida los 17.600 tras los datos de inflación de EEUU

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes en positivo y sube un 0,08%, hasta los 17.687,10 puntos. El principal selectivo español ha firmado nuevos máximos históricos durante la jornada alcanzando los 17.775,45 puntos.

- Las principales bolsas europeas terminan la sesión en rojo. Las caídas van entre el 0,07% y el 0,42%. Sólo se salva el Dax alemán, que se alza un 0,07%

- Wall Street vive una sesión en signo mixto. El Nasdaq es el único que se salva y sube un 0,11%. El Dow Jones pierde un 0,63% y el S&P 500 un 0,10%

- La gran referencia de la sesión es la publicación de la inflación de diciembre de EEUU. La tasa general se mantuvo en el 2,7% en diciembre, mientras que la subyacente se redujo una décima, al 2,6%.

- Los analistas esperaban exactamente lo contrario, anticipaban que el IPC se redujera una décima en su versión general y que se mantuviera sin cambios en su variante subyacente.

- “Unas lecturas mejores de las esperadas podrían incrementar las esperanzas de muchos inversores de que la Fed actúe antes de lo esperado, lo que se reflejaría en un repunte tanto de los precios de los bonos como de los de las acciones”, anticipaban los analistas de Link Securities.

- Este martes se inicia de forma oficiosa la temporada de publicación de resultados trimestrales en Wall Street. “El foco del mercado se desplazará hacia las guías para 2026 y la capacidad de las compañías para sostener unas valoraciones exigentes, especialmente en los sectores de crecimiento y tecnología”, señalan los analistas de Renta 4.

- Los analistas esperan que el beneficio por acción del S&P 500 haya crecido un 8,6% en el cuarto trimestre de 2025. De confirmarse esta estimación, sería el décimo trimestre consecutivo al alza.

- JPMorgan, el mayor banco de Estados Unidos por activos, cerró 2025 con un beneficio neto de 57.048 millones de dólares, un 2% menos en comparación con el resultado récord contabilizado un año antes.

- El mercado continúa pendiente de las consecuencias que tendrá la imputación del presidente de la Fed, Jerome Powell, en lo que parece un movimiento de la Casa Blanca para echar al banquero central (su mandato finaliza en mayo) y conseguir que no mantenga su posición como miembro de la institución, que se extiende hasta enero de 2028.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, supera la barrera de los 65 dólares ante la incertidumbre por los disturbios en Irán.

- El bitcoin intenta continuar escalando posiciones hacia la zona clave de resistencias que se encuentra en los 94.500 dólares. Esta es la clave para poder hablar de suelo en dicha criptomoneda.

- El precio del oro sube un 0,30% y escala ligeramente por encima de los 4.600 dólares.

- El par EURUSD no logra continuar con la reacción alcista y vuelve a acercarse a la zona de la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 1,1647.