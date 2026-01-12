El oro supera por primera vez los 4.600 dólares después de conocerse la investigación al presidente de la Fed

Powell defiende su gestión y señala que la investigación es una consecuencia de presiones políticas, insistiendo en la independencia de la política monetaria de la Fed.

El oro ha alcanzado un máximo histórico intradía de 4.612,40 dólares, impulsado por la debilidad del dólar y la perspectiva de recortes de tipos de interés en 2026.

La cotización del oro al contado ha retomado su escalada este lunes y supera por primera vez el umbral de los 4.600 dólares por onza. Lo hace después de conocerse la investigación que afronta el presidente de la Fed, Jerome Powell.

La cotización del oro al contado ha alcanzado un máximo histórico intradía de 4.612,40 dólares, con una subida del 2,5% respecto al último cierre.

El precio de la onza de oro acumula en lo que va de 2026 una revalorización superior al 5%. El metal precioso despidió 2025 como su mejor año desde 1979, con una subida de casi el 70%.

Las compras de oro por parte de los bancos centrales y la perspectiva de nuevos recortes de tipos por parte de la Fed en 2026 han empujado a la baja la cotización del dólar frente a las principales monedas y han abaratado la compra de oro por inversores no estadounidenses.

El presidente de la Fed ha enmarcado esta acción en "las amenazas y la presión constante" de la Administración de Donald Trump.

"El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio.

Ese testimonio se refería, en parte, a un proyecto plurianual para renovar los edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal", ha relatado en un vídeo difundido en la cuenta del organismo en la red social X.

Powell ha asegurado mantener un "profundo respeto por el Estado de derecho y la rendición de cuentas". El banquero ha considerado la investigación en su contra como una "acción sin precedentes" de Washington".

El Presidente de la Reserva Federal considera que "debe verse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante del Gobierno".

Además ha señalado que "nadie, y desde luego tampoco el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley".

"La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije los tipos de interés basándose en la mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente", ha asegurado en un discurso.

Powell se defiende

"Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado mes de junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal. Esos son pretextos", ha agregado.

En cambio, ha reiterado, que "se trata de si la Reserva Federal podrá seguir fijando los tipos de interés basándose en las pruebas y las condiciones económicas, o si, por el contrario, la política monetaria se verá condicionada por la presión política o la intimidación".

Powell ha subrayado su labor al frente de la Fed. Argumenta haber ejercido funciones "sin temor ni favoritismos políticos", centrándose únicamente "en su mandato de estabilidad de precios y máximo empleo".

"El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas. Seguiré desempeñando el cargo para el que me confirmó el Senado, con integridad y compromiso al servicio del pueblo estadounidense", ha aseverado.