Bankinter encara su última resistencia en 14,30 euros antes de atacar máximos históricos

Los indicadores técnicos y el comportamiento alcista sugieren que Bankinter es un valor atractivo, con posibles nuevos objetivos en 14,85 euros si supera la resistencia actual.

Goldman Sachs ha incrementado el precio objetivo de Bankinter de 13,10 a 13,30 euros y el valor acumula una revalorización superior al 94% en 2025.

La entidad ha elevado la rentabilidad de su Cuenta Digital remunerada al 2,15% TAE, lo que ha generado interés entre los inversores.

Bankinter se acerca a su última resistencia en 14,30 euros antes de intentar superar sus máximos históricos en 14,60 euros por acción.

Los mercados digieren la investigación criminal del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y las posibles implicaciones para la autonomía del organismo. A ello se suman las tensiones geopolíticas y la publicación hoy del IPC en EE. UU.

El Ibex 35 avanzó ayer un 0,14% y firmó un nuevo récord de cierre en 17.673,8 puntos, con una revalorización del 2,11% en el conjunto del año. Un ejercicio que, como pueden ver, ya está en positivo. Si analizamos los valores que componen el selectivo español, destaca el comportamiento de las acciones de Bankinter que, junto al sector bancario, ocupa las primeras posiciones en los primeros intercambios.

No hay un hecho concreto que esté impulsando el precio del banco, aunque sí una noticia que está gustando a los inversores, ya que refleja que la entidad atraviesa un buen momento. Bankinter ha decidido volver a elevar la rentabilidad de la Cuenta Digital remunerada hasta el 2,15% TAE como máxima remuneración, una mejora interesante desde el 1,5% anterior.

Además, durante las primeras sesiones de este recién estrenado 2026, Goldman Sachs ha elevado ligeramente el precio objetivo de Bankinter desde los 13,10 euros hasta los 13,30 euros actuales.

Desde el punto de vista técnico, debemos centrarnos en el inicio de una tendencia de fondo muy alcista que arranca en diciembre de 2024, desde la zona cercana a los 7 euros. Desde ahí se ha desarrollado una interesante pauta de mínimos y también de máximos crecientes en forma de varias ondas ascendentes, guiada por su correspondiente directriz alcista que ha acompañado al precio en todo momento.

El ejercicio 2025, que acabamos de cerrar, fue especialmente brillante para los títulos de Bankinter, con una revalorización superior al 94%. Todo este movimiento alcista ha venido acompañado, además, de un volumen constante en la negociación de los títulos.

Hay otro hecho técnico relevante en el valor, y es que durante el pasado mes de julio se abrió un importante hueco alcista con origen en los 11,34 euros. Tras un periodo de consolidación, ese hueco sirvió de base para nuevas alzas en el corto y medio plazo. El movimiento ha estado respaldado en todo momento por sus tres medias móviles más representativas, es decir, las de corto, medio y largo plazo.

Evolución de las acciones de Bankinter Eduardo Bolinches TradingView

Con todo este contexto y observando su gráfico técnico, podemos anticipar que Bankinter es un valor muy atractivo prácticamente para todos los plazos.

La principal duda se sitúa en los máximos alcanzados el pasado 5 de enero en formato intradiario, en la zona de los 14,60 euros por acción, que actúa como resistencia clave. Su superación permitiría al valor volver a entrar en subida libre técnica y absoluta, en gráfico ajustado por dividendo y ampliación, mejorando aún más su aspecto técnico.

En el muy corto plazo, Bankinter se enfrenta a una resistencia horizontal situada en los 14,30 euros por acción, nivel que ya tanteó en diciembre y en los primeros compases de enero. Es precisamente esta zona la que el valor intenta superar en la sesión de hoy para generar una nueva señal de entrada.

A favor de la continuidad alcista, los indicadores de sobrecompra y sobreventa se mantienen en niveles neutrales, lo que facilita que el valor pueda seguir avanzando en el corto plazo. Además, en la sesión de hoy ha quedado abierto un pequeño hueco alcista con origen en los 14,05 euros por acción, que no debería cerrarse si se quiere mantener intacto el escenario positivo.

Daremos por perforada la resistencia de los 14,31 euros en el momento en que Bankinter cierre en dos sesiones consecutivas por encima de ese nivel, o bien una sesión semanal.

Este movimiento permitiría activar una orden de compra y ampliaría el recorrido alcista con un primer objetivo en los máximos históricos de los 14,60 euros, que consideramos el principal objetivo a corto plazo.

Una vez superados esos máximos y con el valor ya en subida libre técnica y absoluta, el segundo objetivo se establecería en la zona de los 14,85 euros. Este nivel se corresponde con la anchura del último tramo lateral, ya que una vez alcanzado ese escenario, el valor no tendría resistencias relevantes por delante.

Si se cumplen las condiciones para aplicar esta estrategia, la orden de protección debería situarse por debajo de los 14,05 euros por acción, siempre en base cierres.